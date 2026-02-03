Укр
Укусили: умерла молодая и талантливая звезда "Голоса"

Алена Кюпели
3 февраля 2026, 11:06
Девушку не смогли спасти - ее состояние ухудшилось при переводе из реанимации.
В Нигерии стало известно о смерти начинающей певицы, звезды телепроекта "Голос", скончавшейся в субботу после укуса змеи в столице Абудже.

Как пишет Би-Би-Си, 26-летняя Ифунанья Нвангене получила известность после участия в шоу "Голос Нигерии", местной версии международного телевизионного конкурса вокалистов, в 2021 году.

Она была известна своей универсальностью, сочетая джаз, оперу, классическую музыку и соул. Видео, распространенные в социальных сетях, показывают, как дрессировщик змей выносит змею из ее квартиры, а люди вокруг кричат: "Это кобра!".

Близкий друг, Сэм Эзугву, соучредитель и музыкальный руководитель хора "Амемусо", где она пела, рассказа, что Нвангене была "восходящей звездой".

Он сказал, что она планировала дать свой первый сольный концерт в конце этого года. Она также была архитектором по образованию.

Хиллари Обинна, еще один друг, который пел вместе с ней, рассказал, что девушка спала, когда "укус змеи разбудил ее". Он сказал, что позже в доме были обнаружены две змеи. Сначала она обратилась за помощью в ближайшую клинику, но там не было противоядия, поэтому она поехала в больницу.

Эзугву сказал, что в субботу, узнав о ее госпитализации, он срочно отправился в больницу. Он сказал, что в больнице было одно из необходимых противоядий, но не было другого.

"Пока врачи пытались стабилизировать ее состояние, она не могла говорить, но могла делать жесты руками. Ей было трудно дышать", — добавил он. Эзугву сказал, что поехал искать нужное противоядие, но вернулся и обнаружил, что она умерла.

В своем заявлении больница опровергла информацию о недоступности лекарства. Федеральный медицинский центр Джаби заявил в воскресенье: "Наш медицинский персонал оказал немедленную и надлежащую помощь, включая реанимационные мероприятия, внутривенное введение жидкостей, интраназальное введение кислорода и применение поливалентного противоядия от змеиного яда". В нем говорится, что "тщательная, но быстрая" оценка показала, что Нвангене получила серьезные осложнения от укуса. Ее состояние внезапно ухудшилось перед переводом в отделение интенсивной терапии, добавили в больнице, и медики "не смогли ее реанимировать".

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Что такое Голос країни?

Голос країни - украинское песенное талант-шоу, которое выходит на 1+1 с 2011 года. Является адаптацией нидерландского формата The Voice. Вокалисты при помощи звездных тренеров соревнуются в нескольких этапах за званием "голоса страны" и контракт со студией звукозаписи. Всего вышло 13 сезонов "Голоса", два из которых - во время полномасштабной войны (13 - полностью; съемки 12-го были прерваны из-за начала вторжения рф, и продолжены в октябре 2022).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

