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"Европа будет оккупирована": Зеленский выступил с тревожным заявлением

Юрий Берендий
12 февраля 2025, 17:14
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Европа не сможет противостоять полномасштабной российской агрессии из-за слишком малой численности вооруженных сил, считает Зеленский.
'Европа будет оккупирована': Зеленский выступил с тревожным заявлением
Зеленский выступил с тревожным заявлением о способности Европы защищаться / Коллаж Главред, фото: УНИАН, 22 отдельная механизированная бригада

О чем сказал Зеленский:

  • Россия имеет 220 боевых бригад, чтобы оккупировать Украину Путину нужно минимум 330
  • Европа имеет только 80 боевых бригад и не сможет противостоять РФ

Если российский диктатор и военный преступник Владимир Путин решит начать наступление на Европу, он сможет ее оккупировать, поскольку европейские страны не имеют достаточно военных сил для сдерживания РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist.

По его словам, Россия сейчас имеет около 220 боевых бригад, тогда как у Украины - 110, а в Европе - только 80.

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"Вы понимаете, что происходит? Без Украины Европа будет оккупирована. Без помощи США он постепенно съест нас, потому что мы вдвое меньше", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что для успешного захвата территории атакующей стороне нужно иметь втрое больше сил, то есть для оккупации Украины Путину понадобилось бы не менее 330 бригад.

Зеленский подчеркнул, что в Европе только 80 боевых бригад, и если завтра Путин решит начать вторжение, то Европа не сможет ему противостоять. Он отметил, что Украина не только защищает собственную территорию, но и сдерживает миллион российских военных.

"Мы сдерживаем 1 миллион войск РФ, просто борясь с ними. Если завтра Путин скажет: "Я к вам больше не пойду, я ушел в Европу". Что будет делать Европа?" - обратил внимание президент.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский опроверг заявления о том, что весной 2022 года тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы помешал заключению мирного соглашения между Киевом и Москвой. Об этом он сообщил в интервью Guardian.

По словам Зеленского, новая администрация президента США поддерживает контакты с российской стороной, однако маловероятно, что Дональд Трамп напрямую общается с Владимиром Путиным. Такое мнение он высказал в интервью The Economist.

Между тем Москва заявляет о готовности к переговорам о прекращении огня в Украине, однако это, вероятно, является лишь тактическим шагом для временной передышки. Президент РФ Владимир Путин не отказался от своих имперских амбиций, и его стратегические цели остаются неизменными, отметил генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин.

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Что такое The Economist?

The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

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