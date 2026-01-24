На момент смерти популярного в РФ продюсера ему исполнилось 60 лет.

В Рф скончался Александр Олейников / Коллаж Главред, фото Стархит

В террористической России скончался популярный телеведущий и режиссер, ведущий "Вечернего Урганта" и продюсер "Любовь-морковь" Александр Олейников.

Как пишут российские пропагандисты, это произошло всего спустя несколько месяцев после празднования большого юбилея — в октябре Олейникову исполнилось 60 лет.

Умер Александр Олейников, фото Стархит

"Не стало Александра Олейникова. Режиссер, сценарист, продюсер и ведущий, он пришел на телевидение, когда ему было 20, и понял: это призвание", — сообщил Первый канал.

Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. "Это случилось ночью, дома. Вышел покурить и умер. Вероятно, тромб. Умер внезапно", — рассказал собеседник агентства.

О персоне: Александр Олейников Александр Олейников родился 21 октября 1965 года в Москве. Учился на заочном отделении в институте культуры, но не окончил его. На телевидении работал с 1985 года: на телеканалах МТК, ТВ-6, НТВ, "Россия", ТВЦ, "Первый канал" и других. В 1993 году стал секретарём Союза кинематографистов. С 2001 года — член Академии российского телевидения

