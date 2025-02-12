Путин принял важное решение относительно войны: Зеленский раскрыл детали

Главная цель российского диктатора Путина заключается в том, чтобы не допустить увеличения международной помощи для Украины, отмечает Зеленский.

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Почему Путин хочет затянуть войну - Зеленский назвал цели диктатора / Коллаж Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

О чем сказал Зеленский:

Путин имеет искаженное представление о ситуации на фронте

Диктатор РФ верит в возможность победы в войне

Президент России Владимир Путин имеет искаженное представление о ситуации на фронте, поскольку его окружение боится доносить невыгодную информацию. Поэтому принял для себя решение, что может и в дальнейшем оказывать давление на Украину и истощать ее, затягивая войну. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist.

"Я думаю, что Путин верит, что у него есть шансы на победу. Я думаю, что вокруг него есть люди, и он владеет всей информацией, но без деталей, потому что никто не хочет портить ему настроение, они его боятся", - сказал глава государства видео дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин имеет общее представление о ситуации, но не до конца осознает масштаб потерь своей армии или сознательно не раскрывает их.

По его словам, Путин понимает, что текущая ситуация позволяет ему оказывать давление на Украину на поле боя. Поэтому его главная цель - не допустить роста международной поддержки Украины, а наоборот, ослабить ее, что даст возможность затянуть войну на длительное время.

Зеленский подчеркнул, что президент РФ осознает невозможность полного захвата Украины в нынешних условиях, поэтому пытается привлекать на свою сторону другие государства, в частности Северную Корею, при этом скрывая реальные масштабы потерь среди их военных.

Президент Украины выразил убеждение, что Путин понимает свои ограничения, поэтому прибегает к эскалации, в частности через расширение информационных манипуляций и привлечение сторонних сил к конфликту.

"Северная Корея - он эскалирует, он их приглашает, но он не делится информацией о том, сколько потерь среди северокорейских солдат", - добавил глава государства.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, новый министр обороны США Пит Гегсет во время заседания в формате "Рамштайн" в Брюсселе заявил, что восстановление границ Украины по состоянию на 1991 год является нереалистичной целью. Он также выразил убеждение, что вступление Украины в НАТО не будет способствовать мирному урегулированию войны, а Трамп стремится завершить ее дипломатическим путем.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian отметил, что Владимиру Путину нравится история о Стамбульских договоренностях, хотя ранее он так же говорил о Минских соглашениях.

Тем временем начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что ночная атака РФ 12 февраля была мощной: с севера запустили шесть ракет, еще одну - на Кривой Рог из Крыма. В Киеве прозвучало много взрывов, несмотря на то, что шесть ракет были сбиты.

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Что такое The Economist? The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

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