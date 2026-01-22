Укр
Как сейчас выглядит вдова Богдана Ступки: Остап посетил мать в замерзающей квартире

Кристина Трохимчук
22 января 2026, 14:21
85
Лариса Ступка переживает трудности вместе со всеми киевлянами.
Как выглядит вдова Богдана Ступки
Как выглядит вдова Богдана Ступки / коллаж: Главред, фото: showbiz.memax.com.ua, instagram.com, Остап Ступка

Вы узнаете:

  • Как выглядит Лариса Ступка
  • В каком состоянии ее квартира

Украинский актер Остап Ступка вместе с предпринимателем Сергеем Гамалием проведал свою мать — вдову легендарного актера Богдана Ступки. О визите к Ларисе Ступке предприниматель рассказал в своем Instagram.

По словам Сергея, условия в квартире вдовы актера стали по-настоящему спартанскими. В доме нет электричества, тепла и воды. Температура опустилась настолько, что во время разговора выходил пар изо рта. 83-летняя Лариса Семеновна не имеет возможности даже согреться чаем или приготовить еду самостоятельно, а от холода спасается несколькими слоями одежды.

Остап Ступка с матерью
Остап Ступка с матерью / фото: instagram.com, sergiy_gamaliy

"Позавчера был в гостях у Ларисы Семеновны Ступки — жены Богдана Ступки, величайшего украинского актера, народного артиста, человека-эпохи, которого уже нет с нами 13 лет. Ларисе Семеновне — 83 года.На тот момент в ее доме уже вторые сутки не было света, воды и отопления. Было холодно настолько, что при разговоре виден пар изо рта. Темно, холодно, без возможности нагреть чай или просто разогреть пищу", — сообщил Гамалий.

На фотографиях вдова артиста улыбается в компании сына и гостя. Она трепетно бережет память о любимом — стены в ее квартире увешаны фотографиями Богдана Ступки. Несмотря на сложные условия, вдова легендарного артиста не высказала ни слова жалобы. Лариса Ступка понимает, что ее трудности разделяют многие жители Украины.

Квартира Ларисы Ступки
Квартира Ларисы Ступки / фото: instagram.com, sergiy_gamaliy

"Она была укутана в несколько слоев теплой одежды, но не сказала ни слова жалобы! Напротив, спокойно говорила о том, что у нас есть один общий враг. О том, что она понимает, через что сейчас проходит страна. И готова терпеть эти трудности, ожидая нашей Победы. Когда человек в 83 года, без света и тепла, не жалуется, а говорит о выдержке, достоинстве и вере — это о многом говорит", — заключил Сергей.

Ранее Главред сообщал, что украинская актриса Наталка Денисенко изменила своим привычкам и появилась в экстравагантном образе чтобы поддержать певицу Елену Тополю, которую шантажировали интимным видео. Наталка эмоционально высказалась о ее ситуации.

Также стало известно о смерти 24-летнего украинского режиссера Сергея Сасина. На странице Сергея появилось поэтическое послание от его брата Назария. Именно он рассказал поклонникам и знакомым о смерти близкого человека.

О персоне: Остап Ступка

Остап Ступка - украинский актер театра и кино, телеведущий. Народный артист Украины (2009). Сын народного артиста СССР Богдана Ступки, сообщает "Википедия".

