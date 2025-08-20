Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Ловушка для россиян на Донетчине захлопывается - ВСУ в шаге от окружения армии РФ

Юрий Берендий
20 августа 2025, 21:49
378
Силы обороны Украины успешно контратакуют вблизи Доброполья в Донецкой области, создавая угрозу окружения российской группировки, указывает BBC.
Ловушка для россиян на Донетчине захлопывается - ВСУ в шаге от окружения армии РФ
Армия РФ в Донецкой области "в шаге" от полного окружения - BBC / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале BBC:

  • Российские войска в шаге от окружения в Донецкой области
  • ВСУ проводят успешные контратаки
  • Украинские войска вклинились в основу российского выступления

Силы обороны Украины проводят успешные контратаки вблизи Доброполья в Донецкой области. Армия России, которая ранее смогла продвинуться в направлении города может остаться в окружении. Об этом пишет военный обозреватель BBC Илья Абишев.

До этого, сообщалось о глубоком продвижении российских войск на 10-12 км, а по некоторым данным - до 15-18 км, что создало угрозу дальнейшего прорыва обороны Украины.

видео дня

Илья Абишев указывает на то, что ВСУ оперативно отреагировали на ситуацию и остановили наступление, отбив ряд населенных пунктов на линии Рубежное - Золотой Колодец - Веселое.

"Украинские военные также вклинились в основу российского выступления и создали встречную угрозу окружения всей группировки, которая совершила прорыв. По ряду сообщений, часть российских подразделений, которые продвинулись дальше всех на север, уже оказались отрезанными от основных сил", - указывает он.

Об этом свидетельствуют данные карт украинского портала DeepState и российского z-блогера "Рыбаря". На карте Института изучения войны (ISW) окружение российских сил не отмечено, однако аналитики также предупреждают об угрозе.

По словам Ильи Абишева, сейчас идут ожесточенные бои, обе стороны стягивают резервы.

Военный эксперт Константин Машовец сообщает, что враг пытается деблокировать свои передовые подразделения ударами с правого фланга между селами Шахово и Новое Шахово в направлении Кучерова Яра, где продвинулся примерно на 500 метров. Также оккупанты продолжают атаки на северном фланге наступления на Покровск - в направлении Родинского.

"В свою очередь, ВСУ продолжают контратаковать противника у основания "горловины" его клина, стремясь полностью перерезать самый клин по кратчайшему направлению Миканоровка - Маяк, а также постепенно сужают общую площадь вклинения противника", - пишет Машовец.

В то же время ситуация на этом участке фронта остается крайне напряженной и может измениться в любой момент.

Какова цель российского прорыва под Добропольем

Как писал Главред, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан подчеркнул, что главной целью таких действий является именно медийный эффект.

По его словам, сообщения о продвижении более чем на 10 км выглядят сомнительно, ведь ни одно подразделение - от роты до бригады - не способно удерживать столь большую территорию без значительных резервов и надлежащего обеспечения. Обычно речь идет о сотнях метров или нескольких километров, но не более. Без сотен или даже тысяч военных контролировать такие рубежи невозможно.

Он пояснил, что небольшие пехотные группы, которые действуют в тылу, в основном являются диверсионными подразделениями. Часто они маскируются под местных жителей, занимаясь диверсиями, саботажем и другими подобными операциями. Таких групп немало, и они довольно активны.

Кузан отметил, что из-за численного превосходства россиян Украина не может создать сплошную линию обороны на всех участках фронта, поэтому борьба с диверсионными группами остается постоянной задачей.

"По всем признакам, это неполноценный прорыв. Для настоящего прорыва нужна переброска дополнительных резервов, но факт в том, что россияне нашли слабое место и будут пытаться всеми силами развить свой успех, бросая туда много снарядов и личного состава. В то же время сейчас им важно выдать желаемое за действительное: показать, что это уже прорыв, что территория под их контролем, и что этот прорыв они готовы развивать", - резюмирует он.

Доброполье
Доброполье / Инфографика: Главред

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска пытаются установить контроль над всей Донецкой областью и ведут наступление в направлении Ямполя. Об этом рассказал младший сержант, командир отделения 24-го ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подчеркнул, что несмотря на давление на восточном фронте, ресурсов для полного захвата Донетчины у врага не хватает.

Кроме того, по словам представителя Сил обороны юга Владислава Волошина, российские оккупанты усилили боевую активность в днепровской островной зоне на Херсонщине.

Другие новости:

Об источнике: BBC

Британская телерадиомобильная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания.

По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Доброполье Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Жесткая магнитная буря "трусит" страну: Украину атаковал 6-балльный шторм

Жесткая магнитная буря "трусит" страну: Украину атаковал 6-балльный шторм

22:34Синоптик
От войск во Львове до соглашения с США: СМИ узнали сценарии гарантий безопасности

От войск во Львове до соглашения с США: СМИ узнали сценарии гарантий безопасности

22:15Война
Ловушка для россиян на Донетчине захлопывается - ВСУ в шаге от окружения армии РФ

Ловушка для россиян на Донетчине захлопывается - ВСУ в шаге от окружения армии РФ

21:49Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
"Черная полоса" закончится: трех знаков зодиака ждут судьбоносные перемены

