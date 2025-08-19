Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Мощное пламя и дымовая пелена: на юге взорвана главная "артерия" оккупантов РФ

Алексей Тесля
19 августа 2025, 13:26
203
Железнодорожное сообщение РФ на Запорожье полностью прекращено, сообщил Петр Андрющенко.
Screenshot
Взорван железнодорожный состав РФ / Коллаж: Главред, фото: t.me/andriyshTime

Главное:

  • Поражен грузовой поезд РФ с ГСМ
  • Железнодорожное сообщение РФ на Запорожье полностью прекращено

Поражен грузовой поезд РФ с горюче-смазочными материалами на оккупированной части Запорожской области.

В этой связи железнодорожное сообщение через этот регион полностью прекращено, сообщил в Telegram руководитель Центра изучения оккупации советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

видео дня

"Российского железнодорожного сообщения через оккупированное Запорожье больше нет... Уникальная операция Сил обороны Украины", - написал Андрющенко.

Он проиллюстрировал сообщение видео горящего грузового поезда и написал, что "ничего живого не осталось".

По словам Андрющенко, оккупанты преимущественно возят топливо ночью и автомобильным транспортом именно чтобы избежать подобных потерь, но "не удалось".

Screenshot
/ t.me/andriyshTime

Угроза наступления РФ на Запорожье: мнение эксперта

Игнорировать вероятность масштабного наступления России на Запорожском направлении не следует, однако этот участок фронта представляет серьёзные сложности для противника, прежде всего в логистическом плане. Об этом рассказал военный аналитик и основатель благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный.

Он подчеркнул, что наступление требует значительных ресурсов, особенно топлива, а на данном направлении Россия сталкивается с серьёзными трудностями в обеспечении снабжения.

"Любая наступательная операция — это в первую очередь огромные объёмы горючего. Мы уже видели удары по железнодорожным путям в сторону Мелитополя, в результате которых были уничтожены топливные цистерны", — отметил эксперт.

По его словам, эти удары серьёзно подорвали способность России организовать устойчивую логистику на юге, особенно в части доставки топлива в прифронтовую зону.

Ситуация на Запорожье - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ стягивает дополнительные силы на Запорожское направление. Россияне хотят захватить еще один украинский населенный пункт, но ВСУ делают все возможное, чтобы этого не произошло.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия перебрасывает силы в ключевые точки на поле боя в Украине. В частности, зафиксировано перемещение военной бронетехники на Запорожское направление.

Как писал Главред, Владимир Зеленский заявил, что армия Путина готовится к наступательной операции на трех направлениях, в том числе и на Запорожском.

Больше новостей:

О персоне: Петр Андрющенко

Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.

На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

железная дорога Запорожская область война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мощное пламя и дымовая пелена: на юге взорвана главная "артерия" оккупантов РФ

Мощное пламя и дымовая пелена: на юге взорвана главная "артерия" оккупантов РФ

13:26Украина
РФ не способна силой захватить всю Донетчину: в ISW разгромили заявление Путина

РФ не способна силой захватить всю Донетчину: в ISW разгромили заявление Путина

12:22Украина
Где может состояться встреча Зеленского и Путина: СМИ назвали страну

Где может состояться встреча Зеленского и Путина: СМИ назвали страну

12:08Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Только не Киев": в Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси, где она была

"Только не Киев": в Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси, где она была

Какие слова украинцы подарили другим языкам: большинство людей будут удивлены

Какие слова украинцы подарили другим языкам: большинство людей будут удивлены

Все пойдет, как по маслу: для двух знаков зодиака неделя будет максимально удачной

Все пойдет, как по маслу: для двух знаков зодиака неделя будет максимально удачной

"Путин реально боится": военный раскрыл причины спешки РФ по "мирному соглашению"

"Путин реально боится": военный раскрыл причины спешки РФ по "мирному соглашению"

Звезду "МастерШеф" обидели в супермаркете из-за ее детей

Звезду "МастерШеф" обидели в супермаркете из-за ее детей

Последние новости

14:04

Горький запас воды: откуда на самом деле появились арбузы в Украине

13:51

Наши предки никогда не держали дома искусственные цветы: какую беду можно накликать

13:51

Тяжелый недуг: в сети показали фото путинистки Дубовицкой

13:45

Леся Никитюк выходит из декрета - кто теперь будет растить ее 2-месячного сына

13:26

Мощное пламя и дымовая пелена: на юге взорвана главная "артерия" оккупантов РФ

Путин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр МорозовПутин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр Морозов
13:12

Лаваш и рядом не стоит: рецепт вкусного рулета из популярного овоща

13:03

Алину Шаманскую ограбили в Лас-Вегасе: "Главное, что жива"

12:54

Максим Галкин оставил Аллу Пугачеву без миллионов - обхитрил всех

12:22

РФ не способна силой захватить всю Донетчину: в ISW разгромили заявление Путина

Реклама
12:15

РФ может возобновить войну: названа гарантия безопасности для Украины

12:08

Где может состояться встреча Зеленского и Путина: СМИ назвали страну

12:03

Необычный завтрак из яиц, от которого все будут в восторге - быстро и вкусноВидео

11:50

После того, как лишилась дома: украинская модель родила от народного депутата

11:46

От жаркого солнца до ливней: какой сюрприз готовит погода Украине на этой неделе

11:33

Известная украинская ведущая попала в жуткое ДТП с годовалой дочкой - детали

11:26

Как продлить срок службы аккумулятора телефона: простой способ удивит результатомВидео

11:03

В РФ начался кризис с набором в войска, хотя Кремль заявляет о рекордах, - ISW

10:45

Китайский гороскоп на завтра 20 августа: Драконам - страх, Собакам - семейные проблемы

10:38

Мирные переговоры как инструмент войны против Запада: в чем стратегический план Путина

10:13

Переговоры Трампа с Зеленским и Путиным: в Кремле сделали заявление

Реклама
10:02

"На него охотятся": какие проблемы у беглеца Олега Винника

09:37

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 августа (обновляется)

09:31

Новая беда: Филипп Киркоров требует помощи врачей - причина

09:16

Мирное соглашение между Украиной и РФ: у Трампа назвали главное условие

08:56

Кто-то даст солдат, кто-то — деньги: Зеленский раскрыл детали поддержки Украины

08:31

"Это тихая вода перед бурей": что задумал Путин на День Независимости 24 августа

08:10

Новые байки о гарантиях безопасности: как Украине не наступить на старые граблимнение

08:08

РФ массированно атаковала Полтавщину, есть "прилеты": названы цели ударов

08:02

"Для Украины наступили решающие дни": Мерц назвал сроки встречи Зеленского и Путина

07:12

РФ предложила провести двухэтапные переговоры по Украине: Зеленский раскрыл детали

06:45

Дроны атаковали НПЗ в Волгограде: вспыхнул пожар

05:25

Какие слова украинцы подарили другим языкам: большинство людей будут удивленыВидео

04:30

Тест на острое зрение: только гений найдет три отличия на изображении

04:02

Когда Путин остановит войну - два варианта, которые могут перевернуть ситуацию

03:35

Все пойдет, как по маслу: для двух знаков зодиака неделя будет максимально удачной

02:48

Вопрос территорий мы оставим между мной и Путиным - Зеленский

02:17

"Путин реально боится": военный раскрыл причины спешки РФ по "мирному соглашению"

02:10

Саммит на троих: эксперт объяснил, как Путин использует Трампа против ЗеленскогоВидео

01:47

Встреча Зеленского и Путина уже готовится - Трамп

01:30

"Полагаю, что будет": звезда "Баффи" раскрыла правду о своем возвращении в сериал

Реклама
01:09

Украина не отдаст территории и предлагает США масштабное соглашение: итоги встречи

00:52

CNN: США готовят гарантии безопасности для Украины

00:36

"Он где-то среди нас": Трамп жестко оконфузился на переговорах в Белом домеВидео

00:07

В ближайшие часы могут быть ракетные удары: РФ подняла в небо авиацию

18 августа, понедельник
23:16

Трамп внезапно изменил планы, переговоры затягиваются: при чем здесь Путин

22:59

Трамп анонсировал переговоры с Зеленским и Путиным: стали известны первые подробности

22:34

Путин согласился на гарантии безопасности для Украины - ТрампВидео

22:30

Новые машины без "запаски": эксперты раскрыли в чем истинная причина изменений

22:07

Зеленский и Трамп сделали заявления об оккупированных территориях

21:29

Трамп допустил размещение войск США в Украине: что говорят в России

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять