Любовница мужа Алсу выходит замуж за Абрамова

Алена Кюпели
24 января 2026, 11:26
9
Анастасия Решетова после долгих поисков выходит наконец-то замуж за Абрамова.
Любовница Абрамова выходит замуж
Любовница Абрамова выходит замуж / Коллаж Главред, фото Instagram/a.reshetova

Кратко:

  • За кого выходит Решетова
  • Кто поздравил россиянку

Скандальная любовница бывшего мужа российской певицы Алсу, которая молчит о том, что ее террористическая родина вторглась в суверенную Украину, выходит замуж.

Как сообщают российские пропагандисты, Решетова поделилась фото с обручальным кольцом с огромным бриллиантом.

видео дня
Любовница Мужа Алсу собралась замуж
Любовница Мужа Алсу собралась замуж / Фото Instagram/a.reshetova

"С лета 2025 года Анастасия Решетову часто видели в компании молодого человека по фамилии Абрамов. Пташки говорят, что, возможно, он и сделал девушке предложение. На кадрах Анастасия рядом с Егором Абрамовым, который в коричневом поло и с часами. Егор — парень завидный", - пишут пропагандисты.

Любовница Мужа Алсу собралась замуж
Любовница Мужа Алсу собралась замуж / Фото Instagram/a.reshetova

Абрамов - новая жертва Решетимой, он сын и наследник Александра Абрамова, миллиардера и совладельца "Евраз Холдинг". Решетова с Абрамовым летали на отдых в Сардинии большой компанией.

Любовница Мужа Алсу собралась замуж
Любовница Мужа Алсу собралась замуж / Фото Instagram/a.reshetova

К слову, Решетову поздравила украинка, танцовщица Санта Димопулос. "Поздравляю", - коротко написала она, снабдив свой комментарий эмодзи в виде сердечек.

Любовница Мужа Алсу собралась замуж
Любовница Мужа Алсу собралась замуж / Фото Instagram/a.reshetova

О персоне: Алсу

Алсу Абрамова - российская певица, телеведущая, актриса. Известна мононимно как Алсу. По данным Википедии, она заслуженная артистка РФ, народная артистка Республики Татарстан, народная артистка Республики Башкортостан. Артист ЮНЕСКО во имя мира, но продолжает молчать о нападении России на Украину.

