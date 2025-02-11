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"Не спрячешься": ВСУ уничтожили редкий корабельный бомбомет "Смерч-2"

Виталий Кирсанов
11 февраля 2025, 14:07
157
Бомбомет противника украинским военным удалось выследить и взорвать в лесах на лиманском направлении.
Смерч-2
Смерч-2 / коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/Khortytsky_wind

Вы узнаете:

  • На каком направлении удалось взорвать бомбомет
  • Для каких целей был предназначен советский бомбомет

Силы обороны уничтожили редкий корабельный бомбомет "Смерч-2", который оккупанты установили на грузовик "Урал".

Об этом сообщает пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

видео дня

"Оккупанты на базе грузовика "Урал" установили корабельный бомбомет "Смерч-2". Однако захватчики не учли один единственный момент, что от пилотов батальона беспилотных систем и их больших ночных дронов не спрячешься", - говорится в сообщении.

Бомбомет противника украинским военным удалось выследить и взорвать в лесах на лиманском направлении.

'Не спрячешься': ВСУ уничтожили редкий корабельный бомбомет 'Смерч-2'

Смотрите видео уничтожения бомбомета Смерч-2"

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что ВСУ восстановили несколько позиций на важном направлении. Аналитик DeepState Роман Погорелый сообщил, что Силы обороны Украины восстановили несколько позиций в районе Покровска Донецкой области. Также в районе возле Покровска удалось тактически улучшить позиции в районе Дачинского и Водяного Второго.

ВСУ начали контратаки по всей линии фронта. Хотя захватчики продолжают наступать на Донбассе, однако в последние недели украинские военные начали локализованные контратаки по всей линии фронта, говорится в материале Le Figaro. Продвижение украинцев не является впечатляющим, но существенным.

РФ выбрала новую цель для продвижения на фронте. В случае захвата российскими оккупантами города Часов Яр Донецкой области, враг может продолжить продвижение по линии фронта. Дмитрий Запорожец рассказал об определенных угрозах на передовой.

Больше интересных новостей:

Что такое "Смерч-2"

"Смерч-2" - советский реактивный морской бомбомет со стационарной, наводной в двух плоскостях установкой с двенадцатью радиально расположенными стволами. Предназначен для уничтожения подводных лодок и атакующих торпед противника. Реактивно-бомбометная система была принята на вооружение ВМФ СССР в 1961 году.

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