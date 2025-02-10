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ВСУ начали контратаки по всей линии фронта: в Le Figaro назвали цель такого шага

Алёна Воронина
10 февраля 2025, 10:15
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Темпы продвижения россиян уменьшились с ноября прошлого года и до сих пор. ВСУ сейчас проводят контратаки, однако они не являются долгосрочной стратегией.
ВСУ начали контратаки по всей линии фронта: в Le Figaro назвали цель такого шага
ВСУ начали контратаки по всей линии фронта/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, минобороны РФ

Основные тезисы материала Le Figaro:

  • Темпы продвижения оккупантов в Украине замедлились с ноября и до настоящего времени
  • ВСУ начали контратаки по всей линии фронта
  • Продвижение ВСУ на фронте улучшит позиции Украины на переговорах

Темпы продвижения российских оккупационных войск в Украине замедлились. Российские войска в январе 2025 года захватили около 320 кв. км территории, тогда как в ноябре 2024 года - более 700 кв. км.

Хотя захватчики продолжают наступать на Донбассе, однако в последние недели украинские военные начали локализованные контратаки по всей линии фронта. Об этом говорится в материале Le Figaro.

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Авторы статьи отметили новое наступление украинских военных на Курщине и продвижение возле города Суджа.

"Продвижение украинцев не является впечатляющим, но захват двух или даже трех небольших сел - Колмакова, Черкасской Конопельки и Фанасеевки улучшает положение украинцев на Курской дуге, что является "решающимвопросом" в перспективе будущих мирных переговоров с россиянами и американцами, по словам президента Владимира Зеленского, который надеется использовать это как разменную монету", - отмечается в материале.

В издании отметили, что украинцы "пытаются максимально усилить свои позиции" на фоне "все еще весьма сомнительной гипотезы об окончании конфликта в ближайшие месяцы". По мнению авторов статьи, Украина хочет выиграть время и поставить перед россиянами тактические дилеммы, чтобы они разделили свои усилия и не могли активно атаковать. Отмечается, что такая стратегия наблюдается не только на Курщине.

Россияне контролируют значительную часть Торецка в Донецкой области, но в течение последних десяти дней защитникам Украины удалось восстановить контратаки на севере шахтерского города, говорится в материале издания.

Также там обратили внимание, что нависает угроза над Покровском. Отмечается, что этот город очень необходим для обороноспособности Украины. Издание пишет, что россиянам удалось взять под контроль две дороги, ведущие к этому хабу, а еще одна находится под их огнем.

Le Figaro пишет, что на этом этапе локализованные украинские контратаки не меняют ситуацию на поле боя, потому что россияне в целом сохраняют инициативу и все еще продвигаются. В частности, вблизи города Часов Яр.

"Киев стоит перед дилеммой мобильная или устойчивая оборона. Однако в контексте войны на истощение, в которую превратился этот конфликт, "учитывая состояние истощения Украины, эти контратаки не являются долгосрочной стратегией. Однако в краткосрочной перспективе они представляют собой более чем полезную передышку для украинцев и позволяют Киеву укрепить свою позицию в случае будущих мирных переговоров", - отмечает военный источник Le Figaro.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, РФ выбрала новую цель - в ВСУ дали тревожный прогноз о продвижении врага. ВСУ активно готовятся к оборонительным действиям на новом рубеже.

Также ранее сообщалось, что ВСУ рванули вперед - в ISW рассказали о продвижении в Курской области. Украинские защитники продвинулись вблизи Суджи, говорится в отчете ISW.

Напомним, Трамп заявил о прогрессе в переговорах с РФ и Украиной о завершении войны. По словам президента США, Белый дом поддерживает контакты и с Украиной о прекращении огня.

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Что известно о Le Figaro

Le Figaro - французская ежедневная утренняя газета, основанная в 1826 году. Старейшая национальная газета Франции, Le Figaro является одной из трех французских газет-рекордсменов, вместе с Le Monde и Libération. С 2004 года газета принадлежит Dassault Group. Le Figaro является второй по величине национальной газетой во Франции после Le Monde.

Другие издания Groupe Figaro включают Le Figaro Magazine, TV Magazine и Evene. Газета выходит в берлинском формате, сообщает Википедия.

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