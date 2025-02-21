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Споры позади: в СМИ рассказали о прорыве в соглашении Украины и США по ископаемым

Руслана Заклинская
21 февраля 2025, 16:41
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Зеленский после встречи с Келлогом заявил о "восстановлении надежды" на заключение соглашения.
Споры позади: в СМИ рассказали о прорыве в соглашении Украины и США по ископаемым
Украина и США согласовывают соглашение по стратегическим ресурсам / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Главное:

  • Украина и США пытаются устранить разногласия в соглашении о стратегических полезных ископаемых
  • Работу над документом планируют завершить уже на этой неделе
  • Зеленский после встречи с Келлогом дал надежду на заключение соглашения

Украинские и американские переговорщики продолжают работу над согласованием соглашения по стратегическим полезным ископаемым. Стороны могут устранить ключевые разногласия и завершить подготовку документа уже на этой неделе. Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, представители Украины провели консультации с американским специальным посланником Китом Келлогом во время его визита в Киев. Собеседники агентства, пожелавшие остаться анонимными, отметили, что переговоры прошли за закрытыми дверями.

видео дня

По словам источников, первоначальный вариант соглашения, предложенный США, предполагал, что американская сторона получит 50% доходов от продажи лицензий и других доходов, связанных с добычей редкоземельных металлов в Украине. Впрочем, этот формат противоречит украинскому законодательству. В ответ Киев предложил пересмотренную модель сотрудничества, которая, по словам представителей украинской стороны, должна учитывать интересы обеих стран.

После переговоров с Келлогом президент Владимир Зеленский заявил, что встреча дала основания для "восстановления надежды" на заключение соглашения. Ранее глава государства отверг первоначальное предложение США, считая его невыгодным для Украины.

Как отметили в Bloomberg, идеальным вариантом было бы подписание соглашения с участием президентов Украины и США. При этом, Зеленский настаивает на необходимости личной встречи с Дональдом Трампом до того, как тот может начать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Металлы, залежи, полезные ископаемые Инфографика
Что такое редкоземельные металлы / Инфографика: Главред

Соглашение о редкоземельных минералах - последние новости

Напомним, на прошлой неделе Вашингтон предложил Киеву подписать соглашение о добыче и использовании редкоземельных металлов. Министр финансов США Скотт Бессент лично прибыл в Украину с этой инициативой. Однако украинская сторона не поддержала первоначальный вариант документа, который предусматривал значительный доступ США к стратегическим ресурсам страны.

Президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции отказался подписать соглашение по минеральным ресурсам. Украина планирует представить собственное предложение, которое будет соответствовать положениям Конституции.

После того, как Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение, администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенную" версию соглашения по добыче полезных ископаемых

Как сообщал Главред, США хотят быстро подписать документ, а детали, в частности долю американской собственности, обсудить позже. В Белом доме считают, что упрощенная сделка может ускорить переговоры и завершение войны, несмотря на растущее напряжение между Трампом и Зеленским.

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Издание Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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