Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Очень опасно": Зеленский предостерег США от прямых контактов с РФ

Виталий Кирсанов
12 февраля 2025, 16:27
66
По мнению Зеленского, команда Трампа, очевидно, активно контактирует с Москвой.
Зеленский
Зеленский предостерег США от прямых контактов с РФ / коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скрин из видео

Что сказал Зеленский:

  • Путин имеет определенное количество разговоров с Трампом
  • Общались американские и российские спецслужбы

Новая администрация президента США контактирует с российской стороной, но это вряд ли прямое общение Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Такое мнение в интервью The Economist высказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Я просто не уверен, что Путин имеет определенное количество разговоров с Трампом. Я не уверен, что это происходит. Вероятно, их команды на связи", - заявил он.

видео дня

По мнению Зеленского, команда Трампа, очевидно, активнее контактирует с Москвой, что и выливается в многочисленные инсайды в западных СМИ. Это заметная разница со временами президентства Джо Байдена.

"Итак, общались американские и российские спецслужбы. Представители администраций, президенты, они точно общались. Мы это знаем, это было за кадром, подальше от общественности, почти от всего мира. Но они все равно общались", - говорит Зеленский о новой власти США.

По его словам, американцы получили от россиян ряд различных сообщений и обсудили "определенные вещи". Но ключевой момент, по мнению Зеленского - были ли приняты какие-то решения во время этих контактов.

"Очень опасно, если в отношении нас будут принимать решения без Украины. Опасно для всех: и для мира, и для украинцев, и для Европы, и для США", - отметил Зеленский.

Заявления Трампа о войне в Украине - что известно:

Ранее сообщалось, что Трамп тайно поручил новому посланнику заниматься Украиной. Президент США разрешил Стивену Уиткоффу установить контакты с Москвой, хотя официально тот занимается вопросами Ближнего Востока.

Напомним, Трамп отправил министра финансов в Украину. Министр финансов США Скотт Бессент посетит Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

Как сообщал Главред, спецпредставитель президента США Кит Келлог готовит несколько вариантов прекращения войны в Украине и планирует представить их Трампу. Ожидается, что план будет представлен в ближайшее время.

Читайте также:

Что такое The Economist?

The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин война России и Украины
    Новости партнеров
    Реклама

    Главное за день

    Ещё
    "Очень опасно": Зеленский предостерег США от прямых контактов с РФ

    "Очень опасно": Зеленский предостерег США от прямых контактов с РФ

    16:27Украина
    Представитель Трампа в Москве: что говорили об Украине и какую сделку заключили

    Представитель Трампа в Москве: что говорили об Украине и какую сделку заключили

    16:17Украина
    В Украине потеплеет, но вскоре выпадет снег – погода на День святого Валентина

    В Украине потеплеет, но вскоре выпадет снег – погода на День святого Валентина

    15:49Синоптик
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Карта Deep State онлайн за 12 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

    Карта Deep State онлайн за 12 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

    Гороскоп на завтра 13 февраля: Близнецам - облегчение, Девам - сюрприз

    Гороскоп на завтра 13 февраля: Близнецам - облегчение, Девам - сюрприз

    Нет выбора: король Чарльз в шаге от судьбоносного решения относительно Гарри

    Нет выбора: король Чарльз в шаге от судьбоносного решения относительно Гарри

    Обмен Курщины на территорию Украины: в РФ ответили на предложение Зеленского

    Обмен Курщины на территорию Украины: в РФ ответили на предложение Зеленского

    Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 3 секунды найти цифру 8

    Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 3 секунды найти цифру 8

    Последние новости

    16:56

    Цены упали до неузнаваемости: в Украине рекордно подешевел важный продукт

    16:30

    Срыв мирного соглашения Джонсоном в 2022 году: Зеленский расставил точки над "і"

    16:28

    Будут свежими в 3 раза дольше: лайфхак, как хранить овощи в холодильникеВидео

    16:27

    "Очень опасно": Зеленский предостерег США от прямых контактов с РФ

    16:24

    Украинская певица рассказала, как с ней поступила Тина Кароль - детали

    Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

    16:20

    Избавитесь от невзгод: что нужно сделать дома 13 февраля, приметы

    16:17

    Представитель Трампа в Москве: что говорили об Украине и какую сделку заключили

    15:51

    "Я не ваша и не российская": Ада Роговцева заворожила своей позицией

    15:49

    В Украине потеплеет, но вскоре выпадет снег – погода на День святого Валентина

    Реклама
    15:48

    Неожиданный симптом смертельной болезни у животных: на что обратить внимание

    15:41

    Что подарить парню на День святого Валентина: интересные и креативные идеи

    15:17

    Москва готова говорить о мире: в разведке Эстонии сделали важное заявление

    15:05

    Выборы в Украине: Зеленский дал неожиданный ответ, будет ли баллотироваться сноваВидео

