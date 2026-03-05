Много живой силы и важные склады РФ оказались в эпицентре ударов ВСУ - детали

Генштаб отчитался об успешной работе Сил обороны и нескольких направлениях.

В тылу противника был поражен ряд объектов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео (иллюстративные)

Что сообщили в Генштабе:

Украинские военные поразили вражеские склады

Под ударом Сил обороны оказалась живая сила противника

Силы обороны Украины поразили ряд логистических объектов и скопления живой силы противника. Об этом сегодня, 5 марта, в Telegram сообщил Генеральный штаб ВС Украины.

В рамках снижения наступательного потенциала страны-агрессора России в ночь на 4 марта подразделения СОУ нанесли удар по складу хранения боеприпасов вблизи Нижней Крынки, материально-технических средств недалеко от Чистяково на временно оккупированной Донецкой области и наземный ретранслятор пункта управления ударными БПЛА типа Гербера в районе Черноморского, что во временно оккупированном украинском Крыму.

Также украинские военные нанесли удары по скоплениям живой силы противника в окрестностях Березового в Днепропетровской области и возле Покровска Донецкой области. Потери врага и масштабы ущерба уточняются.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора", - добавили в Генштабе.

Какой эффект имеют удары Украины по российским объектам и территории - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам авиационного эксперта Анатолия Храпчинского, количество ударов Украины по территории Российской Федерации и объектам РФ в целом увеличилось.

Эти удары являются положительными, потому что они несут последствия для России. Перерезается логистика, бьется по кораблям, которые завозили груз из Ирана, комплектующие для "Шахедов".

Shahed-136 / Инфографика: Главред

Удары Украины по объектам врага - последние новости

Недавно, как писал Главред, Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Мангуша и радиолокационную станцию С-300В4 в районе Новокрасновки.

Ранее Силы обороны Украины поразили передовой пункт управления дивизии, ряд логистических объектов и живую силу РФ. Соответствующие удары были нанесены на фоне снижения наступательного потенциала оккупантов.

Напомним, Силы обороны также нанесли серию эффективных ударов по объектам оккупантов на временно оккупированных территориях Украины. В частности, на ВОТ Луганщины атакована нефтебаза "Луганская".

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины воинскими формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

