ВСУ освободили населенный пункт на Донетчине: в ОСГВ 'Днепр' раскрыли детали

В День государственного флага Украины защитники заявили об освобождении поселка в Донецкой области.

ВСУ вернули контроль над селом Зеленый Гай / Колаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВС Украины, скрыншот карты deepstatemap.live

Что известно:

ВСУ освободили поселок Зеленый Гай в Донецкой области

Операцию провели 37-я бригада морской пехоты и 214-й штурмовой батальон OPFOR

Оккупанты продолжают попытки вернуть Зеленый Гай

Силы обороны Украины успешно остановили наступление российских войск и восстановили контроль над селом Зеленый Гай в Донецкой области. Российские войска беуспешно пытаются оккупировать поселок. Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Днепр".

По данным военных, операцию провели бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты совместно с 214 отдельным штурмовым батальоном OPFOR. Они смогли не только остановить продвижение врага, но и восстановить полный контроль над населенным пунктом.

В то же время в ОСГВ отмечают, что по состоянию на 23 августа российские войска продолжают активные попытки вернуть Зеленый Гай и другие населенные пункты Донецкой области на Восточном направлении.

"Но наши воины стоят стойко и в День Государственного Флага Украины Зеленый Гай остается под сине-желтым флагом. Бок о бок с другими подразделениями Сил Обороны Украины наши морские пехотинцы крепко стоят на защите украинского народа и продолжают уничтожать противника", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ОСГВ "Днепр" поздравили украинцев с Днем государственного флага. Военные отметили, что этот праздник символизирует независимость и территориальную целостность Украины.

Территория поселка граничит с селом Ивановка Синельниковского района Днепропетровской области. По переписи 2001 года в Зеленом Гае проживало 915 человек, а по состоянию на апрель 2025 года в поселке оставалось лишь 20 жителей.

Смотрите видео Зеленого Гая под украинским флагом:

ВСУ освободили Зеленый Гай / Фото: скриншот

Когда Путин остановит войну

Политический философ и преподаватель Карлова университета в Праге АлександрМорозов в интервью Главреду отметил, что санкции и удары по Украине непосредственно не изменят поведение Кремля. По его словам, у Путина и его окружения нет мотивации прекращать войну, если не возникнет реальная угроза для самой России.

Он считает, что Кремль может задуматься над прекращением боевых действий только при двух условиях:

Масштабная техногенная катастрофа на территории России, которая существенно повлияет на жизнедеятельность страны и ее экономику. Шокирующий удар по России, который нанесет значительные потери и станет заметным для граждан и руководства, независимо от того, нанесен он Украиной самостоятельно или с помощью иностранных ракет.

Морозов подчеркнул, что даже в случае таких событий Кремль, вероятно, попытается мобилизовать ресурсы и реагировать агрессивно, но только после прямого и ощутимого удара по своей территории Путин и его окружение могут серьезно рассматривать завершение войны.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, на Добропольском направлении ВСУ и Нацгвардия провели зачистку ряда населенных пунктов Донетчины: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец. За три дня враг понес 206 безвозвратных потерь, 73 ранены, 1 пленный, а также потерял технику.

Также, по данным Генштаба ВСУ, 22 августа произошло 116 боевых столкновений. Противник нанес 2 ракетных удара 43 ракетами, 49 авиаударов с 70 управляемыми бомбами, применил 1850 дронов-камикадзе и совершил 3876 обстрелов позиций и населенных пунктов.

Как сообщал Главред, спикер ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов сообщил, что российские войска активно наступают на нескольких направлениях, но сохранение такого темпа возможно лишь до осени, ориентировочно до октября. Проблемы возникнут не из-за нехватки личного состава, а из-за сложных условий для поддержания интенсивности атак.

Об источнике: ОСУВ "Днепр" Оперативно-стратегическая группировка войск "Днепр" (ОСУВ "Днепр"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

