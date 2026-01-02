Украинцам напомнили о простом способе сделать обувь не скользкой зимой

Главное из новости:
- Новые или гладкие подошвы скользят из-за слишком ровной поверхности
- Обычная наждачная бумага помогает быстро сделать подошву менее скользкой
- Соль или песок могут временно заменить наждачку
С наступлением гололеда украинцы снова сталкиваются с проблемой скользкой обуви, которая может стать причиной падений и травм. Эксперты по бытовой безопасности отмечают, что не обязательно покупать новую пару или тратиться на специальные накладки - существует бюджетный способ, который работает не хуже, пишет ТСН.
Специалисты советуют обратить внимание на обычную мелкозернистую наждачную бумагу. Именно она помогает быстро создать на подошве микрошероховатость, что значительно улучшает сцепление с поверхностью. По словам специалистов, проблема большинства новых или гладких подошв в том, что они слишком ровные, поэтому легко скользят на плитке, асфальте и особенно на льду.
Процедура занимает считанные минуты: достаточно очистить подошву, несколько раз пройтись наждачкой в разных направлениях, уделив внимание носку и пятке, а затем протереть обувь сухой салфеткой. Эффект ощутим сразу после обработки.
Если наждачной бумаги под рукой нет, временно поможет обычная поваренная соль или песок. Ими можно слегка натереть влажную подошву - это создаст кратковременную шероховатость, которая пригодится в экстренных ситуациях.
Специалисты также напоминают о важных предостережениях: не стоит использовать слишком грубый наждак, чтобы не повредить материал, а также избегать обработки декоративных или лакированных элементов. При необходимости процедуру можно повторять.
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
