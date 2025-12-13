Звезда "Криминального чтива" найден мертвым в Нью-Йорке

Актеру Питеру Грину было 60 лет на момент смерти.

Умер актер Питер Грин / Коллаж Главред, фото Википедия

Кратко:

Кто нашел актера

Что с ним случилось

Актер Питер Грин, наиболее известный по ролям в фильмах "Маска" и "Криминальное чтиво", был найден мертвым в своей квартире в Нижнем Ист-Сайде в пятницу днем, подтвердил его менеджер изданию The Post.

Грину, который зарекомендовал себя как экранный злодей в 1990-х годах, было 60 лет.

Его нашли без признаков жизни в его квартире на Клинтон-стрит около 15:25, и он был объявлен мертвым на месте происшествия, согласно заявлению полиции и Грегга Эдвардса, его менеджера, с которым он работал более 10 лет.

Умер Питер Грин / Фото Instagram/badass_petergreene

"Поистине один из величайших актеров нашего поколения. У него было огромное сердце. Мне будет его очень не хватать. Он был замечательным другом", - сообщил потрясенный представитель актера.

Он добавил, что Грин, который также снимался в фильме "Обычные подозреваемые", должен был начать съемки в январе с Микки Рурком в независимом триллере под названием "Талисманы".

Умер Питер Грин / Фото Instagram/badass_petergreene

Эдвардс, проживающий в Калифорнии, сообщил сценаристу и режиссеру фильма Керри Мондрагону о смерти актера и, по его словам, расплакался.

"Они были очень расстроены", — добавил менеджер.

О персоне: Питер Грин Питер Грин - американский характерный актёр, известный воплощением отрицательных персонажей в фильмах. Наиболее примечательные роли — в кинолентах "Криминальное чтиво" и "Маска".