"Черная полоса" закончится: трех знаков зодиака ждут судьбоносные перемены

Гороскоп на завтра 21 августа: Ракам - неприятности, Водолеям - неожиданность

Гороскоп на завтра 21 августа: Ракам - неприятности, Водолеям - неожиданность

"Черное золото" под ногами - где в Украине нефть бьет фонтанами, ответ удивит

"Черное золото" под ногами - где в Украине нефть бьет фонтанами, ответ удивит

"Далось не просто": жена Преснякова впервые сделала заявление о разводе

"Далось не просто": жена Преснякова впервые сделала заявление о разводе

Изобилие ворвется в жизнь шести знаков зодиака 20 августа: кто среди везунчиков

Изобилие ворвется в жизнь шести знаков зодиака 20 августа: кто среди везунчиков

Последние новости

22:34

Жесткая магнитная буря "трусит" страну: Украину атаковал 6-балльный шторм

22:30

"Ползучее наступление" в Донетчине: в ВСУ раскрыли тактику врагу на фоне переговоров

22:15

От войск во Львове до соглашения с США: СМИ узнали сценарии гарантий безопасности

21:49

Ловушка для россиян на Донетчине захлопывается - ВСУ в шаге от окружения армии РФ

21:35

Медведев заговорил о войсках НАТО в Украине и вспомнил "безмозглого галльского петуха"

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

21:35

Где три различия между парнями, которые режут дерево: непросто будет найти отгадку

21:34

Два затмения — два перелома: что ждёт Овнов в сентябре 2025 годаВидео

21:13

Невероятно нежная утиная грудка с вишневым соусом: блюдо, от которого все будут в восторгеВидео

21:12

"Я сейчас чувствую": Лидия Таран заговорила о личной жизни

Реклама
21:10

Капуста пролежит всю зиму: секрет сентябрьского ухода, который работаетВидео

20:43

В Украине приняли важное решение по мобилизации - что изменится и для кого

20:28

Почему консервированные огурцы мягкие: секретная добавка спасет любимое блюдоВидео

20:21

Украинский след на Курщине: историк рассказал, как Россия присвоила СуджуВидео

20:11

Трамп был ошеломлен: Зеленский и Европа предложили ему "сделку" по территории – FT

20:10

Российский "Шахед" атаковал пригород Варшавы - как реагируют власти страныВидео

19:43

В Украину идет похолодание: названы регионы, где будут лить грозовые дожди

19:26

Над Украиной взойдет "черная Луна" - о чем предупреждает Библия и что говорит наука

19:13

Абсолютный мастхэв: пять осенних трендов, без которых в 2025-ом никуда

19:10

Почему Путин не будет менять конституцию РФ ради безопасности Европымнение

19:09

Унитаз вмиг засияет чистотой: феноменально простой и эффективный способВидео

Реклама
19:07

Польша не будет отправлять войска в Украину, но выполнит другое задание - Минобороны

18:55

"Враг месяцами истощал бригады": командир ВСУ заявил о продвижении оккупантов

18:51

Состоится ли встреча Зеленского и Путина: СМИ выяснили, почему Кремль тянет время

18:32

Звезде сериала "Ворониных" диагностировали рак

18:26

Есть два главных страха: у Зеленского раскрыли, что заставит Путина закончить войну

18:13

"Безобидные" напитки могут лишить прав: что лучше не пить водителям перед поездкойВидео

18:09

В Третьей штурмовой назвали единственную гарантию безопасности для Украины

17:58

Большинство готовят неправильно: как пожарить идеально хрустящую картошкуВидео

17:48

Почти 7 миллионов долларов: как выглядит самая дорогая сумка в миреВидео

17:28

"НАТО без НАТО": в чем ловушка анонсированных гарантий безопасности для Украины

17:20

Конец транзиту нефти из РФ наступит после разрушения терминалов в Приморске, Усть-Луге и Новороссийске – Гончар

17:07

Чем отличаются два врача: от такой загадки голова будет идти кругом

17:04

Лорак похвасталась корявым кулинарным умением

16:57

Белье высохнет за считанные минуты: о "золотом правиле" знают лишь единицыВидео

16:45

Цены на одну категорию продуктов взлетят осенью - что и на сколько подорожает

16:37

Доллар пошел на взлет, а евро летит в пропасть: в Украине изменился курс валют

16:36

В России заявили о 1,7 миллиона погибших военных ВСУ - в Украине отреагировали

16:20

Порошенко спекулирует темами армии, веры и языка, хотя сам их обесценивал, – военный

16:10

"Мы почувствовали друг друга": Melovin рассказал о кармической встрече со звездойВидео

15:56

В России составили свой список стран-гарантов безопасности Украины - кто туда вошел

Реклама
15:56

Мыши забудут дорогу к дому: 100%-ное средство найдется на любой кухнеВидео

15:50

Никогда не прогадаете: одесситка назвала три признака спелого арбуза

15:40

Начнется "черная полоса": что нельзя делать 21 августа, приметы

15:27

Почему не стоит застилать кровать по утрам: простой лайфхак приятно удивит

15:24

Каким знакам зодиака чудесно повезет в Новолуние 23 августа: только 2 счастливчика

15:14

Совсем не Русь: историк раскрыл, как иностранцы называли Украину тысячу лет назадВидео

15:03

Что можно сделать со старым диваном: ТОП гениальных идей для каждого домаВидео

14:30

Встреча Зеленского с Путиным: нардеп назвал очень короткие сроки

14:28

Каким будет курс доллара в Украине после завершения войны: прогноз экономиста

14:05

Чем закрыть сетку рабицу: простые и креативные идеи удивят даже соседейВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла Пугачева
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять