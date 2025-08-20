Укр
"Бои очень сложные": в ЦПД сказали, может ли РФ захватить всю Донецкую область

Марина Фурман
20 августа 2025, 12:01
Россия пытается убедить Запад, что их армия может захватить всю Донецкую область уже в этом году.
армия РФ, Путин
Коваленко рассказал о ситуации на востоке / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Вкратце:

  • Россияне продолжают давить на востоке
  • Ежедневно потери врага убитыми и ранеными составляют 1200 человек
  • У РФ нет сил, чтобы захватить Донецкую область

Российские оккупанты продолжают оказывать давление на фронте, особенно на востоке Украины, однако сил для захвата всей Донецкой области у врага нет. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что сейчас спецслужбы РФ активно пытаются распространять информацию о том, что армия Путина может установить контроль над всей Донетчиной уже в этом году. Тезисы направлены на Запад.

Коваленко подчеркнул, что подобные заявления не отражают реальную ситуацию на фронте. Только ежедневные потери врага убитыми и ранеными с начала года в среднем составляют 1200 человек.

"Несмотря на большое количество войск, привлеченных в Донецкой области, пополнение резервами не компенсирует потери сейчас, которые враг несет в ежедневных штурмах", - сообщил он.

Коваленко добавил, что бои в регионе остаются сложными, однако враг не способен оккупировать всю Донецкую область.

Напомним, Генштаб ВСУ сообщал, что Силы обороны Украины достигли успехов на нескольких направлениях фронта, сумев продвинуться вперед и закрепиться на новых позициях.

Аналитики Института изучения войны уточнили, что Вооруженные силы Украины продвинулись в районе Доброполья, где действует 1-й корпус Национальной гвардии.

Тем временем на временно оккупированной территории Запорожской области был уничтожен российский грузовой поезд с горюче-смазочными материалами. В результате движение поездов через регион полностью остановлено, заявил советник мэра Мариуполя и руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

война в Украине линия фронта российские войска Андрей Коваленко Бои в Донецкой области
