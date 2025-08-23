Укр
Читать на украинском
РФ собрала под Покровском орду, которой хватит для захвата европейской страны - ВСУ

Руслана Заклинская
23 августа 2025, 23:35
Оккупантов на Покровском направлении вдвое больше, чем жителей города до вторжения РФ, заявил представитель ОСГВ "Днепр".
РФ собрала под Покровском силы, которые поражают масштабом / Коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины, 144 отдельная пехотная бригада

Ключевые тезисы Трегубова:

  • На Покровском направлении россиян вдвое больше, чем населения города до войны
  • Интенсивность боев на Лиманском направлении выросла втрое
  • На Новопавловском направлении оккупанты пытаются проникнуть в Днепропетровскую область

На Покровском направлении российских оккупантов вдвое больше, чем население города до полномасштабного вторжения России в Украину. Этого количества оккупантов хватило бы для захвата средней европейской страны. Об этом Общественному сообщил представитель ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов.

"Если перед началом на Покровском направлении действовало 110 000 российских военных - я просто не знаю, как описать корректно масштаб. В Покровске население до войны составляло 60 тысяч человек. То есть войско РФ фактически вдвое больше. Такое впечатление, что они собрали такую орду, чтобы брать среднестатистическую европейскую страну", - сказал он.

Также Тегубов рассказал, что интенсивность боев на Лиманском направлении выросла втрое. По его словам, противник пытается использовать любую возможность для продвижения.

"Обычно на Лиманском было где-то 10 боестолкновений, сейчас уже речь идет в основном о 30. Если брать направление Серебрянского лесничества, где есть возможность для пропитки, там россияне активно используют каждую возможность. Пытаются продвигаться уже по уничтоженной территории. Прорыва там не произошло, хотя немного потеснить наших им удалось", - отметил Трегубов.

На Новопавловском направлении российские оккупанты продолжают попытки проникновения в Днепропетровскую область, однако украинские военные, по словам спикера, в основном действуют в обороне. Они не проводят активных контратак, а больше концентрируются на отражении попыток врага закрепиться на новых позициях.

"Иногда наглость россиян играет против них. Как это было в случае с выступлением на Добропольском направлении. Тогда они немного зарываются, проходят дальше, чем должны были бы, и там уничтожаются", - добавил он.

Что происходит на Покровском направлении

Ситуация на Покровском направлении остается напряженной. Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что российские силы длительное время наращивают активность в этом районе.

По его словам, существует реальная угроза потери города и других участков фронта.

"Возле Покровска сосредоточено около 110 тысяч российских военных - это размер вполне приличной большой европейской армии. Воевать против такой группировки, когда нас в разы меньше, чрезвычайно сложно", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Силы обороны Украины вернули контроль над селом Зеленый Гай в Донецкой области. Российские войска продолжают попытки вернуть поселок, но украинские защитники стоят стойко.

Также на Добропольском направлении ВСУ и Нацгвардия провели зачистку нескольких населенных пунктов Донецкой области: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое и Золотой Колодец. За три дня враг понес 206 безвозвратных потерь, 73 раненых и один пленный.

Как сообщал Главред, ранее Трегубов отметил, что российские войска активно наступают на нескольких направлениях, однако сохранение такого темпа возможно лишь до осени, ориентировочно до октября. Проблемы возникнут не из-за нехватки личного состава, а из-за сложных условий для поддержания интенсивности атак.

О персоне: Виктор Трегубов

Виктор Трегубов - украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель.

Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус.

Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства.

В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

