Армия РФ начала резко приближаться к Константиновке: в СМИ раскрыли угрожающую ситуацию

Ключевые тезисы Крамченкова:
- РФ готовит наступление на фланги обороны ВСУ вблизи Константиновки
- Как продвигаются россияне на фронте
Главный редактор "Суспільне. Донбас" Андрей Крамченков сообщил, что оккупанты все ближе к Константиновке, поэтому уже более широкий спектр вооружений может применяться по этому городу.
"Вокруг Константиновки есть три активных направления. Константиновка - это ближний тыл группировки, которая обороняет с одной стороны Часов Яр, с другой - Курдюмовку и Торецк. То есть, если посмотреть на карту, есть дуга вокруг Константиновки. На севере она опирается на Часов Яр, вершина этой дуги - Курдюмовка, и на юге - это почти полностью разрушенный Торецк", - пояснил Крамченков в эфире телеканала "Еспресо".видео дня
По словам главного редактора "Суспільне. Донбас", удары по Константиновке можно воспринимать как удар в тыл группировки, которая обороняет три направления.
"В то же время эти три направления являются флангами обороны Константиновки. То, что участились удары, раньше я связывал с тем, что россияне выходят на высоты, но военные эту идею отвергают и говорят, что речь идет о расстоянии. Россияне все ближе к Константиновке, поэтому уже более широкая номенклатура вооружений может применяться по этому городу", - отметил Крамченков.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что ВСУ восстановили несколько позиций на важном направлении. Аналитик DeepState Роман Погорелый сообщил, что Силы обороны Украины восстановили несколько позиций в районе Покровска Донецкой области. Также в районе возле Покровска удалось тактически улучшить позиции в районе Дачинского и Водяного Второго.
ВСУ начали контратаки по всей линии фронта. Хотя захватчики продолжают наступать на Донбассе, однако в последние недели украинские военные начали локализованные контратаки по всей линии фронта, говорится в материале Le Figaro. Продвижение украинцев не является впечатляющим, но существенным.
РФ выбрала новую цель для продвижения на фронте. В случае захвата российскими оккупантами города Часов Яр Донецкой области, враг может продолжить продвижение по линии фронта. Дмитрий Запорожец рассказал об определенных угрозах на передовой.
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