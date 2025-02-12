Украина получила от США соглашение о партнерстве: первые детали

Это соглашение будет включать экономическое сотрудничество между Украиной и США.

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Скотт Бессент привез в Киев соглашение о сотрудничестве / Коллаж: Главред, фото: ОП, Википедия

Что известно:

Украина и США планируют подписать соглашение о партнерстве

Соглашение будет включать экономическое сотрудничество между странами

Украина получила Соглашение о партнерстве с США, которое включает экономическое сотрудничество между двумя странами. С этим соглашением в Киев прибыл министр финансов США Скот Бессент. Об этом стало известно после встречи Зеленского и Бессента, сообщает Укринформ.

Отмечается, что это первый проект соглашения от Соединенных Штатов о партнерстве между странами.

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"Я очень хочу, чтобы наша команда изучила этот документ, и мы сделаем все, чтобы как можно быстрее изучить и подписать этот документ. Потому что Соединенные Штаты - это наши главные партнеры. Мы сделаем все, чтобы изучить все детали документа и успеть на Мюнхенскую конференцию, потому что не хочется терять время", - рассказал Зеленский.

Также Зеленский обсудил с Бессентом вопрос гарантий безопасности, в частности, о полезных ископаемых. Следует отметить, что эта тема будет одной из приоритетных, Зеленский даже принес на встречу карту с полезными ископаемыми.

Редкоземельные металлы / Инфографика: Главред

Полезные ископаемые в Украине - последние новости

Ранее сообщалось о том, что Трамп может договориться о "выгодной" мирной сделке. Дональд Трамп заинтересован в украинских редкоземельных металлах, стоимость которых составляет 7 триллионов долларов. Трампа могут интересовать уран, титан, литий, графит и другие стратегические ресурсы.

Как сообщал Главред, Дональд Трамп во время разговора с журналистами в Белом доме рассказал о том, что рассматривает возможность предоставления помощи Украине от США в обмен на украинские редкоземельные металлы.

Напомним, в Офисе Президента Украины заявили, что Украина может согласиться предоставить США природные ресурсы в обмен на помощь. Отмечается, что президент Украины осенью обсуждал этот вопрос с Трампом.

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