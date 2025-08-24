Воздушный щит России дает трещину: эксперт рассказал, что может сломать ПВО врага

Украина готовит комбинированные атаки, чтобы усилить давление на российские воздушные силы.

https://glavred.info/war/vozdushnyy-shchit-rossii-daet-treshchinu-ekspert-rasskazal-chto-mozhet-slomat-pvo-vraga-10692212.html Ссылка скопирована

Эксперт объясняет, как удары по логистике и заводам влияют на ПВО РФ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, скриншот

Кратко:

Увеличилось количество ударов по территории России

Россия нуждается в усилении противовоздушной обороны

Дальнобойные ракеты угрожают паритету в воздухе

Россия должна усиливать системы противовоздушной обороны из-за роста количества украинских ударов по ее территории. Об этом в эфире Radio NV заявил заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

Удары по логистике и производству "Шахедов"

"На самом деле, за последнее время увеличилось количество ударов по территории Российской Федерации. И удары являются положительными, потому что они несут последствия для России. Перерезается логистика, бьется по кораблям, которые завозили груз из Ирана, комплектующие для 'Шахедов'", - отметил Храпчинский. видео дня

Эксперт напомнил об ударах по заводу в Алабуге, занимающемуся производством беспилотников: "И на фоне всего этого появляется информация о появлении дальнобойной ракеты, которая может нести тонну полезного груза. О чем это говорит? О том, что, в принципе, россиянам надо готовиться к более сложным ситуациям в воздушном пространстве, где будет необходимость увеличивать систему противовоздушной обороны".

Системы ПВО РФ на оккупированных территориях

Храпчинский подчеркнул, что большинство российских систем ПВО расположены на временно оккупированных территориях Украины.

"Она пока что не подготовила возможность применять на коротких дистанциях 'Шахеды'. Давайте вспомним, Донецкий аэропорт, Керченский аэропорт перестраивают под запуск 'Шахедов'... Они боятся потерять воздушный паритет, для того, чтобы залетали, например, наши самолеты", - добавил эксперт.

Украине важно усиливать свои возможности

Эксперт подчеркнул, что несмотря на сложную ситуацию для России, Украине нужно и дальше увеличивать возможности и количество вооружений.

"Нам надо увеличивать возможности и увеличивать количество номенклатуры оружия, которые мы используем, для того, чтобы уже делать и комбинированные атаки по территории Российской Федерации", - подчеркнул Храпчинский.

Дрон Лютый / Инфографика: Главред

Акцент на железнодорожной инфраструктуре

Экономический эксперт Тарас Загородний отметил, что украинские удары по территории России становятся все более интенсивными, и главное внимание сосредоточено на железнодорожной инфраструктуре.

По его словам, именно эти участки обеспечивают снабжение российских войск в Украине, поэтому их поражение может серьезно повлиять на логистику РФ.

"Это может быть подготовкой к будущим операциям, ведь даже дестабилизация одной ветки вызывает проблемы во всей системе. Железная дорога - слабое место России, и ее потеря может привести к экономической катастрофе", - подчеркнул Загородний.

Удары по России - новости по теме

Как сообщал Главред, 22 августа ВСУ уничтожили пункт базирования российских беспилотников в Крыму. В результате удара было уничтожено до трех российских беспилотников "Mohajer-6" и два БпЛА "Форпост". Эти дроны враг использовал для разведки и наблюдения за обстановкой в акватории Черного моря.

Также в ночь на 23 августа в городе Петров Вал Волгоградской области РФ прогремели взрывы. Местные жители заявили об атаке беспилотников и возгорании. Об этом сообщают российские Telegram-каналы. По данным канала Astra, жители сообщили о нескольких мощных взрывах.

Кроме того, в ночь на 24 августа крупнейший морской порт РФ на Балтике - Усть-Луга - подвергся атаке беспилотников. "На терминале НОВАТЭК разгорелся пожар", - сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в Telegram.

Читайте также:

О персоне: Анатолий Храпчинский Анатолий Храпчинский - заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации, бывший офицер Воздушных сил ВС Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред