Много живой силы и важные склады РФ оказались в эпицентре ударов ВСУ - детали

Что сообщили в Генштабе:
- Украинские военные поразили вражеские склады
- Под ударом Сил обороны оказалась живая сила противника
Силы обороны Украины поразили ряд логистических объектов и скопления живой силы противника. Об этом сегодня, 5 марта, в Telegram сообщил Генеральный штаб ВС Украины.
В рамках снижения наступательного потенциала страны-агрессора России в ночь на 4 марта подразделения СОУ нанесли удар по складу хранения боеприпасов вблизи Нижней Крынки, материально-технических средств недалеко от Чистяково на временно оккупированной Донецкой области и наземный ретранслятор пункта управления ударными БПЛА типа Гербера в районе Черноморского, что во временно оккупированном украинском Крыму.
Также украинские военные нанесли удары по скоплениям живой силы противника в окрестностях Березового в Днепропетровской области и возле Покровска Донецкой области. Потери врага и масштабы ущерба уточняются.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора", - добавили в Генштабе.
Какой эффект имеют удары Украины по российским объектам и территории - мнение эксперта
Главред писал, что, по словам авиационного эксперта Анатолия Храпчинского, количество ударов Украины по территории Российской Федерации и объектам РФ в целом увеличилось.
Эти удары являются положительными, потому что они несут последствия для России. Перерезается логистика, бьется по кораблям, которые завозили груз из Ирана, комплектующие для "Шахедов".
Удары Украины по объектам врага - последние новости
Недавно, как писал Главред, Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Мангуша и радиолокационную станцию С-300В4 в районе Новокрасновки.
Ранее Силы обороны Украины поразили передовой пункт управления дивизии, ряд логистических объектов и живую силу РФ. Соответствующие удары были нанесены на фоне снижения наступательного потенциала оккупантов.
Напомним, Силы обороны также нанесли серию эффективных ударов по объектам оккупантов на временно оккупированных территориях Украины. В частности, на ВОТ Луганщины атакована нефтебаза "Луганская".
Об источнике: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины воинскими формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.
