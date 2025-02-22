Зеленскому и Путину надо 'объединиться': Трамп сделал заявление о завершении войны

Президенту Украины и российскому диктатору придется встретиться, подчеркнул американский президент.

https://glavred.info/politics/zelenskomu-i-putinu-nado-obedinitsya-tramp-sdelal-zayavlenie-o-zavershenii-voyny-10641611.html Ссылка скопирована

Зеленскому и Путину нужно "объединиться" для завершения войны, заявил Трамп/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/DonaldTrump, скрин

Кратко:

Трамп заявил, что Зеленскому и Путину нужно "объединиться" для завершения войны

Он подчеркнул, что Путину и Зеленскому придется встретиться

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский должны работать вместе, чтобы прекратить войну в Украине.

Об этом американский президент сказал во время церемонии приведения к присяге нового министра торговли Соединенных Штатов, пишет Deutsche Welle.

видео дня

Во время церемонии в Вашингтоне американский президент отметил, что страна-агрессор Россия заинтересована в подписании соглашения. Также он добавил, что переговоры между Вашингтоном и Москвой начнутся 25 февраля в Саудовской Аравии.

"Я думаю, что президенту Путину и президенту Зеленскому придется встретиться. Потому что знаете что? Мы хотим прекратить убийства миллионов людей", - заявил Трамп.

Кроме этого, он опроверг распространенную ранее в СМИ информацию о том, что он якобы намерен 9 мая посетить Москву на празднование так называемого "Дня Победы".

Трамп добавил, что соглашение с Украиной по минеральным ресурсам близко к завершению.

Дональд Трамп/ Инфографика: Главред

Заявления Трампа относительно войны в Украине - последние новости

Как сообщал ранее Главред, в Axios отметили, что Трамп рассердился на Зеленского - Вашингтон и Киев готовят новое соглашение. Несколько помощников Зеленского якобы уговаривали его согласиться на обновленное предложение по природным ресурсам, чтобы избежать усиления конфронтации.

Также Трамп заявлял, якобы Зеленский не очень важен на переговорах об окончании войны. Трамп заявил, что Байден и Зеленский говорили неправильные вещи Путину.

Напомним, депутат Европарламента заявил, что Трамп требует, чтобы Европа "сдала" Украину России за 3 недели. Президент США шантажирует европейцев выводом американских войск с континента.

Читайте также:

Что известно о Deutsche Welle (DW) Deutsche Welle (досл. "Немецкая волна") - немецкая государственная радиостанция и телеканал, вещающий на зарубежье. Член общественно-правового телерадиоконсорциума ARD. Правление размещено в Бонне, телевизионное подразделение DW-TV расположено в Берлине. Немецкая волна транслирует радио- и телепередачи, а также имеет интернет-предложения на тридцати языках, в том числе и на украинском, сообщает Википедия. "Немецкая волна" основана 3 мая 1953 года. До 2003 года станция базировалась в Кельне, однако на 50-летие центр трансляции переместился в Бонн в нем. Schürmann-Bau ("Здание Шюрманна"), в Боннском международном деловом квартале (торжества состоялись 27 июля). Во времена существования СССР и "холодной войны", "Немецкая волна" была одним из ведущих западных радио-СМИ, передававшим свободную информацию на языках народов СССР о жизни в "Стране Советов" и в свободном мире, которая подавлялась советской цензурой. На территории Советского Союза передачи "Немецкой Волны" "глушились" средствами активной радиоэлектронной борьбы ("шумотрон"), а саму радиостанцию советская пропаганда причисляла к так называемым "Вражеским голосам".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред