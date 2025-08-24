Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Воздушный щит России дает трещину: эксперт рассказал, что может сломать ПВО врага

Руслан Иваненко
24 августа 2025, 13:46
173
Украина готовит комбинированные атаки, чтобы усилить давление на российские воздушные силы.
Дрон, Взрыв
Эксперт объясняет, как удары по логистике и заводам влияют на ПВО РФ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, скриншот

Кратко:

  • Увеличилось количество ударов по территории России
  • Россия нуждается в усилении противовоздушной обороны
  • Дальнобойные ракеты угрожают паритету в воздухе

Россия должна усиливать системы противовоздушной обороны из-за роста количества украинских ударов по ее территории. Об этом в эфире Radio NV заявил заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

Удары по логистике и производству "Шахедов"

"На самом деле, за последнее время увеличилось количество ударов по территории Российской Федерации. И удары являются положительными, потому что они несут последствия для России. Перерезается логистика, бьется по кораблям, которые завозили груз из Ирана, комплектующие для 'Шахедов'", - отметил Храпчинский.

видео дня

Эксперт напомнил об ударах по заводу в Алабуге, занимающемуся производством беспилотников: "И на фоне всего этого появляется информация о появлении дальнобойной ракеты, которая может нести тонну полезного груза. О чем это говорит? О том, что, в принципе, россиянам надо готовиться к более сложным ситуациям в воздушном пространстве, где будет необходимость увеличивать систему противовоздушной обороны".

Системы ПВО РФ на оккупированных территориях

Храпчинский подчеркнул, что большинство российских систем ПВО расположены на временно оккупированных территориях Украины.

"Она пока что не подготовила возможность применять на коротких дистанциях 'Шахеды'. Давайте вспомним, Донецкий аэропорт, Керченский аэропорт перестраивают под запуск 'Шахедов'... Они боятся потерять воздушный паритет, для того, чтобы залетали, например, наши самолеты", - добавил эксперт.

Украине важно усиливать свои возможности

Эксперт подчеркнул, что несмотря на сложную ситуацию для России, Украине нужно и дальше увеличивать возможности и количество вооружений.

"Нам надо увеличивать возможности и увеличивать количество номенклатуры оружия, которые мы используем, для того, чтобы уже делать и комбинированные атаки по территории Российской Федерации", - подчеркнул Храпчинский.

Дрон "Лютый" - основные характеристики
Дрон Лютый / Инфографика: Главред

Акцент на железнодорожной инфраструктуре

Экономический эксперт Тарас Загородний отметил, что украинские удары по территории России становятся все более интенсивными, и главное внимание сосредоточено на железнодорожной инфраструктуре.

По его словам, именно эти участки обеспечивают снабжение российских войск в Украине, поэтому их поражение может серьезно повлиять на логистику РФ.

"Это может быть подготовкой к будущим операциям, ведь даже дестабилизация одной ветки вызывает проблемы во всей системе. Железная дорога - слабое место России, и ее потеря может привести к экономической катастрофе", - подчеркнул Загородний.

Удары по России - новости по теме

Как сообщал Главред, 22 августа ВСУ уничтожили пункт базирования российских беспилотников в Крыму. В результате удара было уничтожено до трех российских беспилотников "Mohajer-6" и два БпЛА "Форпост". Эти дроны враг использовал для разведки и наблюдения за обстановкой в акватории Черного моря.

Также в ночь на 23 августа в городе Петров Вал Волгоградской области РФ прогремели взрывы. Местные жители заявили об атаке беспилотников и возгорании. Об этом сообщают российские Telegram-каналы. По данным канала Astra, жители сообщили о нескольких мощных взрывах.

Кроме того, в ночь на 24 августа крупнейший морской порт РФ на Балтике - Усть-Луга - подвергся атаке беспилотников. "На терминале НОВАТЭК разгорелся пожар", - сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в Telegram.

Читайте также:

О персоне: Анатолий Храпчинский

Анатолий Храпчинский - заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации, бывший офицер Воздушных сил ВС Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война России и Украины атака дронов Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Какие страны станут гарантами безопасности для Украины - названы условия и роль Китая

Какие страны станут гарантами безопасности для Украины - названы условия и роль Китая

14:24Война
Воздушный щит России дает трещину: эксперт рассказал, что может сломать ПВО врага

Воздушный щит России дает трещину: эксперт рассказал, что может сломать ПВО врага

13:46Война
Развал России и завершение войны: эксперт сделал интересный прогноз

Развал России и завершение войны: эксперт сделал интересный прогноз

13:42Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 24 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Один предмет "съедает" скорость Wi-Fi дома: куда нужно переставить роутер

Один предмет "съедает" скорость Wi-Fi дома: куда нужно переставить роутер

РФ готовит массированный удар: в Сети предупредили о бомбардировщиках с ракетами

РФ готовит массированный удар: в Сети предупредили о бомбардировщиках с ракетами

Украинская Атлантида: процветающий город, который затопили во времена СССР

Украинская Атлантида: процветающий город, который затопили во времена СССР

Путин тянет время: президент Финляндии раскрыл, как долго РФ планирует вести войну

