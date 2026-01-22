Как сейчас выглядит вдова Богдана Ступки: Остап посетил мать в замерзающей квартире

Вы узнаете:
Украинский актер Остап Ступка вместе с предпринимателем Сергеем Гамалием проведал свою мать — вдову легендарного актера Богдана Ступки. О визите к Ларисе Ступке предприниматель рассказал в своем Instagram.
По словам Сергея, условия в квартире вдовы актера стали по-настоящему спартанскими. В доме нет электричества, тепла и воды. Температура опустилась настолько, что во время разговора выходил пар изо рта. 83-летняя Лариса Семеновна не имеет возможности даже согреться чаем или приготовить еду самостоятельно, а от холода спасается несколькими слоями одежды.
"Позавчера был в гостях у Ларисы Семеновны Ступки — жены Богдана Ступки, величайшего украинского актера, народного артиста, человека-эпохи, которого уже нет с нами 13 лет. Ларисе Семеновне — 83 года.На тот момент в ее доме уже вторые сутки не было света, воды и отопления. Было холодно настолько, что при разговоре виден пар изо рта. Темно, холодно, без возможности нагреть чай или просто разогреть пищу", — сообщил Гамалий.
На фотографиях вдова артиста улыбается в компании сына и гостя. Она трепетно бережет память о любимом — стены в ее квартире увешаны фотографиями Богдана Ступки. Несмотря на сложные условия, вдова легендарного артиста не высказала ни слова жалобы. Лариса Ступка понимает, что ее трудности разделяют многие жители Украины.
"Она была укутана в несколько слоев теплой одежды, но не сказала ни слова жалобы! Напротив, спокойно говорила о том, что у нас есть один общий враг. О том, что она понимает, через что сейчас проходит страна. И готова терпеть эти трудности, ожидая нашей Победы. Когда человек в 83 года, без света и тепла, не жалуется, а говорит о выдержке, достоинстве и вере — это о многом говорит", — заключил Сергей.
О персоне: Остап Ступка
Остап Ступка - украинский актер театра и кино, телеведущий. Народный артист Украины (2009). Сын народного артиста СССР Богдана Ступки, сообщает "Википедия".
