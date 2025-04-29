Как правильно - "серцевий біль" или "сердечний біль": какой ошибки стоит избегать

Вы узнаете:
- Как правильно - "серцевий біль" или "сердечний біль"
- Как не путать эти два выражения
Когда боль касается сердца, можно услышать два выражения - "серцевий біль" и "сердечний біль". Но какое из этих выражений правильное?
На самом деле в украинском языке можно употреблять оба словосочетания. Однако нужно помнить, что они отличаются по значению. Об этом рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.
"Известная певица Кэтти Перри как-то сказала, что иногда сердце должно пройти через боль, чтобы знать, какому счастью открыться. Так вот, о боли и о сердце. "Біль серцева" или "сердечна"? Давайте разберемся!", - отметила Багний.
Она объяснила, что оба слова - и "серцевий", и "сердечний" - происходят от слова "серце", но имеют разное значение.
"Серцевий" - это связанный с сердцем как органом, например, "серцевий м'яз" или "серцевий напад". А "сердечний" - это уже о чувствах и эмоциях, например, "сердечний друг"или "сердечне хвилювання". А "біль" может быть и "серцевим", и "сердечним", но "серцевий біль" лечат врачи, а "сердечний біль" - только время", - рассказала Багний.
Смотрите видео о том, как правильно - "серцевий біль" или "сердечний біль":
@sametak1064 О сердечной и сердечной боли. Как правильно ##правильноукраїнською##нмт##мова##українськийтікток##українськамова♬ original sound - Правильно українською
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Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
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