Путин тянет время: президент Финляндии раскрыл, как долго РФ планирует вести войну

Последние новости

14:44

Лавров разразился новым заявлением по встрече Зеленского и Путина

14:36

Озимый чеснок этого не любит: садовод открыла секрет идеальной грядки на зимуВидео

14:35

Где ошибка на рисунке с закатом солнца: только единицы угадают

14:24

Какие страны станут гарантами безопасности для Украины - названы условия и роль Китая

14:07

Главные тренды осени 2025: стиль, сочетающий классику и авангард

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – ОгрызкоУ Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – Огрызко
13:46

Воздушный щит России дает трещину: эксперт рассказал, что может сломать ПВО врага

13:42

Развал России и завершение войны: эксперт сделал интересный прогноз

13:22

7 вещей для осени 2025: как создать безупречный гардероб

13:01

У Путина два сценария против Украины, по уступкам Кремля есть вопросы – The Times

Реклама
12:37

Китайский гороскоп на завтра 25 августа: Петухам - проблемы в отношениях, Обезьянам - загруженность

12:37

Украина может вернуть все оккупированные территории без боя - боец ГУР назвал условие

12:25

Неожиданная находка в Днестре: рыбак поймал редкую рыбу, которая удивила сеть

12:24

Любовный гороскоп на неделю с 25 по 31 августа

12:21

Большая история зеленой банкноты: как доллар завоевал мир

11:54

Первый снег и морозы в августе: какие регионы Украины уже засыпалоВидео

11:22

Вещи, изменившие мир: неожиданная история повседневных предметов

11:18

Донбасс под вопросом: СМИ раскрыли условие, при котором Украина может согласиться

11:15

Финансовый гороскоп на неделю с 25 по 31 августа

11:13

Популярному украинскому актеру оторвало палец - что произошло

11:06

США блокируют удары Украины по России: в WSJ узнали детали

Реклама
10:03

Гривна держит удар, но евро подкинет сюрприз: банкир назвал курс до конца лета

10:02

Гороскоп Таро на неделю с 25 по 31 августа: Девам - награда, Львам - переживания

10:00

"Тайно помогал Украине вместе с правительством": Екатерина Бужинская рассказала правду о своем муже-иностранцеЭксклюзив

09:57

Почему остановка войны - это будет решение не Путинамнение

09:09

Дроны "зажигают" российские тылы: беспилотники атаковали важный порт РФ и не толькоВидео

08:57

Путин против мира в Украине: в США назвали цель России

08:49

Карта Deep State онлайн за 24 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:38

Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа: Тельцам - тупик, Рыбам нужен совет

08:00

Украина получит от Трампа более 3 тысяч ракет с ударом до 450 км – СМИ

07:10

Где три отличия между парнями, которые играют на волынке: лишь самые внимательные заметят

06:49

Смерть пропагандиста Вышинского: как приятель моей юности стал предателеммнение

05:30

Новые двери откроются для четырех знаков зодиака 24 августа: кто в списке

04:35

10 слов, которые раздражают филологов: некоторые из них можно очень часто услышатьВидео

03:30

Красивые имена для кошек и котов разних окрасов и характеров: список для вдохновения

02:35

Почему коты сбрасывают вещи со стола: причина, о которой не знают хозяева

01:27

Резкий рост числа заболеваний COVID-19 летом: названы неожиданные причины

01:02

Как сдать экзамен по вождению с первого раза: названы 6 главных ошибокВидео

23 августа, суббота
23:35

РФ собрала под Покровском орду, которой хватит для захвата европейской страны - ВСУ

23:25

Стильная Александра Кучеренко показала модный лук

23:02

Внук Юрия Никулина удивил сходством со звездой Бриллиантовой руки

Реклама
22:21

Шли к границам Днепропетровщины: бойцы РДК сорвали наступление оккупантов

21:59

ВСУ освободили населенный пункт на Донетчине: в ОСГВ "Днепр" раскрыли деталиВидео

21:39

Украинские беспилотники атаковали важное щупальце путинского режимамнение

21:22

Шесть тысяч Шахедов в месяц: РФ планирует увеличить масштабы ударов по Украине

21:09

Любимая рыба украинцев становится роскошью: цены подскочили за год на 14%

19:46

Закрыть окна в авто можно удаленно: полезная функция, о которой не знают водителиВидео

19:35

Зеленский наказал экс-супругу и родственников Путина: подробности о новых санкциях

18:53

Один предмет "съедает" скорость Wi-Fi дома: куда нужно переставить роутер

18:53

"Возьми винтовку и сам езжай в Украину": вице-премьер Италии набросился на Макрона

18:51

Украинцы узнали о пересчете пенсий: кому могут начислить повышенные выплаты

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять