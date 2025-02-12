"Очень опасно": Зеленский предостерег США от прямых контактов с РФ

По мнению Зеленского, команда Трампа, очевидно, активно контактирует с Москвой.

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Зеленский предостерег США от прямых контактов с РФ / коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скрин из видео

Что сказал Зеленский:

Путин имеет определенное количество разговоров с Трампом

Общались американские и российские спецслужбы

Новая администрация президента США контактирует с российской стороной, но это вряд ли прямое общение Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Такое мнение в интервью The Economist высказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Я просто не уверен, что Путин имеет определенное количество разговоров с Трампом. Я не уверен, что это происходит. Вероятно, их команды на связи", - заявил он. видео дня

По мнению Зеленского, команда Трампа, очевидно, активнее контактирует с Москвой, что и выливается в многочисленные инсайды в западных СМИ. Это заметная разница со временами президентства Джо Байдена.

"Итак, общались американские и российские спецслужбы. Представители администраций, президенты, они точно общались. Мы это знаем, это было за кадром, подальше от общественности, почти от всего мира. Но они все равно общались", - говорит Зеленский о новой власти США.

По его словам, американцы получили от россиян ряд различных сообщений и обсудили "определенные вещи". Но ключевой момент, по мнению Зеленского - были ли приняты какие-то решения во время этих контактов.

"Очень опасно, если в отношении нас будут принимать решения без Украины. Опасно для всех: и для мира, и для украинцев, и для Европы, и для США", - отметил Зеленский.

Заявления Трампа о войне в Украине - что известно:

Ранее сообщалось, что Трамп тайно поручил новому посланнику заниматься Украиной. Президент США разрешил Стивену Уиткоффу установить контакты с Москвой, хотя официально тот занимается вопросами Ближнего Востока.

Напомним, Трамп отправил министра финансов в Украину. Министр финансов США Скотт Бессент посетит Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

Как сообщал Главред, спецпредставитель президента США Кит Келлог готовит несколько вариантов прекращения войны в Украине и планирует представить их Трампу. Ожидается, что план будет представлен в ближайшее время.

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Что такое The Economist? The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

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