Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Украинцам напомнили о простом способе сделать обувь не скользкой зимой

Дарья Пшеничник
2 января 2026, 13:57
107
Падения, растяжения и ушибы часто происходят именно из-за подошвы.
Обувь
Как решить проблему скользкой подошвы / Коллаж: Главред, фото: freepik

Главное из новости:

видео дня
  • Новые или гладкие подошвы скользят из-за слишком ровной поверхности
  • Обычная наждачная бумага помогает быстро сделать подошву менее скользкой
  • Соль или песок могут временно заменить наждачку

С наступлением гололеда украинцы снова сталкиваются с проблемой скользкой обуви, которая может стать причиной падений и травм. Эксперты по бытовой безопасности отмечают, что не обязательно покупать новую пару или тратиться на специальные накладки - существует бюджетный способ, который работает не хуже, пишет ТСН.

Специалисты советуют обратить внимание на обычную мелкозернистую наждачную бумагу. Именно она помогает быстро создать на подошве микрошероховатость, что значительно улучшает сцепление с поверхностью. По словам специалистов, проблема большинства новых или гладких подошв в том, что они слишком ровные, поэтому легко скользят на плитке, асфальте и особенно на льду.

Процедура занимает считанные минуты: достаточно очистить подошву, несколько раз пройтись наждачкой в разных направлениях, уделив внимание носку и пятке, а затем протереть обувь сухой салфеткой. Эффект ощутим сразу после обработки.

Если наждачной бумаги под рукой нет, временно поможет обычная поваренная соль или песок. Ими можно слегка натереть влажную подошву - это создаст кратковременную шероховатость, которая пригодится в экстренных ситуациях.

Специалисты также напоминают о важных предостережениях: не стоит использовать слишком грубый наждак, чтобы не повредить материал, а также избегать обработки декоративных или лакированных элементов. При необходимости процедуру можно повторять.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

обувь лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Продолжаю служить": Буданов ответил на предложение Зеленского возглавить ОП

"Продолжаю служить": Буданов ответил на предложение Зеленского возглавить ОП

15:58Украина
Армия РФ продвинулась в двух областях: в DeepState раскрыли ситуацию на фронте

Армия РФ продвинулась в двух областях: в DeepState раскрыли ситуацию на фронте

15:57Фронт
Любит темноту и был на волосок от смерти: что известно о новом главе ОП

Любит темноту и был на волосок от смерти: что известно о новом главе ОП

15:33Политика
Реклама

Популярное

Ещё
"Начали откачивать": известный украинский певец чуть не умер в новогоднюю ночь

"Начали откачивать": известный украинский певец чуть не умер в новогоднюю ночь

Доллар, евро и злотый синхронно полетели вниз: новый курс валют на 2 января

Доллар, евро и злотый синхронно полетели вниз: новый курс валют на 2 января

Налчаджиоглу забрал дочь у Лорак и вывез за границу - как она выглядит

Налчаджиоглу забрал дочь у Лорак и вывез за границу - как она выглядит

Украина была королевством почти столетие - история, которую Россия пыталась стереть

Украина была королевством почти столетие - история, которую Россия пыталась стереть

Россияне ударили по многоэтажке в Харькове: уже есть много пострадавших

Россияне ударили по многоэтажке в Харькове: уже есть много пострадавших

Последние новости

16:00

"Я заканчиваю карьеру": Melovin объявил о важном решении

15:58

"Продолжаю служить": Буданов ответил на предложение Зеленского возглавить ОП

15:58

Могут даже навредить здоровью: какие вещи не следует покупать в секонд-хенде

15:57

Армия РФ продвинулась в двух областях: в DeepState раскрыли ситуацию на фронте

15:35

Четырем знакам зодиака январь подарит шанс на миллион: кто будет купаться в удаче

У Трампа есть шанс дать заднюю: Жовтенко - о последствиях "атаки" на резиденцию ПутинаУ Трампа есть шанс дать заднюю: Жовтенко - о последствиях "атаки" на резиденцию Путина
15:33

