Ловушка для россиян на Донетчине захлопывается - ВСУ в шаге от окружения армии РФ

Силы обороны Украины успешно контратакуют вблизи Доброполья в Донецкой области, создавая угрозу окружения российской группировки, указывает BBC.

https://glavred.info/front/lovushka-dlya-rossiyan-na-donechchine-zahlopyvaetsya-vsu-v-shage-ot-okruzheniya-armii-rf-10691414.html Ссылка скопирована

Армия РФ в Донецкой области "в шаге" от полного окружения - BBC / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале BBC:

Российские войска в шаге от окружения в Донецкой области

ВСУ проводят успешные контратаки

Украинские войска вклинились в основу российского выступления

Силы обороны Украины проводят успешные контратаки вблизи Доброполья в Донецкой области. Армия России, которая ранее смогла продвинуться в направлении города может остаться в окружении. Об этом пишет военный обозреватель BBC Илья Абишев.

До этого, сообщалось о глубоком продвижении российских войск на 10-12 км, а по некоторым данным - до 15-18 км, что создало угрозу дальнейшего прорыва обороны Украины.

видео дня

Илья Абишев указывает на то, что ВСУ оперативно отреагировали на ситуацию и остановили наступление, отбив ряд населенных пунктов на линии Рубежное - Золотой Колодец - Веселое.

"Украинские военные также вклинились в основу российского выступления и создали встречную угрозу окружения всей группировки, которая совершила прорыв. По ряду сообщений, часть российских подразделений, которые продвинулись дальше всех на север, уже оказались отрезанными от основных сил", - указывает он.

Об этом свидетельствуют данные карт украинского портала DeepState и российского z-блогера "Рыбаря". На карте Института изучения войны (ISW) окружение российских сил не отмечено, однако аналитики также предупреждают об угрозе.

По словам Ильи Абишева, сейчас идут ожесточенные бои, обе стороны стягивают резервы.

Военный эксперт Константин Машовец сообщает, что враг пытается деблокировать свои передовые подразделения ударами с правого фланга между селами Шахово и Новое Шахово в направлении Кучерова Яра, где продвинулся примерно на 500 метров. Также оккупанты продолжают атаки на северном фланге наступления на Покровск - в направлении Родинского.

"В свою очередь, ВСУ продолжают контратаковать противника у основания "горловины" его клина, стремясь полностью перерезать самый клин по кратчайшему направлению Миканоровка - Маяк, а также постепенно сужают общую площадь вклинения противника", - пишет Машовец.

В то же время ситуация на этом участке фронта остается крайне напряженной и может измениться в любой момент.

Какова цель российского прорыва под Добропольем

Как писал Главред, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан подчеркнул, что главной целью таких действий является именно медийный эффект.

По его словам, сообщения о продвижении более чем на 10 км выглядят сомнительно, ведь ни одно подразделение - от роты до бригады - не способно удерживать столь большую территорию без значительных резервов и надлежащего обеспечения. Обычно речь идет о сотнях метров или нескольких километров, но не более. Без сотен или даже тысяч военных контролировать такие рубежи невозможно.

Он пояснил, что небольшие пехотные группы, которые действуют в тылу, в основном являются диверсионными подразделениями. Часто они маскируются под местных жителей, занимаясь диверсиями, саботажем и другими подобными операциями. Таких групп немало, и они довольно активны.

Кузан отметил, что из-за численного превосходства россиян Украина не может создать сплошную линию обороны на всех участках фронта, поэтому борьба с диверсионными группами остается постоянной задачей.

"По всем признакам, это неполноценный прорыв. Для настоящего прорыва нужна переброска дополнительных резервов, но факт в том, что россияне нашли слабое место и будут пытаться всеми силами развить свой успех, бросая туда много снарядов и личного состава. В то же время сейчас им важно выдать желаемое за действительное: показать, что это уже прорыв, что территория под их контролем, и что этот прорыв они готовы развивать", - резюмирует он.

Доброполье / Инфографика: Главред

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска пытаются установить контроль над всей Донецкой областью и ведут наступление в направлении Ямполя. Об этом рассказал младший сержант, командир отделения 24-го ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подчеркнул, что несмотря на давление на восточном фронте, ресурсов для полного захвата Донетчины у врага не хватает.

Кроме того, по словам представителя Сил обороны юга Владислава Волошина, российские оккупанты усилили боевую активность в днепровской островной зоне на Херсонщине.

Другие новости:

Об источнике: BBC Британская телерадиомобильная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания. По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред