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Киев готов обменять территории Курщины: в ISW раскрыли, почему Кремль боится этого

Юлия Закрепа
12 февраля 2025, 10:30
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Российский диктатор Владимир Путин пытается вытеснить украинских военных из Курской области.
Киев готов обменять территории Курщины: в ISW раскрыли, почему Кремль боится этого
Почему Кремль не хочет возвращать Курск / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: deepstatemap, скриншот с видео

Главные тезисы ISW:

  • Киев готов обменять территории Курской области
  • В России хотят избежать обмена территориями во время мирных переговоров

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские власти пытаются сдержать так называемых "военкоров", которые сообщают об оперативной ситуации в Курской области. Кремль может скрывать информацию для того, чтобы избежать обмена территориями во время потенциальных мирных переговоров.

Аналитики ISW в отчете утверждают, что российские власти пытаются сдержать так называемых "военкоров", которые сообщают о текущей линии фронта в Курской области. Вероятно, к таким действиям оккупанты прибегают из-за опасений давления Запада, который предлагает обменять Курскую область на временно оккупированные территории Украины.

видео дня

Так, уже несколько российских "военкоров", которые регулярно критикуют ведение российской армией войны в Украине, заявили 10 и 11 февраля, что неизвестные лица призывают российские власти выдвинуть обвинения таким "корреспондентам" в дискредитации российских военных после того, как в сети сообщили о недавнем продвижении Украины на юго-восток от Суджи. "Военкоры" утверждают, что после публикаций о реальном состоянии событий на Курщине их преследует военное руководство.

Суджа - что известно о городе
Что известно о городе Суджа / Инфографика: Главред

Аналитики добавляют, что сейчас российские военные все больше стремятся консолидировать контроль над сообщениями о ситуации в Курской области. Причиной этого в ISW считают перспективу обмена территорий Курщины во время мирных переговоров между Украиной и Россией. Так, в одном из интервью Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять территории Курской области на временно оккупированные, которые сейчас находятся под контролем агрессора.

Сейчас в ISW считают, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, хочет вытеснить украинских военных из Курской области, или по крайней мере из Суджи, до начала мирных переговоров, чтобы избежать обмена территорий на возможных будущих мирных переговорах.

Операция в Курской области - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в ISW рассказали о продвижении в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 9 февраля, свидетельствуют о продвижении украинских сил вдоль трассы 38K-028 Суджа-Обоянь, что на юго-западе от Русской Конопельки.

В последнее время войска РФ атакуют плацдарм ВСУ в Курской области. Российские милблогеры утверждали, что войска РФ якобы вытеснили украинские силы из Фанасеевки и продвинулись вперед возле Черкасской Конопельки и в пределах Погребков. Однако, аналитики ISW не видели подтверждения этих заявлений.

Враг изменил тактику в Курской области. Стало известно, что российские оккупационные войска в Курской области изменили тактику во время штурмов. Если раньше они атаковали преимущественно техникой, то теперь в основном пехотой. В боях участвуют и северокорейские военные.

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