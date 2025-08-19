Мощное пламя и дымовая пелена: на юге взорвана главная "артерия" оккупантов РФ

Главное:
- Поражен грузовой поезд РФ с ГСМ
- Железнодорожное сообщение РФ на Запорожье полностью прекращено
Поражен грузовой поезд РФ с горюче-смазочными материалами на оккупированной части Запорожской области.
В этой связи железнодорожное сообщение через этот регион полностью прекращено, сообщил в Telegram руководитель Центра изучения оккупации советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Российского железнодорожного сообщения через оккупированное Запорожье больше нет... Уникальная операция Сил обороны Украины", - написал Андрющенко.
Он проиллюстрировал сообщение видео горящего грузового поезда и написал, что "ничего живого не осталось".
По словам Андрющенко, оккупанты преимущественно возят топливо ночью и автомобильным транспортом именно чтобы избежать подобных потерь, но "не удалось".
Угроза наступления РФ на Запорожье: мнение эксперта
Игнорировать вероятность масштабного наступления России на Запорожском направлении не следует, однако этот участок фронта представляет серьёзные сложности для противника, прежде всего в логистическом плане. Об этом рассказал военный аналитик и основатель благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный.
Он подчеркнул, что наступление требует значительных ресурсов, особенно топлива, а на данном направлении Россия сталкивается с серьёзными трудностями в обеспечении снабжения.
"Любая наступательная операция — это в первую очередь огромные объёмы горючего. Мы уже видели удары по железнодорожным путям в сторону Мелитополя, в результате которых были уничтожены топливные цистерны", — отметил эксперт.
По его словам, эти удары серьёзно подорвали способность России организовать устойчивую логистику на юге, особенно в части доставки топлива в прифронтовую зону.
Ситуация на Запорожье - новости по теме
Ранее сообщалось о том, что РФ стягивает дополнительные силы на Запорожское направление. Россияне хотят захватить еще один украинский населенный пункт, но ВСУ делают все возможное, чтобы этого не произошло.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия перебрасывает силы в ключевые точки на поле боя в Украине. В частности, зафиксировано перемещение военной бронетехники на Запорожское направление.
Как писал Главред, Владимир Зеленский заявил, что армия Путина готовится к наступательной операции на трех направлениях, в том числе и на Запорожском.
О персоне: Петр Андрющенко
Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.
На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.
