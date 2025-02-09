РФ выбрала новую цель: в ВСУ дали тревожный прогноз о продвижении врага

ВСУ активно готовятся к оборонительным действиям на новом рубеже.

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ВСУ дают отпор оккупантам / коллаж: Главред, фото: ОС ВСУ, 128 ОГШБр

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Следующим оборонительным узлом ВСУ может стать Константиновка

ВСУ активно готовятся к оборонительным действиям

В случае захвата российскими оккупантами города Часов Яр Донецкой области, враг может продолжить продвижение, заявил представитель оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Запорожец.

Если россияне смогут оккупировать Часов Яр, следующим оборонительным узлом ВСУ станет город Константиновка, подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

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"Сейчас активно готовимся к оборонительным действиям, если будет наступление именно на Константиновку. Создаются фортификационные сооружения, привлечем все возможные ресурсы и технику", – заявил спикер ОСВГ "Луганск".

Вместе с тем он уточнил, что оккупанты РФ на 97% увеличили количество штурмов. Страна-агрессор ежедневно теряет на этом направлении от 50 до 100 солдат, но не останавливается.

"Наша задача сегодня – максимально оттянуть и не дать реализовать политические и военные задачи противника по захвату этого города, – добавил Запорожец.

/ Инфографика: Главред

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Ранее сообщалось о том, что ВСУ продолжают уничтожать врага на Покровском направлении. Александр Сырский рассказал о ситуации на Покровском направлении.

Напомним, ранее в ВСУ назвали главную цель РФ вблизи Покровска. Сейчас интенсивность штурмовых действий оккупантов снизилась, но все еще остается высокой.

Как писал Главред, несмотря на космические потери, российские войска продолжают медленное продвижение на фронте, сохраняя высокую интенсивность боевых действий.

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Что известно о городе Константиновка? Константиновка – город в Украине, административный центр Константиновской городской общины в Краматорском районе Донецкой области. Освобожден от террористического подразделения российских оккупантов и местных коллаборантов 5 июля 2014 года во время проведения АТО силами Национальной гвардии Украины и военными подразделениями, пишет Википедия. Во время полномасштабной войны страны-агрессора России против Украины город неоднократно подвергался обстрелам со стороны российских оккупантов.

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