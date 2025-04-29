Как правильно - "серцевий біль" или "сердечний біль": какой ошибки стоит избегать

На самом деле такие два словосочетания имеют разное значение.

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Как правильно - "серцевий біль" или "сердечний біль"/ unsplash.com, Главред

Вы узнаете:

Как правильно - "серцевий біль" или "сердечний біль"

Как не путать эти два выражения

Когда боль касается сердца, можно услышать два выражения - "серцевий біль" и "сердечний біль". Но какое из этих выражений правильное?

На самом деле в украинском языке можно употреблять оба словосочетания. Однако нужно помнить, что они отличаются по значению. Об этом рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

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"Известная певица Кэтти Перри как-то сказала, что иногда сердце должно пройти через боль, чтобы знать, какому счастью открыться. Так вот, о боли и о сердце. "Біль серцева" или "сердечна"? Давайте разберемся!", - отметила Багний.

Она объяснила, что оба слова - и "серцевий", и "сердечний" - происходят от слова "серце", но имеют разное значение.

"Серцевий" - это связанный с сердцем как органом, например, "серцевий м'яз" или "серцевий напад". А "сердечний" - это уже о чувствах и эмоциях, например, "сердечний друг"или "сердечне хвилювання". А "біль" может быть и "серцевим", и "сердечним", но "серцевий біль" лечат врачи, а "сердечний біль" - только время", - рассказала Багний.

Смотрите видео о том, как правильно - "серцевий біль" или "сердечний біль":

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Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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