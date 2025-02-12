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Посланник Трампа разговаривал с Путиным в Москве более трех часов - Fox News

Виталий Кирсанов
12 февраля 2025, 12:36обновлено 12 февраля, 13:21
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В Белом доме информацию о возможных переговорах не прокомментировали.
Посланник Трампа разговаривал с Путиным в Москве более трех часов - Fox News
Стив Уиткофф разговаривал с Путиным в Москве / коллаж: Главред, фото: Википедия, сайт Кремля

Кратко:

  • Стив Уиткофф вел переговоры с представителями Саудовской Аравии и Катара
  • Трамп поблагодарил Путина за освобождение американского учителя Фогеля

Посланник Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, скорее всего, встретился с российским президентом Владимиром Путиным во время своего визита в Москву для освобождения американского учителя Марка Фогеля. Кроме того, он вел переговоры с представителями Саудовской Аравии и Катара. Об этом сообщил телеведущий Fox News Шон Ханнити, передает The Washington Post.

По словам ведущего, посланник Трампа говорил с Путиным в Москве почти 3,5 часа. О чем говорили политики Шон Ханнити не уточнил. В Белом доме информацию о возможных переговорах не прокомментировали.

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В издании напомнили, что сам Трамп поблагодарил президента РФ за освобождение американского учителя Марка Фогеля во время обмена, который был в российском заключении три с половиной года по обвинению в хранении наркотиков.

"Я очень ценю то, что они сделали, отпустив Марка домой", - подчеркнул Трамп.

По словам Трампа, условия обмена были "очень справедливыми, очень умными, не похожими на сделки, которые вы видели" при других президентах.

Также американский лидер подчеркнул, что освобождение Марка Фогеля может сыграть значительную роль в прекращении войны в Украине.

"Я думаю, что есть добрая воля с точки зрения войны. Я думаю, что это ... может сыграть большую, важную роль в прекращении войны", - отметил он.

В WP напомнили, несмотря на то, что государственный департамент США определил Фогеля как "несправедливо заключенного" в России, Трамп назвал его освобождение "актом великодушия" со стороны Путина.

"Мы благодарны президенту Путину за то, что он сделал, за то, что он смог это сделать", - добавил он.

Заявления Трампа о войне в Украине - что известно:

Ранее сообщалось, что Трамп тайно поручил новому посланнику заниматься Украиной. Президент США разрешил Стивену Уиткоффу установить контакты с Москвой, хотя официально тот занимается вопросами Ближнего Востока.

Напомним, Трамп отправил министра финансов в Украину. Министр финансов США Скотт Бессент посетит Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

Как сообщал Главред, спецпредставитель президента США Кит Келлог готовит несколько вариантов прекращения войны в Украине и планирует представить их Трампу. Ожидается, что план будет представлен в ближайшее время.

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Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

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