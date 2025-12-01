Ноги будут теплыми даже в лютые морозы: простой трюк с обувью, который работает

Вам понадобится лишь один кусочек специального материала под каждую стельку ботинок.

Зима уже на пороге, и вместе с ней - настоящие морозы. Даже дорогие зимние ботинки не всегда спасают от холода, поэтому украинцам советуют простой способ сделать обувь теплее без дополнительных затрат, пишет ТСН.

Речь идет об использовании специального утеплителя с ламинированной фольгой, который обычно применяют в ремонте и строительстве. Технология проста: достаточно достать из обуви стельку, наложить ее на кусок утеплителя, обвести контур и вырезать деталь чуть меньшего размера. Затем фольгированную стельку кладут в ботинок, а сверху - обычную.

Такой лайфгак позволяет создать дополнительный теплоизоляционный слой, который удерживает тепло внутри обуви. В результате ноги остаются теплыми даже при морозе -20, а зимние прогулки становятся комфортными и приятными.

Эксперты отмечают: этот метод может стать доступной альтернативой дорогим термостелькам и пригодится тем, кто проводит много времени на улице зимой.

