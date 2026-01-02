Украинцам напомнили о простом способе сделать обувь не скользкой зимой

Падения, растяжения и ушибы часто происходят именно из-за подошвы.

Как решить проблему скользкой подошвы / Коллаж: Главред, фото: freepik

Новые или гладкие подошвы скользят из-за слишком ровной поверхности

Обычная наждачная бумага помогает быстро сделать подошву менее скользкой

Соль или песок могут временно заменить наждачку

С наступлением гололеда украинцы снова сталкиваются с проблемой скользкой обуви, которая может стать причиной падений и травм. Эксперты по бытовой безопасности отмечают, что не обязательно покупать новую пару или тратиться на специальные накладки - существует бюджетный способ, который работает не хуже, пишет ТСН.

Специалисты советуют обратить внимание на обычную мелкозернистую наждачную бумагу. Именно она помогает быстро создать на подошве микрошероховатость, что значительно улучшает сцепление с поверхностью. По словам специалистов, проблема большинства новых или гладких подошв в том, что они слишком ровные, поэтому легко скользят на плитке, асфальте и особенно на льду.

Процедура занимает считанные минуты: достаточно очистить подошву, несколько раз пройтись наждачкой в разных направлениях, уделив внимание носку и пятке, а затем протереть обувь сухой салфеткой. Эффект ощутим сразу после обработки.

Если наждачной бумаги под рукой нет, временно поможет обычная поваренная соль или песок. Ими можно слегка натереть влажную подошву - это создаст кратковременную шероховатость, которая пригодится в экстренных ситуациях.

Специалисты также напоминают о важных предостережениях: не стоит использовать слишком грубый наждак, чтобы не повредить материал, а также избегать обработки декоративных или лакированных элементов. При необходимости процедуру можно повторять.

