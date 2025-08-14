РФ активно перебрасывает бронетехнику на Запорожское направление: что задумал враг

Активность россиян может свидетельствовать о подготовке к наступательным действиям.

РФ перебрасывает силы на Запорожское направление / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Вкратце:

РФ перебрасывает бронетехнику на Запорожское направление

Вероятно, враг планирует проводить наступательные действия

Вместо того, чтобы демонстрировать готовность к прекращению огня, Россия, наоборот, перебрасывает силы в ключевые точки на поле боя в Украине. В частности, зафиксировано перемещение военной бронетехники на Запорожское направление. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По его словам, только за 13 августа зафиксировано более 15 тралов с БТР и БМП.

"Россияне продолжают поставки военной бронетехники (класс БТР/ БМП) и грузовиков с БК на Запорожское направление", - написал Андрющенко.

Он сказал, что по сравнению с выходными движение вражеской техники стало немного медленнее и менее интенсивным, однако все равно значительно больше локальных перемещений.

"Это все наталкивает на ожидание наступательных действий именно по Запорожским участкам", - подчеркнул Андрющенко.

Активизация наступательных операций

Аналитики Института изучения войны сообщили, что армия Путина готовится к проведению дальнейших наступательных операций на приоритетных участках фронта. Кроме того, враг планирует возобновить наступление на юге Украины. Для этого военное командование РФ перебрасывает ближе к фронту подкрепления.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 августа, что страна-агрессор Россия перебрасывает дополнительные резервы ближе к линии фронта, чтобы активизировать наступательные операции в ближайшем будущем. Он уточнил, что на Запорожское направление Россия может перебросить 15 тыс. военнослужащих. Не исключено, что российское военное командование может перебросить эти войска с Сумского направления.

Аналитики ISW отметили, что группировка российских войск, действующая на севере Сумской области, преимущественно состоит из подразделений ВДВ и морской пехоты. Российское военное командование, возможно, намерено в ближайшем будущем перебросить эти относительно "элитные" подразделения на восток и юг Украины.

Наступательные операции РФ - новости по теме

Напомним, военнослужащий Кирилл Сазонов предупреждал, что российские оккупанты не готовятся к окончанию войны, наоборот, враг активно перебрасывает подразделения, боекомплект, технику и другое имущество в Донецкую область и в район Покровска, в частности из Крыма и Запорожского направления.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия Путина готовится к наступательной операции на трех направлениях - Запорожском, Покровском и Новопавловском.

Как писал Главред, заместитель командира Третьего армейского корпуса подполковник Максим Жорин сообщил, что российские оккупанты при поддержке войск КНДР, в конце лета или в сентябре, планируют провести новое наступление. Под прицелом врага, вероятно, будет Харьковская и Сумская области, а еще район Покровска.

Читайте также:

О персоне: Петр Андрющенко Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

