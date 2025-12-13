Звезда "Криминального чтива" найден мертвым в Нью-Йорке

Кратко:
Актер Питер Грин, наиболее известный по ролям в фильмах "Маска" и "Криминальное чтиво", был найден мертвым в своей квартире в Нижнем Ист-Сайде в пятницу днем, подтвердил его менеджер изданию The Post.
Грину, который зарекомендовал себя как экранный злодей в 1990-х годах, было 60 лет.
Его нашли без признаков жизни в его квартире на Клинтон-стрит около 15:25, и он был объявлен мертвым на месте происшествия, согласно заявлению полиции и Грегга Эдвардса, его менеджера, с которым он работал более 10 лет.
"Поистине один из величайших актеров нашего поколения. У него было огромное сердце. Мне будет его очень не хватать. Он был замечательным другом", - сообщил потрясенный представитель актера.
Он добавил, что Грин, который также снимался в фильме "Обычные подозреваемые", должен был начать съемки в январе с Микки Рурком в независимом триллере под названием "Талисманы".
Эдвардс, проживающий в Калифорнии, сообщил сценаристу и режиссеру фильма Керри Мондрагону о смерти актера и, по его словам, расплакался.
"Они были очень расстроены", — добавил менеджер.
О персоне: Питер Грин
Питер Грин - американский характерный актёр, известный воплощением отрицательных персонажей в фильмах. Наиболее примечательные роли — в кинолентах "Криминальное чтиво" и "Маска".
