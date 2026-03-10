Брянск считает "прилеты": под ударом важный стратегический объект РФ, что известно

Во вторник, 10 марта, днем в российском городе Брянск раздался мощный грохот после объявления режима ракетной опасности. По сообщениям пропагандистских телеграм-каналов и очевидцев, звук был настолько громким, что напугал жителей города. Люди описывали его как "ужасный гул", раздавшийся в небе над городом.
Предупреждение властей
Губернатор Брянской области Александр Богомаз за несколько минут до инцидента предупредил население о режиме ракетной опасности. Местные жители отмечают, что сигнал тревоги совпал с моментом громкого взрыва.
Цель атаки
По данным мониторинговых каналов, вероятной целью стало предприятие "Кремний Эл", расположенное в Советском районе Брянска. Над территорией завода поднимался дым. Завод специализируется на производстве микроэлектроники для ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов.
Реакция очевидцев
Жители сообщали о многочисленных взрывах и сильном шуме в городе. Некоторые описывали его как "страшный грохот", который заставил людей укрыться в убежищах. Пропагандистские телеграм-каналы сообщили, что по меньшей мере 12 человек пострадали во время удара по Брянску.
Видео последствий удара
Подтверждение от Зеленского
Как сообщает РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил успешный удар по Брянску:
"Главнокомандующий Сырский мне рассказал, что операция прошла успешно, был поражен брянский завод, который производил системы управления всех видов ракет РФ", — отметил президент.
Новость дополняется . . . . . .
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред