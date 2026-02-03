В одном из городов Украины объявили чрезвычайное положение - есть угроза для людей

В Харькове из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов ввели режим чрезвычайной ситуации, указал Терехов.

В Харькове объявлена чрезвычайная ситуация из-за обстрела РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Российские атаки значительно повредили объекты "Харьковской ТЭЦ-5"

В Харькове объявлен режим чрезвычайной ситуации

В Харькове из-за последствий массированных ударов российских оккупационных войск по энергетическим объектам города и области введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного уровня. Об этом сообщил Харьковский городской совет.

Городской голова Харькова Игорь Терехов во время заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил, что в результате ночных массированных обстрелов Харькова и области 3 февраля были повреждены ключевые объекты ПАО "Харьковская ТЭЦ-5", а также электроподстанции "Харьковская" и "Залютино".

По его словам, часть оборудования на этих объектах была существенно разрушена, что привело к остановке теплоснабжения для 929 объектов, из которых 853 — жилые дома. Без тепла остались почти 105 тысяч потребителей.

"Отсутствие отопления и нарушение стабильной работы систем жизнеобеспечения в зимний период представляет реальную угрозу жизни и здоровью людей, прежде всего детей, пожилых людей и маломобильных граждан", — указал он.

Решением комиссии КТЕБ событие признали чрезвычайной ситуацией техногенного характера местного уровня.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Когда отменят режим чрезвычайной ситуации в энергетике - мнение эксперта

Как писал Главред, чрезвычайный режим в энергетическом секторе Украины будет действовать до тех пор, пока не улучшится ситуация с энергоснабжением, а предпосылки для его отмены могут появиться только после завершения отопительного сезона. Об этом сообщил энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии РБК-Украина.

По его словам, все введенные ограничения и меры будут оставаться в силе до полной стабилизации, сроки которой пока трудно предсказать.

"Никаких жестких мер не применены, и я не исключаю, что действие ЧС продлится до окончания отопительного сезона", - сказал Рябцев.

Удар по Украине в ночь на 3 февраля - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 3 февраля Россия осуществила самую масштабную с начала года атаку на энергетическую систему Украины, нанеся удары по объектам генерации и распределения электроэнергии. Об этом сообщили в ДТЭК.

В ту же ночь войска РФ провели массированную ракетно-дроновую атаку по Одесской области, поразив как энергетические, так и гражданские объекты на юге региона, отметил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что удары были прицельными по энергетической инфраструктуре. По его словам, оккупанты запустили по Украине более 70 ракет и около 450 ударных дронов, под атакой оказались Сумская, Харьковская, Киевская области и столица, Днепропетровщина, Одесская и Винницкая области.

О персоне: Игорь Терехов Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

