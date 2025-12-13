Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Звезда "Криминального чтива" найден мертвым в Нью-Йорке

Алена Кюпели
13 декабря 2025, 12:58
157
Актеру Питеру Грину было 60 лет на момент смерти.
Умер актер Питер Грин
Умер актер Питер Грин / Коллаж Главред, фото Википедия

Кратко:

  • Кто нашел актера
  • Что с ним случилось

Актер Питер Грин, наиболее известный по ролям в фильмах "Маска" и "Криминальное чтиво", был найден мертвым в своей квартире в Нижнем Ист-Сайде в пятницу днем, подтвердил его менеджер изданию The Post.

Грину, который зарекомендовал себя как экранный злодей в 1990-х годах, было 60 лет.

видео дня

Его нашли без признаков жизни в его квартире на Клинтон-стрит около 15:25, и он был объявлен мертвым на месте происшествия, согласно заявлению полиции и Грегга Эдвардса, его менеджера, с которым он работал более 10 лет.

Умер Питер Грин
Умер Питер Грин / Фото Instagram/badass_petergreene

"Поистине один из величайших актеров нашего поколения. У него было огромное сердце. Мне будет его очень не хватать. Он был замечательным другом", - сообщил потрясенный представитель актера.

Он добавил, что Грин, который также снимался в фильме "Обычные подозреваемые", должен был начать съемки в январе с Микки Рурком в независимом триллере под названием "Талисманы".

Умер Питер Грин
Умер Питер Грин / Фото Instagram/badass_petergreene

Эдвардс, проживающий в Калифорнии, сообщил сценаристу и режиссеру фильма Керри Мондрагону о смерти актера и, по его словам, расплакался.

"Они были очень расстроены", — добавил менеджер.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова, которая продолжает борьбу против его бывшей жены - певицы-предательницы Анны Седоковой, сообщила важную новость.

Ранее также стало известно о том, что пиар-директор украинского артиста Степана Гиги Ирэна Зайко прокомментировала смерть легендарного певца Степана Гиги.

О персоне: Питер Грин

Питер Грин - американский характерный актёр, известный воплощением отрицательных персонажей в фильмах. Наиболее примечательные роли — в кинолентах "Криминальное чтиво" и "Маска".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне "охотятся" на дома украинцев: "Флеш" предупредил о новой угрозе

Россияне "охотятся" на дома украинцев: "Флеш" предупредил о новой угрозе

13:59Украина
Сотни ракет и десятки дронов: новые подробности массированной атаки на Украину

Сотни ракет и десятки дронов: новые подробности массированной атаки на Украину

13:18Война
РФ разворачивает в Беларуси "Орешник": в разведке сообщили, куда направлен прицел

РФ разворачивает в Беларуси "Орешник": в разведке сообщили, куда направлен прицел

12:52Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Сердце остановилось": умер украинский певец Степан Гига

"Сердце остановилось": умер украинский певец Степан Гига

Когда водителям можно не пропускать пешеходов: инструктор назвал единый случай

Когда водителям можно не пропускать пешеходов: инструктор назвал единый случай

Прогремели мощные взрывы: РФ ударила по Украине ракетами и дронами

Прогремели мощные взрывы: РФ ударила по Украине ракетами и дронами

Доллар и евро внезапно полетели вниз: появился новый курс валют на 15 декабря

Доллар и евро внезапно полетели вниз: появился новый курс валют на 15 декабря

РФ пошла на прорыв с танками и пехотой: в ВСУ назвали опасное направление

РФ пошла на прорыв с танками и пехотой: в ВСУ назвали опасное направление

Последние новости

14:04

"Обожаю эту песню": Галкин поразил исполнением хита Степана Гиги

13:59

Россияне "охотятся" на дома украинцев: "Флеш" предупредил о новой угрозе

13:57

Оригинальная закуска из грибов поразит всех: новогодний рецепт вкусного блюда

13:18

Сотни ракет и десятки дронов: новые подробности массированной атаки на УкраинуФото

12:58

Звезда "Криминального чтива" найден мертвым в Нью-Йорке

Россия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - ЛакийчукРоссия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - Лакийчук
12:53

Мирные переговоры по Украине набрали рекордные обороты: в BILD раскрыли детали

12:52

Искусство садиться в машину: как сохранить достоинство даже в коротком платьеВидео

12:52

РФ разворачивает в Беларуси "Орешник": в разведке сообщили, куда направлен прицел

12:16

У Седоковой большие проблемы: адвокат Яниса Тиммы получила доступ к его телефону

Реклама
11:57

"Полсуток со светом, пол без": киевлян предупредили о жестких графиках отключений зимой

11:49

Враг перебрасывает много сил в горячую точку: Сырский доложил об ответе ВСУ

11:33

"Человек-эпоха": в команде Степана Гиги прокомментировали смерть артиста

11:20

Нет воды и тепла: Одесса пережила одну из самых массированных атакФото

10:59

Всего 1 человек из 6 млн: какая группа крови встречается реже всего и чем она ценна

10:57

Прыгнет ли евро выше 50 гривен: экономист спрогнозировал изменение курса валют

10:14

Киев может получить от США гарантию на основании 5 статьи НАТО: СМИ назвали условие

09:43

Страну жестко штормит: Украину накрыла мощная магнитная буря

09:24

Какие подарки считаются дурным тоном: шесть вещей, которые не стоит дарить

09:22

"Скоро узнаем": Трамп заинтриговал заявлением о мирном соглашении для Украины

08:48

В небе яркие вспышки и огненный дым над важными объектами: дроны атаковали РФ

Реклама
08:10

Как украинские дроны-перехватчики стали проблемой для РФмнение

08:02

Начались перебои со светом, есть попадания: РФ атаковала Украину ракетами и дронами

06:10

Как выглядит гибридная война будущего?мнение

06:00

"Открываю тайну": вскрылась правда о сыне Олега Винника

05:43

Гороскоп на завтра 14 декабря: Тельцам - неожиданная встреча, Стрельцам - гнев

05:24

Как быстро и легко одеть пододеяльник: лайфхак для замены постельного белья

04:30

Судьба подскажет путь: каких знаков зодиака закрутит вихрь богатства и достатка

04:00

Как правильно включать печку зимой: механик раскрыл главную ошибку водителей

03:30

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке космонавта за 15 секунд

02:45

Муж предательницы Лорак решил увезти ее из РФ — где они будут жить

02:11

Прогремели мощные взрывы: РФ ударила по Украине ракетами и дронами

01:41

Финансовый гороскоп на 2026 год для каждого знака зодиака

01:38

Можно ли есть яйца с красным пятном на желтке: ответ удивит многих

01:30

Рост тарифов на газ: украинцам назвали сроки повышения цен

00:32

"Шаг в шаг идет по пути Союза": эксперт указал на роковую ошибку Путина

00:28

Фатальную ошибку допускает большинство: одно средство делает унитаз идеально чистымВидео

00:07

Бьет дальше Москвы: украинскую ракету "Сапсан" запустили в серийное производство

12 декабря, пятница
23:53

Стирка обуви в машинке без риска: эксперты раскрыли проверенный метод

23:33

Удары по Москве и блэкаут в РФ: названы вероятные цели для ВСУ

23:33

После скандального признания отца: какая участница вылетела из "Холостяка"

Реклама
23:05

"Покинул нас": близкие и коллеги Степана Гиги высказались о его смерти

22:48

Что делать, если батарея сверху теплая, а снизу холодная

22:38

Успешная операция ВСУ: остатки русских в Купянске окружены

22:32

Трамп не против пустить на дно "теневой флот" РФ: всплыли неожиданные детали

22:22

"Будет трудно": эксперт раскрыл возможные сценарии зимних отключений

22:21

Курил и сам писал песни: какой была жизнь Степана Гиги

22:09

Это не ИИ: как выглядит девушка с губами за 2 млн гривен

21:54

Трижды оказывался под дулом - какой украинский поэт чудом избежал расстрела

21:48

Наука против мифа: почему глобальный Всемирный Потоп был невозможен с точки зрения геологии

21:36

РФ ударила по судам в черноморских портах: что известно о раненых и "прилетах"

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять