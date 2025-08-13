Укр
Ситуация на фронте: в Генштабе рассказали детали обороны на Покровском направлении

Руслан Иваненко
13 августа 2025, 02:16
Враг проводит многочисленные штурмы на разных фронтах, однако украинские военные удерживают позиции.
Враг проводит многочисленные штурмы на разных фронтах, однако украинские военные удерживают позиции

Кратко:

  • За сутки вдоль линии фронта произошло 133 боевых столкновения
  • Самым активным остается Покровское направление
  • На Покровском направлении уничтожено 167 оккупантов

С начала 12 августа вдоль всей линии фронта произошло 133 боевых столкновения. Украинские защитники активно отражают попытки врага продвинуться вглубь нашей территории.

По данным Генштаба ВСУ, российские захватчики осуществили один ракетный удар четырьмя ракетами, а также нанесли 67 авиационных ударов, сбросив 130 управляемых бомб. Кроме этого, враг привлек 1 528 дронов-камикадзе и провел 3 637 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Активность на направлениях

Северо-Слобожанское и Курское направления: зафиксировано девять боестолкновений. Враг нанес шесть авиаударов, сбросил 14 управляемых бомб и совершил 178 обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

Южно-Слобожанское направление: три наступательных действия в районе Каменки.

Купянское направление: агрессор атаковал возле Кондрашовки, Московки и Купянска, но украинские войска остановили пять попыток продвижения.

Лиманское направление: 15 атак в районах Грековки, Мирного, Заречного, Карповки, Торского, Дибровы, а также направлениях Шандриголово и Серебрянки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

Северское направление: отражено восемь штурмов врага в районах Григорьевки и Выемки.

Краматорское направление: два штурма в районах Александро-Шультино и Ступочек были успешно отбиты.

Торецкое направление: враг четыре раза атаковал позиции в районах Нелиповки, Щербиновки и Яблоновки.

Покровское направление: самое активное - атакованы районы Попового Яра, Владимировки, Колодязов, Никаноровки, Нового Шахматного, Новоэкономического, Звирово, Удачного, а также направления Родинского и Луча. Украинские военные остановили 33 штурма, две боевые стычки продолжаются.

Покровск

Потери врага на Покровском направлении

По предварительным данным, на Покровском направлении уничтожено 167 оккупантов, из них 116 - безвозвратно. Также ликвидированы две боевые бронированные машины, 85 беспилотников, шесть автомобилей, две антенны БПЛА и два пункта управления дронами противника.

Ситуация на других направлениях

Новопавловское направление: враг 22 раза пытался прорвать оборону в районах Дачного, Новоукраинки, Свободного Поля, Александрограда, Толстого, Мирного, Малиевки, Воскресенки и Андреевки-Клевцово. Сейчас продолжаются четыре боестолкновения.

Гуляйпольское направление: враг наступал в направлении Полтавки и нанес авиаудар по району Белогорья.

Ореховское направление: отражены два штурмовых действия в районе Каменского. Населенные пункты Степногорск и Плавни подверглись авиаударам управляемыми бомбами.

Приднепровское направление: враг шесть раз атаковал позиции и нанес авиаудар по Одрадокаменке.

Тактика врага

Украинские военные отмечают, что враг применяет тактику незаметного проникновения малых групп глубоко в оборону, заставляя ВСУ вести бои не только на передовых позициях, но и в глубине своих рубежей. Это истощает украинские силы и требует дополнительного комплектования личным составом.

"Ситуация остается чрезвычайно сложной и динамичной. Оперативно-тактическая группировка "Донецк" и все силы обороны Украины нуждаются в максимальной поддержке общества, вере в собственные силы и сплоченности. Воины работают в усиленном режиме, каждый выполняет свою задачу, защищая независимость страны", - отмечают в ОТГ "Донецк".

Ситуация на Донбассе - новости по теме

Как писал Главред, если Украина потеряет город, то для россиян откроется немало возможностей, в частности, и путь к Краматорску.

Напомним, аналитики DeepState сообщили, что россияне прорвали фронт на Донбассе.

Кроме того, Силы обороны не выйдут из Донбасса, ведь это незаконно оккупированные территории Украины. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

