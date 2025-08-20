"Бои очень сложные": в ЦПД сказали, может ли РФ захватить всю Донецкую область

Вкратце:
- Россияне продолжают давить на востоке
- Ежедневно потери врага убитыми и ранеными составляют 1200 человек
- У РФ нет сил, чтобы захватить Донецкую область
Российские оккупанты продолжают оказывать давление на фронте, особенно на востоке Украины, однако сил для захвата всей Донецкой области у врага нет. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.
Он отметил, что сейчас спецслужбы РФ активно пытаются распространять информацию о том, что армия Путина может установить контроль над всей Донетчиной уже в этом году. Тезисы направлены на Запад.
Коваленко подчеркнул, что подобные заявления не отражают реальную ситуацию на фронте. Только ежедневные потери врага убитыми и ранеными с начала года в среднем составляют 1200 человек.
"Несмотря на большое количество войск, привлеченных в Донецкой области, пополнение резервами не компенсирует потери сейчас, которые враг несет в ежедневных штурмах", - сообщил он.
Коваленко добавил, что бои в регионе остаются сложными, однако враг не способен оккупировать всю Донецкую область.
О персоне: Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.
