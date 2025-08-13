Почему РФ концентрирует силы возле Доброполья: эксперт раскрыл главную причину

Тимочко прогнозирует, когда ситуация под Добропольем станет понятной и какие факторы влияют на стабилизацию фронта.

Эксперт объясняет, как РФ концентрирует силы на освобожденных территориях для демонстрации своей боевой мощи / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Минобороны РФ

Кратко:

Ситуация возле Доброполья пока без изменений

Состояние направления может проясниться до конца недели

На позициях работают резервы и контрмеры ВСУ

Ситуация вблизи Доброполья в Донецкой области может проясниться до конца недели. Об этом в эфире "Украинского радио" сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Ситуация происходит без изменений пока что. Все равно все контрмеры вслух озвучиваться не будут ни высшим военно-политическим руководством, ни даже ответственными по направлениям, чтобы не навредить. У нас достаточно мониторинговых карт, чтобы увидеть, как будет меняться ситуация. Точно никто из украинских военных не опустил руки, не посыпает голову пеплом и не делает каких-то политических рейтингов. Да, есть вызов, который нужно решать", - подчеркнул он.

Причины сложности обороны

По словам эксперта, Донецкая область уже третий год находится в "безумных боях". Территория настолько разрушена и хорошо обстреляна, что укрепиться и удержать ее невозможно, а наступление на таких участках привело бы к огромным потерям, что неуместно.

На направлении задействованы резервы, проводятся контрмеры, а более понятной ситуация станет примерно к концу недели. Даже если противник появляется по линии дороги на определенную глубину, стабилизация этих позиций требует времени, особенно с учетом информации в медиапространстве о его действиях.

Действия России на освобожденных территориях

Также он подчеркнул, что даже после освобождения территорий враг концентрирует там значительные силы.

"РФ концентрирует огромные силы в это место, чтобы доказать в инфопространстве, насколько страна-агрессор способна воевать", - добавил военный.

Покровск / Инфографика: Главред

Блокирование врага на Покровском направлении

Эксперт оценивает, что небольшие группы оккупантов, которые продвинулись вблизи Доброполья на Покровском направлении, сейчас заблокированы, и украинские силы обороны работают над их ликвидацией.

По словам Виктора Трегубова, спикера оперативно-стратегической группировки ВСУ "Днепр", не следует ни преувеличивать, ни преуменьшать угрозу. Он подчеркивает, что отметки на карте скорее отражают маршрут врага, а не контролируемые им территории.

Причиной продвижения российских сил, по оценке эксперта, стала временная нехватка личного состава в украинских подразделениях. На этом направлении не было танков, а действовали лишь небольшие пехотные группы, что не позволило врагу удержать позиции.

Ситуация на фронте - новости по теме

Ранее Владимир Зеленский сделал заявление о ситуации на Добропольском и Покровском направлениях. Украина сделала важные шаги, сказал президент.

Как сообщал Главред, в Генштабе рассказали детали обороны на Покровском направлении. Враг проводит многочисленные штурмы на разных фронтах, однако украинские военные удерживают позиции.

Кроме того, небольшие группы оккупантов, которым удалось продвинуться возле Доброполья на Покровском направлении, сейчас заблокированы. Силы обороны работают над их ликвидацией, заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск ВСУ Днепр Виктор Трегубов.

О персоне: Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

