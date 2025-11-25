Укр
Как согреться во время отключений: самые эффективные методы сохранения тепла

Даяна Швец
25 ноября 2025, 20:54
Эксперты назвали простые хитрости, которые удержат тепло без света и отопления.
отопление
Как утеплить дом / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Как обогреть дом во время блэкаута
  • Чем согреться, когда батареи холодные

С наступлением холодов и частыми блэкаутами сохранение тепла в доме превращается фактически в вопрос безопасности. Батареи слишком быстро становятся холодными, поэтому важно знать, как удержать хотя бы несколько дополнительных градусов. О практических способах обогрева помещения без электроэнергии рассказывают эксперты РБК-Украина.

Стратегия "одна комната - одно пространство"

Не стоит пытаться поддерживать тепло во всем доме. Выберите самое маленькое и уютное помещение (лучше на южной стороне), где соберете всю семью. Закройте двери в другие комнаты, а если дверей нет, перегородите проем плотным одеялом, натянутым от потолка до пола. В небольшом пространстве теплый воздух накапливается быстрее, даже только от присутствия людей.

Палатка в квартире

Один из самых результативных способов сохранить тепло ночью - разложить в комнате обычную туристическую палатку. Внутри температура поднимается на 5-7 градусов по сравнению с помещением, поскольку тепло человеческого тела не рассеивается.

отопление, отопительный сезон, как подготовить дом к отопительному сезону инфографика
​ Как подготовить дом к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Как минимизировать потери тепла через окна

Кроме заклеивания щелей, стоит создать дополнительный теплоизоляционный слой. Смочите стекло водой и прикрепите к нему пузырчатую упаковочную пленку. Она формирует воздушную подушку, которая уменьшает потерю тепла почти наполовину. Вечером обязательно задвигайте плотные шторы, но не прижимайте ими радиатор, если он хоть немного теплый.

Верните ковры в интерьер

Пол - один из главных "пожирателей" тепла. Постелите ковры, ковролин или даже туристические карематы. Чем больше слоев между вами и бетонной плитой, тем меньше холода будет подниматься вверх.

Простые грелки из того, что есть под рукой

Если есть возможность подогреть воду, налейте ее в пластиковую бутылку, оберните полотенцем и положите в кровать примерно за четверть часа до сна. Такой импровизированный обогреватель способен держать тепло до рассвета. Можно носить его и под верхней одеждой, чтобы не замерзнуть.

Одежда в несколько слоев - лучший подход

Придерживайтесь принципа многослойности:

  • Первый слой: термобелье или шерсть для отвода влаги.
  • Второй слой: флис или теплый свитер для удержания тепла.
  • Третий слой: пуховик, куртка или утепленная жилетка.

Важно: хлопковые вещи, когда становятся влажными, быстро отбирают тепло, поэтому как базовый слой их лучше не использовать.

Не пытайтесь греться, включая газовые конфорки на максимум. Это может вызвать отравление угарным газом, смертельно опасным и неощутимым на запах.

Также ранее рассказывалось, что бросить в печь, чтобы сажа исчезла мгновенно.

Больше интересных новостей:

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

отопление отопительный сезон интересные новости отключения света электроэнергия блэкаут
