Мощное пламя и дымовая пелена: на юге взорвана главная "артерия" оккупантов РФ

Железнодорожное сообщение РФ на Запорожье полностью прекращено, сообщил Петр Андрющенко.

Главное:

Поражен грузовой поезд РФ с ГСМ

Железнодорожное сообщение РФ на Запорожье полностью прекращено

Поражен грузовой поезд РФ с горюче-смазочными материалами на оккупированной части Запорожской области.

В этой связи железнодорожное сообщение через этот регион полностью прекращено, сообщил в Telegram руководитель Центра изучения оккупации советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Российского железнодорожного сообщения через оккупированное Запорожье больше нет... Уникальная операция Сил обороны Украины", - написал Андрющенко.

Он проиллюстрировал сообщение видео горящего грузового поезда и написал, что "ничего живого не осталось".

По словам Андрющенко, оккупанты преимущественно возят топливо ночью и автомобильным транспортом именно чтобы избежать подобных потерь, но "не удалось".

Угроза наступления РФ на Запорожье: мнение эксперта

Игнорировать вероятность масштабного наступления России на Запорожском направлении не следует, однако этот участок фронта представляет серьёзные сложности для противника, прежде всего в логистическом плане. Об этом рассказал военный аналитик и основатель благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный.

Он подчеркнул, что наступление требует значительных ресурсов, особенно топлива, а на данном направлении Россия сталкивается с серьёзными трудностями в обеспечении снабжения.

"Любая наступательная операция — это в первую очередь огромные объёмы горючего. Мы уже видели удары по железнодорожным путям в сторону Мелитополя, в результате которых были уничтожены топливные цистерны", — отметил эксперт.

По его словам, эти удары серьёзно подорвали способность России организовать устойчивую логистику на юге, особенно в части доставки топлива в прифронтовую зону.

Ранее сообщалось о том, что РФ стягивает дополнительные силы на Запорожское направление. Россияне хотят захватить еще один украинский населенный пункт, но ВСУ делают все возможное, чтобы этого не произошло.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия перебрасывает силы в ключевые точки на поле боя в Украине. В частности, зафиксировано перемещение военной бронетехники на Запорожское направление.

Как писал Главред, Владимир Зеленский заявил, что армия Путина готовится к наступательной операции на трех направлениях, в том числе и на Запорожском.

О персоне: Петр Андрющенко Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

