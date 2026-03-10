Температура взлетит почти до +20°: когда Львовскую область накроет потепление

Погода на Львовщине 11 марта будет определяться полем повышенного атмосферного давления.

Прогноз погоды на Львовщине на 11 марта / Фото: freepik.com

В среду, 11 марта, погоду во Львовской области будет определять область повышенного атмосферного давления. День будет теплым и солнечным. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

В области ожидается переменная облачность без осадков. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер, который несколько усилится - до 7-12 м/с.

Температура в области ночью будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла. Однако днем воздух прогреется до 14-19° тепла. Водителей просят быть бдительными, поскольку ночью и утром возможен слабый туман, который может снижать видимость на дорогах.

Погода во Львове 11 марта

Во Львове среда пройдет под малооблачным небом и без осадков. Ночная температура воздуха составит от 1° мороза до 1° тепла. Днем город наполнится теплом - столбики термометров поднимутся до 17-19° тепла. Утро может быть окутано слабым туманом.

Погода в Украине 11 марта / Фото: скриншот meteoprog.com

Какая будет погода в ближайшие дни - прогноз

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Тернопольской области 10-11 марта ожидается ясная, без осадков погода. Ночью и утром на отдельных участках возможно обледенение дорог.

Также Житомирщина остается под влиянием европейского антициклона KONRAD, который приносит сухую и солнечную погоду. В течение 11-12 марта днем ожидается до +17°, ночи еще прохладные.

Кроме этого, погода в Украине постепенно становится теплее и солнечнее. Дневная температура возрастает до 7–10º. На этой неделе, до 13 марта, ожидается дальнейшее потепление, ночи будут уже без морозов, возможен утренний туман, который быстро рассеется.

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии Львовский региональный центр по гидрометеорологии - государственное учреждение, которое осуществляет наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также предоставляет информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

