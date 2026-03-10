Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Брянск считает "прилеты": под ударом важный стратегический объект РФ, что известно

Руслан Иваненко
10 марта 2026, 18:21
Ракет, взрыв
/ Коллаж: Главред, фото: ZN.UA, скриншот

Во вторник, 10 марта, днем в российском городе Брянск раздался мощный грохот после объявления режима ракетной опасности. По сообщениям пропагандистских телеграм-каналов и очевидцев, звук был настолько громким, что напугал жителей города. Люди описывали его как "ужасный гул", раздавшийся в небе над городом.

Предупреждение властей

Губернатор Брянской области Александр Богомаз за несколько минут до инцидента предупредил население о режиме ракетной опасности. Местные жители отмечают, что сигнал тревоги совпал с моментом громкого взрыва.

Цель атаки

По данным мониторинговых каналов, вероятной целью стало предприятие "Кремний Эл", расположенное в Советском районе Брянска. Над территорией завода поднимался дым. Завод специализируется на производстве микроэлектроники для ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов.

видео дня

Реакция очевидцев

Жители сообщали о многочисленных взрывах и сильном шуме в городе. Некоторые описывали его как "страшный грохот", который заставил людей укрыться в убежищах. Пропагандистские телеграм-каналы сообщили, что по меньшей мере 12 человек пострадали во время удара по Брянску.

Видео последствий удара

Брянск считает
Фото: скриншот sinoptik

Подтверждение от Зеленского

Как сообщает РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил успешный удар по Брянску:

"Главнокомандующий Сырский мне рассказал, что операция прошла успешно, был поражен брянский завод, который производил системы управления всех видов ракет РФ", — отметил президент.

Брянск считает
Фото: скриншот

Новость дополняется . . . . . .

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп поставил Путину ультиматум: Хегсет раскрыл детали "решительного" разговора

Трамп поставил Путину ультиматум: Хегсет раскрыл детали "решительного" разговора

18:33Мир
Брянск считает "прилеты": под ударом важный стратегический объект РФ, что известно

Брянск считает "прилеты": под ударом важный стратегический объект РФ, что известно

18:21Мир
Тайна раскрыта: у ГУР есть секретные военные документы РФ

Тайна раскрыта: у ГУР есть секретные военные документы РФ

16:53Война
Реклама

Популярное

Ещё
Начнется "белая полоса" в жизни: три знака зодиака поймают удачу за хвост

Начнется "белая полоса" в жизни: три знака зодиака поймают удачу за хвост

Оскар Дмитриевич на посту: Никитюк показала свежие фото сына

Оскар Дмитриевич на посту: Никитюк показала свежие фото сына

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 11 марта: Водолеям - путаница, Львам - радость

Гороскоп на завтра 11 марта: Водолеям - путаница, Львам - радость

Такое уже почти никто не ест: какие откровенно странные блюда любили в СССР

Такое уже почти никто не ест: какие откровенно странные блюда любили в СССР

Последние новости

18:33

Трамп поставил Путину ультиматум: Хегсет раскрыл детали "решительного" разговора

18:21

Брянск считает "прилеты": под ударом важный стратегический объект РФ, что известноВидео

18:15

Старая терка еще послужит: вот как легко ее заточить дома за несколько минут

18:11

"Люди, возможно, прибыли с Марса": новый тест дал неожиданный результат

17:55

Неприхотливые розы для сада — сорта, которые цветут при минимальном уходе

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
17:36

Точно не "маменькин сынок": как по-украински назвать такого мужчинуВидео

17:33

Китаю невыгодно поражение РФ: тревожный прогноз по затягиванию войны в Украине

17:19

"Будто смерть идет": Алла Костромичева напугала своим видом на подиумеВидео

17:11

Что это за "чичери", о которых поют в песне о Маричке: ответ удивит

Реклама
16:53

Тайна раскрыта: у ГУР есть секретные военные документы РФ

16:30

Опасный сигнал в доме: необычные мелкие насекомые размножаются прямо на глазах

16:20

Девушка купила дом в Италии за "смешную" цену: внутри оказалось 17 комнатВидео

16:10

Евро бешено подскочил вверх: новый курс валют на 11 марта

16:09

Известный певец-воин впервые вышел на связь после инфаркта — что он сказал

16:06

В Раде проголосовали за "налог на OLX": что решили нардепы

16:02

Как навсегда избавиться от мышей: метод, уничтожающий всю колонию

16:01

В Украине перестал работать "Резерв+": что известно о масштабном сбое

15:39

Почему в квартирах в Германии часто отсутствует кухня: ответ удивит многих

15:32

Температура взлетит почти до +20°: когда Львовскую область накроет потепление

15:32

Судьба будет поддерживать людей, рожденных в конкретные четыре месяца - кто они

Реклама
15:16

Доллар пересек отметку 44 грн: сколько стоит валюта в банках

15:10

Служили Риму и воевали в Британии: что ДНК рассказала о сарматах из Украины

14:56

Очень строгие запреты: что нельзя делать в праздник 11 марта

14:40

Когда поминать родных в 2026 году: даты, традиции и церковные разъяснения

14:33

"Сын похож на Дзидзьо": Цибульская сделала признание про отношения с певцом

14:15

Почему офицеры Вермахта имели шрамы: тайна немецкой элиты

14:12

Иран атаковал ракетами немецкий полевой лагерь в Иордании - Der Spiegel

13:55

Пара приютила таксу и заметила странность: собака стала "превращаться"Видео

13:52

Много погибших и раненых: РФ сбросила бомбы на центр СлавянскаФото

13:51

"Мы сделали это не случайно": Венгрия шантажирует Украину похищенными деньгами

13:36

"Хочется поговорить": Мозговая рассказала о своей потере

13:34

Каким должно было быть контрнаступление ВСУ в 2023 году: генерал раскрыл детали операции

13:31

ВСУ освободили почти всю область: Генштаб раскрыл детали операции

13:28

Как поразить всех гостей: рецепт божественного творожного кулича

13:11

Оккупанты пытаются захватить приграничные села в двух областях - что задумал враг

12:44

Как выглядят губы за 29 млн гривен: модель перестали узнавать родные

12:43

Взлетят ли цены на бензин до 100-150 грн за литр: нардеп сделал заявление

12:32

Антициклон принес настоящую весну на Житомирщину: когда ожидается самый теплый день

12:22

Что нельзя выбрасывать из дома 11 марта: какой церковный праздник

12:16

Ольга Сумская застала мужа с молодой актрисой - скандал попал на видео

Реклама
12:16

"Наплакалась в больнице": дочь Юлии Вербы серьезно пострадала

12:16

Как правильно обрезать розы после зимы: секрет пышного цветенияВидео

12:11

Об оверсайзе можно забыть: что изменит моду в 2026 году

11:44

Германия собрала для Украины партию ракет для систем Patriot – Spiegel

11:32

"Поднял полмира": MamaRika вырвалась из Дубая и воссоединилась с мужемВидео

11:30

"Враг этого не ожидает": ВСУ готовятся к контрнаступлению

11:30

Монета лежала в бабушкином сейфе годами: ее стоимость поразила семью

11:28

Какие цвета делают спальню безвкусной: антирейтинг дизайнеров

11:25

Путин сорвал джекпот на войне в Иране: дипломат назвал фактор, который все испортитВидео

10:44

Мужчина проверил камеру видеонаблюдения и не поверил своим глазам – что он увидел

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять