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Топ-5 самых распространенных фамилий в Украине: стал известен список

Алёна Воронина
23 апреля 2025, 04:35
52
Фамилию, которая попала на первое место в этом списке, носят 155 тысяч человек в Украине.
Украинский язык, Светлана Чернышева
Какие самые распространенные фамилии в Украине/ коллаж: Главред, фото: скрин из видео

Вы узнаете:

  • Какие самые распространенные фамилии в Украине
  • Какое количество людей в Украине носит топ-5 самых распространенных фамилий

В Украине есть ряд самых распространенных фамилий, количество представителей которых насчитывает сотни тысяч человек.

О том, какие самые распространенные фамилии в Украине, рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української" .

"А знаете ли вы самые распространенные украинские фамилии на территории нашего государства? На 5 месте фамилия "Бойко" - 120 тысяч человек, больше всего в Киеве, Харькове, Одессе. Четвертое место занимает фамилия "Бондаренко" - 130 тысяч человек, больше всего людей с такой фамилией в Киеве, Харькове, Днепре. Третье почетное место у фамилии "Коваленко" - 133 тыс человек, больше всего опять же в Киеве, Харькове, Днепре", - отметил Чернышева.

На втором месте - 150 тыс. украинцев с фамилией "Мельник". Их больше всего в Киеве, Виннице и Львове.

"И первое почетное место занимает фамилия "Шевченко" - 155 тысяч человек. И больше всего таких украинцев в Киеве, Харькове, Днепре. Данные взяты на сайте "Рідні", - отметила учитель.

Смотрите видео о том, какие самые распространенные фамилии в Украине:

Как рассказывал Главред, учительница украинского объяснила, что такое "окраєць" и "скиба". Оба слова относятся к хлебу, но не все знают, что на самом деле означают такие термины.

Также ранее учительница объяснила, как правильно говорить - "взаємно" или "навзаєм". На самом деле не все догадываются, какое из этих слов говорить правильно.

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Кто такая Светлана Чернышева?

Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.

По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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украинский язык Светлана Чернышева
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