Готовится соглашение с США: Зеленский провел переговоры с мировыми лидерами

Президент Украины провел серию важных разговоров с лидерами восьми стран мира.

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Зеленский провел переговоры с лидерами восьми стран / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ua.depositphotos.com

Главное из обращения Зеленского:

Украина и США работают над проектом соглашения о редкоземельных металлах

Зеленский провел переговоры с восемью мировыми лидерами

Украинские и американские правительственные команды работают над соглашением, которое должно укрепить двусторонние отношения. Президент Украины провел ряд важных переговоров с лидерами европейских стран и африканской республики Кот-дʼИвуар. Об этом сообщил Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Сегодня команды Украины и США работают над проектом соглашения между нашими правительствами. И это соглашение, которое может добавить нашим отношениям, и главное - детали сделать так, чтобы это могло сработать. Я надеюсь на результат - на справедливый результат", - заявил он. видео дня

Президент разговаривал с польским коллегой Анджеем Дудой. Лидеры подтвердили, что независимость Украины и Польши тесно связаны.

"Чем сильнее украинский суверенитет, тем безопаснее Польше. Двадцатый век это доказал. Сейчас должны быть вместе, и я благодарен Польше за поддержку", - рассказал глава государства.

Также президент провел телефонный разговор с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Они обсудили оборонное сотрудничество и будущие шаги по совместной стратегии безопасности. С президентом Чехии обсудили европейские инициативы по приближению мира.

"Поговорил сегодня же с премьер-министром Швеции - страны из региона, в котором сейчас, к сожалению, стала постоянной гибридная угроза и много крайне неприятных инцидентов в Балтийском море. Это и все остальное свидетельствует: нам надо больше единства, нам надо больше координации, больше взаимодействия", - отметил Зеленский.

Кроме этого, президент Украины разговаривал с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом, премьер-министром Словении Робертом Голобом и премьер-министром Ирландии.

"И главный вывод - Европа должна и может делать значительно больше для того, чтобы мир реально был достигнут. И это возможно. У нас с партнерами в Европе есть четкие предложения, и мы можем на этой основе обеспечить реализацию европейской стратегии, и важно, чтобы это было вместе с Америкой", - заявил глава Украины.

Украина также ведет активную работу с партнерами за пределами Европы. Зеленский провел разговор с президентом Кот-д'Ивуара Алассаном Уаттарой, который выразил поддержку территориальной целостности Украины и подчеркнул важность международного порядка.

"Без уважения мира не будет - при том уровне оружия, который существует сейчас. Именно поэтому нужно работать на всех уровнях в мире - со всеми партнерами, во всех регионах, - чтобы международный порядок действительно был и действительно отвечал смыслу слова "порядок". Я благодарю всех за поддержку", - добавил президент.

Что такое редкоземельные металлы / Инфографика: Главред

Новости Украины - соглашение о редкоземельных металлах

Как сообщал Главред, на прошлой неделе США предложили Украине подписать соглашение о добыче и использовании редкоземельных металлов. Инициативу лично привез в Киев министр финансов США Скотт Бессент. Однако первый вариант соглашения, который предусматривал значительный доступ США к стратегическим ресурсам, Украина не поддержала.

Во время Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский отказался от подписания соглашения о минеральных ресурсах. Украинская сторона намерена разработать собственное предложение, которое будет соответствовать Конституции Украины и гарантировать защиту национальных интересов.

После того, как Украина отклонила первоначальный вариант соглашения, администрация президента США Дональда Трампа предложила улучшенную версию соглашения по добыче полезных ископаемых.

Сейчас Украина и США продолжают переговоры по соглашению о стратегических полезных ископаемых. Ожидается, что стороны могут устранить ключевые разногласия и согласовать документ до конца недели.

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