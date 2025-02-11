Армия РФ начала резко приближаться к Константиновке: в СМИ раскрыли угрожающую ситуацию

Вокруг Константиновки есть три активных направления, где оккупанты пытаются наступать.

https://glavred.info/ukraine/vorog-pochav-rizko-nablizhatis-do-kostyantinivki-u-zmi-rozkrili-zagrozlivu-situaciyu-10638608.html Ссылка скопирована

Какая ситуация на фронте / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap

Ключевые тезисы Крамченкова:

РФ готовит наступление на фланги обороны ВСУ вблизи Константиновки

Как продвигаются россияне на фронте

Главный редактор "Суспільне. Донбас" Андрей Крамченков сообщил, что оккупанты все ближе к Константиновке, поэтому уже более широкий спектр вооружений может применяться по этому городу.

"Вокруг Константиновки есть три активных направления. Константиновка - это ближний тыл группировки, которая обороняет с одной стороны Часов Яр, с другой - Курдюмовку и Торецк. То есть, если посмотреть на карту, есть дуга вокруг Константиновки. На севере она опирается на Часов Яр, вершина этой дуги - Курдюмовка, и на юге - это почти полностью разрушенный Торецк", - пояснил Крамченков в эфире телеканала "Еспресо". видео дня

По словам главного редактора "Суспільне. Донбас", удары по Константиновке можно воспринимать как удар в тыл группировки, которая обороняет три направления.

Что известно о Часов Яре / Инфографика: Главред

"В то же время эти три направления являются флангами обороны Константиновки. То, что участились удары, раньше я связывал с тем, что россияне выходят на высоты, но военные эту идею отвергают и говорят, что речь идет о расстоянии. Россияне все ближе к Константиновке, поэтому уже более широкая номенклатура вооружений может применяться по этому городу", - отметил Крамченков.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что ВСУ восстановили несколько позиций на важном направлении. Аналитик DeepState Роман Погорелый сообщил, что Силы обороны Украины восстановили несколько позиций в районе Покровска Донецкой области. Также в районе возле Покровска удалось тактически улучшить позиции в районе Дачинского и Водяного Второго.

ВСУ начали контратаки по всей линии фронта. Хотя захватчики продолжают наступать на Донбассе, однако в последние недели украинские военные начали локализованные контратаки по всей линии фронта, говорится в материале Le Figaro. Продвижение украинцев не является впечатляющим, но существенным.

РФ выбрала новую цель для продвижения на фронте. В случае захвата российскими оккупантами города Часов Яр Донецкой области, враг может продолжить продвижение по линии фронта. Дмитрий Запорожец рассказал об определенных угрозах на передовой.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред