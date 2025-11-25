Ошибка, которая стоит дорого: что категорически нельзя ставить в духовку

Главное:
- Какие вещи категорически нельзя ставить в духовку
- Что может расплавиться или взорваться в духовке
Духовка - не универсальный прибор для любой посуды или материалов. Некоторые вещи в условиях высокой температуры способны расплавиться, заняться или даже взорваться, поэтому важно знать, что категорически нельзя ставить внутрь. Об этом напоминает издание Southern living.
Вощеная бумага с восковым покрытием
Бумага с восковым покрытием для запекания совершенно не подходит. Ее верхний слой плавится или воспламеняется уже при довольно низких температурах (примерно от 120-150 °C).
В отличие от него, пергамент выдерживает значительно более высокий нагрев, до 220-250 °C, и не выделяет вредных веществ.
Таким образом, вощеная бумага уместна только для заворачивания продуктов или хранения, но не для использования на противне или в формах для пирожных.
Пластиковая посуда
Большинство видов пластика начинают деформироваться, плавиться и выделять токсичные соединения (в частности BPA и фталаты) уже при 100 °C, в то время как духовки работают на температурных режимах в 150-250 °C и выше.
Единственное исключение - специальная посуда с пометкой "oven-safe" или с четко указанной максимально допустимой температурой от производителя.
Стекло, которое не предназначено для духовки
Использовать можно только посуду из боросиликатного или закаленного стекла, которая имеет соответствующую маркировку о термостойкости. Все остальное лучше держать подальше от духового жара.
Самые опасные варианты:
- стандартные кухонные стаканы и бокалы: трескаются уже при нагревании выше 50-70 °C
- декоративное тонкое или цветное стекло: не переносит резкую смену температур
- стекло с царапинами, сколами или микротрещинами: даже термостойкое может лопнуть
Деревянные изделия
Дерево не выдерживает высокой температуры, оно:
- обугливается или пересыхает уже после 100-120 °C
- деформируется, коробится, трескается
- может загореться
- выделяет запахи и смолистые вещества
Поэтому лопатки, дощечки, тарелки и другие деревянные вещи в духовку класть нельзя.
Еда, положенная непосредственно в духовку
Любой продукт должен стоять в посуде: это предотвращает подгорание капель, снимает риск воспламенения и не позволяет жирным остаткам портить вкус блюда.
Иногда инструкции допускают запекание на решетке. В таких случаях обязательно должен быть подставлен противень или фольга для сбора стекания.
Консервы
Металлическая банка при нагревании ведет себя непредсказуемо: она может искрить, перегреться или взорваться из-за давления пара внутри.
Если надо готовить содержимое консервов в духовке, продукт обязательно перекладывают в специальную жаростойкую посуду: стеклянную, керамическую или металлическую, которая имеет маркировку для запекания.
Контейнеры с едой на вынос
Прогревать остатки еды в духовке прямо в одноразовой упаковке очень опасно. Контейнеры часто изготавливаются из картона, пенопласта, пластика, а иногда и тонкого алюминия с покрытием, которое не выдерживает высокого нагрева.
Поэтому любую еду из доставки надо обязательно перекладывать в пригодную для духовки посуду.
