Москва готова говорить о мире: в разведке Эстонии сделали важное заявление

Путин может потребовать вывода войск альянса с восточного фланга, что позволило бы получить стратегическое преимущество в Балтийском регионе.

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Россия хочет передохнуть перед новыми атаками / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот из обращения Путина

О чем речь:

Кремль хочет использовать мир, чтобы подготовиться к новому наступлению

Москва наращивает армию до 1,5 миллиона человек

Россия перебрасывает войска к границам НАТО

Москва заявляет о готовности к переговорам о прекращении огня в Украине, однако это лишь тактический ход, направленный на временную передышку. Президент РФ Владимир Путин не отказался от своих имперских амбиций, и его долгосрочные планы остаются неизменными, считает генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин, передает Reuters.

Согласно ежегодному докладу Департамента внешней разведки Эстонии, Кремль активно увеличивает численность своих вооруженных сил. Если осенью 2022 года армия РФ насчитывала 600-700 тысяч военных, то сейчас Россия планирует расширить ее до 1,5 миллиона человек.

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При этом новые подразделения сначала направят на фронт в Украину, чтобы они получили боевой опыт, а затем их разместят у границ НАТО, включая Балтийские страны.

Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

По словам Розина, Россия намерена усилить свои войска вдоль границ НАТО, и альянс должен соответственно укрепить свое присутствие в регионе.

По данным эстонской разведки, Россия, вероятно, будет использовать возможные переговоры для давления на НАТО. В частности, Москва может потребовать вывода войск альянса с восточного фланга, что позволило бы ей получить стратегическое преимущество в Балтийском регионе.

Эстония, как страна-член НАТО, пристально следит за усилением военного потенциала РФ, считая Кремль главной угрозой своей безопасности.

Эстонские аналитики призывают Запад не доверять российским заявлениям о мирных инициативах, поскольку настоящая цель Кремля - не переговоры, а стратегическая передышка перед новыми агрессивными действиями.

Переговоры о мире в Украине - что известно

Главред со ссылкой на Fox News писал о том, что посланник Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф более трех часов разговаривал с Владимиром Путиным в Москве. В Белом доме информацию о возможных переговорах не прокомментировали, и о чем именно говорили политики Шон Ханнити не уточнил.

Министр обороны Украины Рустем Умеров, в свою очередь, сообщил, что Украина готова к переговорам. По его словам, справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильной на поле боя.

Также сейчас активно обсуждается вопрос о том, что Киев готов обменять территории Курщины. В то же время, по данным аналитиков ISW, в России всячески хотят избежать обмена территориями во время мирных переговоров.

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