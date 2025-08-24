Дроны "зажигают" российские тылы: беспилотники атаковали важный порт РФ и не только

Кратко:
- Атака дронов на Сызрань и Усть-Лугу в ночь на 24 августа
- Пожар на терминале НОВАТЭК после ударов
- В Сызрани прогремело более 20 взрывов
В ночь на 24 августа крупнейший морской порт РФ на Балтике - Усть-Луга - подвергся атаке беспилотников. "На терминале НОВАТЭК разгорелся пожар", - сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в Telegram.
Через порт экспортируют нефть, газ, уголь, удобрения и зерно. Несмотря на заявления россиян об "успешной работе ПВО" и сбитии 10 дронов, после удара на терминале вспыхнул пожар.
Повреждения газоперерабатывающего комплекса
В результате атаки был поврежден газоперерабатывающий комплекс "Газпром Усть-Луга", который входит в состав Балтийского газохимического кластера. Больше всего пострадала установка криогенного фракционирования газового конденсата и газа - "сердце" комплекса, где происходит ректификация и отделение компонентов.
Комплекс "Усть-Луга" является одним из крупнейших газоперерабатывающих заводов в Европе: его мощности позволяют ежегодно перерабатывать до 45 млрд м³ природного газа, производить 13 млн тонн СПГ, 3,6 млн тонн этана и 1,8 млн тонн пропан-бутана.
Атака дронов в Сызрани
Также в ночь на 24 августа масштабные атаки беспилотников произошли в Сызрани. По данным российских СМИ, в городе прогремело более 20 взрывов.
"В городе после 03:00 в местном аэропорту ввели план "Ковер", пропагандисты писали, что на город летят неизвестные беспилотники. Местные жители рассказывали, что сначала в 4:20 было слышно три взрыва, а потом через 20 минут еще два", - отмечают источники.
Сообщается также, что "по неизвестным дронам работает российская ПВО на юге Сызрани". Местные власти пока не комментировали ситуацию, а атака продолжалась более трех часов.
Удары по России - новости по теме
Как сообщал Главред, 22 августа ВСУ уничтожили пункт базирования российских беспилотников в Крыму. В результате удара было уничтожено до трех российских беспилотников "Mohajer-6" и два БпЛА "Форпост". Эти дроны враг использовал для разведки и наблюдения за обстановкой в акватории Черного моря.
Кроме этого, накануне украинский боевой морской беспилотник смог проникнуть в бухту Новороссийска, где базируется Черноморский флот России. Во время операции дрон потерял связь с центром управления. Россияне отправили на его перехват группу из пяти элитных водолазов, но в результате все они погибли.
Также в ночь на 23 августа в городе Петров Вал Волгоградской области РФ прогремели взрывы. Местные жители заявили об атаке беспилотников и возгорании. Об этом сообщают российские Telegram-каналы. По данным канала Astra, жители сообщили о нескольких мощных взрывах.
О персоне: Петр Андрющенко
Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.
На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.
