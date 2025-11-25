Как согреться во время отключений: самые эффективные методы сохранения тепла

Эксперты назвали простые хитрости, которые удержат тепло без света и отопления.

Как обогреть дом во время блэкаута

Чем согреться, когда батареи холодные

С наступлением холодов и частыми блэкаутами сохранение тепла в доме превращается фактически в вопрос безопасности. Батареи слишком быстро становятся холодными, поэтому важно знать, как удержать хотя бы несколько дополнительных градусов. О практических способах обогрева помещения без электроэнергии рассказывают эксперты РБК-Украина.

Стратегия "одна комната - одно пространство"

Не стоит пытаться поддерживать тепло во всем доме. Выберите самое маленькое и уютное помещение (лучше на южной стороне), где соберете всю семью. Закройте двери в другие комнаты, а если дверей нет, перегородите проем плотным одеялом, натянутым от потолка до пола. В небольшом пространстве теплый воздух накапливается быстрее, даже только от присутствия людей.

Палатка в квартире

Один из самых результативных способов сохранить тепло ночью - разложить в комнате обычную туристическую палатку. Внутри температура поднимается на 5-7 градусов по сравнению с помещением, поскольку тепло человеческого тела не рассеивается.

​ Как подготовить дом к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Как минимизировать потери тепла через окна

Кроме заклеивания щелей, стоит создать дополнительный теплоизоляционный слой. Смочите стекло водой и прикрепите к нему пузырчатую упаковочную пленку. Она формирует воздушную подушку, которая уменьшает потерю тепла почти наполовину. Вечером обязательно задвигайте плотные шторы, но не прижимайте ими радиатор, если он хоть немного теплый.

Верните ковры в интерьер

Пол - один из главных "пожирателей" тепла. Постелите ковры, ковролин или даже туристические карематы. Чем больше слоев между вами и бетонной плитой, тем меньше холода будет подниматься вверх.

Простые грелки из того, что есть под рукой

Если есть возможность подогреть воду, налейте ее в пластиковую бутылку, оберните полотенцем и положите в кровать примерно за четверть часа до сна. Такой импровизированный обогреватель способен держать тепло до рассвета. Можно носить его и под верхней одеждой, чтобы не замерзнуть.

Одежда в несколько слоев - лучший подход

Придерживайтесь принципа многослойности:

Первый слой: термобелье или шерсть для отвода влаги.

Второй слой: флис или теплый свитер для удержания тепла.

Третий слой: пуховик, куртка или утепленная жилетка.

Важно: хлопковые вещи, когда становятся влажными, быстро отбирают тепло, поэтому как базовый слой их лучше не использовать.

Не пытайтесь греться, включая газовые конфорки на максимум. Это может вызвать отравление угарным газом, смертельно опасным и неощутимым на запах.

