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Как правильно - "серцевий біль" или "сердечний біль": какой ошибки стоит избегать

Алёна Воронина
29 апреля 2025, 04:45
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На самом деле такие два словосочетания имеют разное значение.
Украинский язык
Как правильно - "серцевий біль" или "сердечний біль"/ unsplash.com, Главред

Вы узнаете:

  • Как правильно - "серцевий біль" или "сердечний біль"
  • Как не путать эти два выражения

Когда боль касается сердца, можно услышать два выражения - "серцевий біль" и "сердечний біль". Но какое из этих выражений правильное?

На самом деле в украинском языке можно употреблять оба словосочетания. Однако нужно помнить, что они отличаются по значению. Об этом рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

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"Известная певица Кэтти Перри как-то сказала, что иногда сердце должно пройти через боль, чтобы знать, какому счастью открыться. Так вот, о боли и о сердце. "Біль серцева" или "сердечна"? Давайте разберемся!", - отметила Багний.

Она объяснила, что оба слова - и "серцевий", и "сердечний" - происходят от слова "серце", но имеют разное значение.

"Серцевий" - это связанный с сердцем как органом, например, "серцевий м'яз" или "серцевий напад". А "сердечний" - это уже о чувствах и эмоциях, например, "сердечний друг"или "сердечне хвилювання". А "біль" может быть и "серцевим", и "сердечним", но "серцевий біль" лечат врачи, а "сердечний біль" - только время", - рассказала Багний.

Смотрите видео о том, как правильно - "серцевий біль" или "сердечний біль":

Ранее Главред рассказывал, почему нельзя говорить "Саша", "Юра", "Діма" - как правильно называть людей с такими именами. На самом деле имена "Олександр", "Юрій" и "Дмитро" в украинском языке сокращаются по другому.

Напомним, какие топ-5 самых распространенных фамилий в Украине - стал известен список. Фамилию, которая попала на первое место в этом списке, носят 155 тысяч человек в Украине.

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Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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