    14:52

    "Понимала, что ничего от него не хочу": у Анны Саливанчук новый роман

    14:30

    Зеленский: "Путин говорит как искусственный интеллект 80-х годов"

    14:25

    Может запутать водителей: что означает дорожный знак черно-белая дорога и авто

    14:14

    Порошенко потребовал учесть интересы России, выступая за размещение ЧФ рф в Крыму

    14:12

    По следам звездной мамы: 9-летняя дочь Мозговой удивила дерзкой прической

    14:00

    Игнат раскрыл детали сильного удара баллистикой: почему было много взрывов

    13:45

    Большинство даже не замечает: что означает "звездочка" на долларах

    Реклама
    13:39

    Президент рассказал о покушении: "Были выстрелы, десант, погибли люди из ОП"

    13:35

    "Сложнейшая разработка": СБУ разоблачила в своих рядах топовую "крысу" ФСБ РФ

    13:01

    Гороскоп Таро на полнолуние 12 февраля 2025: Скорпионам - любовь, Рыбам - рискВидео

    12:55

    Мощная ракетная атака РФ: в Киеве от удара пострадали офисы двух известных каналовФотоВидео

    12:54

    "Лица спитые": поклонники не узнали жену Винника и заподозрили ее в алкоголизме

    12:54

    Из-за незаконной деятельности: полиция прервала концерт Эда ШиранаВидео

    12:54

    Ремонт объектов невозможен: Forbes подтвердили, что в РФ начался настоящий хаос

    12:36

    Посланник Трампа разговаривал с Путиным в Москве более трех часов - Fox News

    12:16

    Армия Украины смогла прорваться возле Торецка: РФ начала наступление спецназом

    12:08

    Предательница Анна Asti разводится с мужем после пикантного скандала - СМИ

    12:05

    Китайский гороскоп на завтра 13 февраля: Свиньям - разочарования, Козлам - стресс

    12:01

    Отключение электроэнергии в Украине: где вводит ограничения Укрэнерго

    11:45

    4 самых откровенных знака зодиака: они не будут лукавить

    11:42

    Седокова - главная подозреваемая: в РФ возобновили дело Яниса Тиммы

    11:04

    Прием у онколога и химиотерапия: у звезды Ворониных горе в семье

    11:04

    "Люди падали без сознания": как украинцы спасались во время атаки на Киев

    11:00

    "Украина готова к переговорам": Умеров выдал заявление о завершении войны

    10:51

    Взрывные ситуации и драматические события: что принесет полнолуние 12 февраляВидео

    10:30

    Киев готов обменять территории Курщины: в ISW раскрыли, почему Кремль боится этого

    10:21

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 февраля (обновляется)

    Реклама
    10:08

    6 ракет и 71 дрон удалось уничтожить: украинское ПВО сломало планы РФ в небе

    09:44

    Кристина Орбакайте сделала публичное заявление - как отреагировала Пугачева

    09:34

    Война РФ с НАТО может начаться через пять лет: в разведке Дании назвали условия

    08:50

    Россия запустила по Киеву баллистику и дроны: Зеленский отреагировал на жестокий удар РФФото

    08:40

    Почему нельзя заправлять авто с включенным двигателем: ответ знают единицы

    08:39

    Карта Deep State онлайн за 12 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

    08:30

    В Украине не будут формировать новые бригады в ВСУ: в ОП рассказали о других планах

    08:20

    Молодая жена Цекало продолжает удивлять поклонников своей худобой

    08:12

    Обмен Курщины на территорию Украины: в РФ ответили на предложение Зеленского

    08:00

    Карты вскроются в ближайшие дни: может ли Трамп "слить" Украинумнение

    Новости Украины
    Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
    Лайфхаки и хитрости
    УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
    Синоптик
    Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
    Мода и красота
    Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
    Поздравления
    С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
    Война с Россией
    КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
    Рецепты
    ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять