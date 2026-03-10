Брянск считает "прилеты": под ударом важный стратегический объект РФ, что известно

https://glavred.info/world/bryansk-schitaet-prilety-pod-udarom-okazalsya-vazhnyy-strategicheskiy-obekt-rf-10747733.html Ссылка скопирована

/ Коллаж: Главред, фото: ZN.UA, скриншот

Во вторник, 10 марта, днем в российском городе Брянск раздался мощный грохот после объявления режима ракетной опасности. По сообщениям пропагандистских телеграм-каналов и очевидцев, звук был настолько громким, что напугал жителей города. Люди описывали его как "ужасный гул", раздавшийся в небе над городом.

Предупреждение властей

Губернатор Брянской области Александр Богомаз за несколько минут до инцидента предупредил население о режиме ракетной опасности. Местные жители отмечают, что сигнал тревоги совпал с моментом громкого взрыва.

Цель атаки

По данным мониторинговых каналов, вероятной целью стало предприятие "Кремний Эл", расположенное в Советском районе Брянска. Над территорией завода поднимался дым. Завод специализируется на производстве микроэлектроники для ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов.

Реакция очевидцев

Жители сообщали о многочисленных взрывах и сильном шуме в городе. Некоторые описывали его как "страшный грохот", который заставил людей укрыться в убежищах. Пропагандистские телеграм-каналы сообщили, что по меньшей мере 12 человек пострадали во время удара по Брянску.

Видео последствий удара

Фото: скриншот sinoptik

Подтверждение от Зеленского

Как сообщает РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил успешный удар по Брянску:

"Главнокомандующий Сырский мне рассказал, что операция прошла успешно, был поражен брянский завод, который производил системы управления всех видов ракет РФ", — отметил президент.

Фото: скриншот