Любит темноту и был на волосок от смерти: что известно о новом главе ОП

15:23

Главная угроза в 2026 году: Игнат предупредил о новой опасной тактике РФ

14:58

Рис получится намного вкуснее: секретный способ приготовления

14:52

Журналист раскритиковал идею Кабмина разрешить продажу лекарств на АЗС

Реклама
14:47

Россияне ударили по многоэтажке в Харькове: уже есть много пострадавшихФото

14:21

Реально ли перезакрепить номер с мотоцикла за авто: в МВД расставили точки над "і"

14:02

Финалистку "Холостяка" засняли в поцелуе с известным певцом - кто это был

13:57

Сколько украинцев готовы к территориальным уступкам России - опрос КМИС

13:57

Украинцам напомнили о простом способе сделать обувь не скользкой зимой

13:47

Наталка Денисенко поделилась интимным и растаяла в объятиях нового избранника

13:42

Зеленский предложил Буданову возглавить Офис президента: первые детали

12:55

Оккупанты готовятся к новому штурму в Донецкой области: военные оценили угрозу

12:39

Не только "борулька": как правильно сказать на украинском "сосулька"Видео

12:38

Анджелина Джоли покидает Голливуд - детали

12:19

Сколько топлива тратится на прогрев авто зимой: неожиданные цифры

Реклама
12:19

В Украине начали принимать заявки на выплату "детских" 50 тысяч гривен - детали

12:00

Решение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 году

11:58

"Пока в тепле побухаем": Маричка Падалко высказалась о забронированных мужчинах

11:35

Можно ли приходить в храм без платка и не в юбке - честный ответ священникаВидео

11:27

Дочь звезды "Люди в черном" нашли мертвой в Новый год — что произошло

11:25

Температура будет прыгать от -12 до +11 градусов: когда погода удивит украинцев

11:03

РФ готовит масштабную провокацию с жертвами, чтобы сорвать мирные переговоры

10:42

Российские штурмовики массово сдают оружие и пытаются сдаться в плен

10:36

Забудьте о "яблоко от яблони недалеко падает": украинские варианты известной фразыВидео

10:29

Китайский гороскоп на завтра 3 января: Крысам - споры, Кроликам - страх

10:24

Золотая карета и монеты: почему сокровища Ивана Мазепы не могут найти уже 300 лет

10:21

Надин "в пролете": Тараса Цимбалюка подловили на отдыхе с другой девушкой

09:40

Налчаджиоглу забрал дочь у Лорак и вывез за границу - как она выглядит

09:37

Европа молчит: эксперт объяснил позицию Запада по "атаке" на резиденцию Путина

09:26

Самая массированная атака РФ на Запорожье: повреждены дома и ТЦ, деталиФото

08:58

Когда Трамп начнёт адекватно реагировать на ложь Путинамнение

08:56

Хотят продвинуться в сторону города: россияне активно штурмуют одно направление

08:44

Гороскоп на завтра 3 января: Стрельцам - выгодная сделка, Водолеям - споры

08:13

Вступление в НАТО Украине не светит: в Словакии вышли с дерзким заявлением

08:04

Целями могли стать два НПЗ: Самарскую область РФ трясло от взрывовВидео

Реклама
07:03

План Трампа не сработает: генерал назвал единственное условие окончания войны

06:33

Чего ждать от 2026 года?мнение

05:50

Победительница "Мастер Шеф" появилась в военной форме — что она сообщила

05:09

Обычные люди не могли купить: какие продукты в СССР были доступны лишь "избранным"Видео

04:22

Как подогреть еду, когда нет света за 5 минут: маленькая хитрость с ситом

03:34

Не "права" и не "прицеп" - как правильно на украинском говорить об авто

02:30

Сенсация из NASA: жизнь неожиданно выжила там, где ей не оставили ни шанса

01:11

Прозвучали взрывы, возникли пожары: Россия атаковала Запорожье, что известноФотоВидео

00:08

Аэропорты на паузе: россияне жалуются на атаку дронов в Москве, детали

01 января, четверг
23:45

Больше расходов, чем сбережений: четыре "гибрида", которые могут разочаровать

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять