Анастасия Решетова после долгих поисков выходит наконец-то замуж за Абрамова.

https://glavred.info/starnews/lyubovnica-muzha-alsu-vyhodit-zamuzh-za-abramova-10735019.html Ссылка скопирована

Любовница Абрамова выходит замуж / Коллаж Главред, фото Instagram/a.reshetova

Кратко:

За кого выходит Решетова

Кто поздравил россиянку

Скандальная любовница бывшего мужа российской певицы Алсу, которая молчит о том, что ее террористическая родина вторглась в суверенную Украину, выходит замуж.

Как сообщают российские пропагандисты, Решетова поделилась фото с обручальным кольцом с огромным бриллиантом.

видео дня

Любовница Мужа Алсу собралась замуж / Фото Instagram/a.reshetova

"С лета 2025 года Анастасия Решетову часто видели в компании молодого человека по фамилии Абрамов. Пташки говорят, что, возможно, он и сделал девушке предложение. На кадрах Анастасия рядом с Егором Абрамовым, который в коричневом поло и с часами. Егор — парень завидный", - пишут пропагандисты.

Любовница Мужа Алсу собралась замуж / Фото Instagram/a.reshetova

Абрамов - новая жертва Решетимой, он сын и наследник Александра Абрамова, миллиардера и совладельца "Евраз Холдинг". Решетова с Абрамовым летали на отдых в Сардинии большой компанией.

Любовница Мужа Алсу собралась замуж / Фото Instagram/a.reshetova

К слову, Решетову поздравила украинка, танцовщица Санта Димопулос. "Поздравляю", - коротко написала она, снабдив свой комментарий эмодзи в виде сердечек.

Любовница Мужа Алсу собралась замуж / Фото Instagram/a.reshetova

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что украинская певица Злата Огневич решила провести зимний отпуск в экзотической южноазиатской стране Вьетнам. Однако отдых у артистки не задался из-за россиян, которые наводнили островной курорт.

Также норвежский певец Александр Рыбак анонсировал свое сенсационное возвращение на конкурс Евровидение. За последнее время певец почувствовал потребность в творческих переменах, поэтому занимался созданием мюзикла и получал степень магистра киномузыки в Колумбийском колледже в США.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Алсу Алсу Абрамова - российская певица, телеведущая, актриса. Известна мононимно как Алсу. По данным Википедии, она заслуженная артистка РФ, народная артистка Республики Татарстан, народная артистка Республики Башкортостан. Артист ЮНЕСКО во имя мира, но продолжает молчать о нападении России на Украину.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред