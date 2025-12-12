Укр
РФ ударила по судам в черноморских портах: что известно о раненых и "прилетах"

Алексей Тесля
12 декабря 2025, 21:36
В результате применения вражеских баллистических ракет и дронов есть повреждения объектов гражданской и портовой инфраструктуры.
РФ ударила по черноморским портам / Коллаж Главред, фото ГСЧС

Главное:

  • Есть повреждения объектов гражданской и портовой инфраструктуры
  • В результате удара РФ пострадал один человек

В пятницу, 12 декабря, Одесская область вновь подверглась комбинированной ракетно-дроновой атаке.

"Несмотря на активную работу ПВО, в результате применения вражеских баллистических ракет и дронов есть повреждения объектов гражданской и портовой инфраструктуры. К сожалению, пострадал один человек", - сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Он добавил, что на одной из локаций произошло возгорание техники на гражданском пароме. Правоохранительные органы документируют последствия обстрела. Службы продолжают ликвидацию последствий.

Детали ударов РФ по черноморским портам

Российские войска в результате сегодняшнего обстрела по Одесской области повредили в Черноморском порту паром под флагом Турции, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

"Армия РФ применила "Шахеды" и баллистические ракеты по территории двух портов. В Черноморском порту поврежден паром под флагом Турции, предварительно пострадавших нет. Также поврежден контейнерный перегружатель", - написал Кулеба.

Вице-премьер-министр по восстановлению добавил, что аварийные службы локализуют возгорание и проводят осмотр повреждений.

По его словам, в Одесском порту ранения получил работник частной компании. Кроме того, поврежден контейнерный перегружатель.

/ ГСЧС

Реакция Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракетный удар российской армии по гражданскому судну в Черноморске демонстрирует, что россияне не воспринимают серьезно "шанс на дипломатию, который есть сейчас, но и продолжают войну именно на уничтожение нормальной жизни в Украине".

"Сегодня российская армия нанесла ракетный удар по нашей Одесской области, прошлой ночью была и российская атака на энергетику Одессы... Сегодняшний российский удар, как и многие другие подобные удары, не имел и не мог иметь никакого военного смысла. Было повреждено гражданское судно в порту Черноморск. Это еще раз доказывает, что россияне не только не воспринимают достаточно серьезно шанс на дипломатию, который есть сейчас, но и продолжают войну именно на уничтожение нормальной жизни в Украине", - написал Зеленский.

Глава Украинского государства отметил, что сейчас важно, чтобы в мире поняли "кто затягивает эту войну и кто пытается ее закончить миром".

"Важно, чтобы в таких условиях у мира оставались правильные ориентиры: кто затягивает эту войну, и кто пытается ее закончить миром, кто использует баллистику против гражданской жизни и кто наносит удары именно по таким целям, которые влияют на российскую машину войны. Я благодарю всех в мире, кто старается распространять реальную информацию, и кто не позволяет российской пропаганде влиять на политические решения. Сейчас в Одессе и Черноморске делается все для защиты жизни. Так же, как в Харькове, Сумах, Херсоне, Запорожье и городах нашей Донетчины. И надо, чтобы в Москве перестало доминировать желание воевать, а это зависит исключительно от того, как мир реагирует на российские действия", - акцентировал президент.

Зеленский поблагодарил каждого, кто "продолжает давить на Россию ради достижения настоящего мира".

/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Одессе: что говорят эксперты

Военно-политический эксперт Александр Коваленко отметил, что ситуация, которую сейчас наблюдают в Одессе, а также тактические проблемы, зафиксированные ранее, являются следствием многолетнего бездействия местных властей. По его словам, город не адаптировал систему ПВО к новым, постоянно усложняющимся методам атак со стороны РФ. На Одессе и в области оккупанты за последние годы применяли такое количество ударных дронов, которое не использовалось даже против Харькова.

Удары РФ: новости по теме

Напомним, ранее российская оккупационная армия атаковала Одессу ударными дронами. В результате обстрела повреждено админздание и высотки. Есть пострадавшие.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли массированный удар по южным районам Одесской области, используя беспилотники типа "Шахед". Основными целями врага стали объекты гражданской и энергетической инфраструктуры.

Как писал Главред, российские оккупационные войска нанесли массированный удар ударными дронами по Одессе. В ходе атаки на город наблюдались перебои с электроэнергией.

О персоне: Олег Кипер

Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.

Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:

  • следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
  • прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
  • руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).

В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

Черноморск новости Одессы
Успешная операция ВСУ: остатки русских в Купянске окружены

Успешная операция ВСУ: остатки русских в Купянске окружены

22:38Фронт
РФ ударила по судам в черноморских портах: что известно о раненых и "прилетах"

РФ ударила по судам в черноморских портах: что известно о раненых и "прилетах"

21:36Украина
Евросоюз бессрочно заморозил российские активы: раскрыты детали важного решения

Евросоюз бессрочно заморозил российские активы: раскрыты детали важного решения

20:56Мир
В Украине повысят тариф на электроэнергию для населения: экономист сказал когда

В Украине повысят тариф на электроэнергию для населения: экономист сказал когда

Трем знакам зодиака приготовиться: для кого наступил всплеск финансового успеха

Трем знакам зодиака приготовиться: для кого наступил всплеск финансового успеха

Гороскоп Таро на завтра 13 декабря: Скорпионам - заглянуть внутрь, Рыбам - роман

Гороскоп Таро на завтра 13 декабря: Скорпионам - заглянуть внутрь, Рыбам - роман

Китайский гороскоп на завтра 13 декабря: Тиграм - ссоры, Собакам - беспокойство

Китайский гороскоп на завтра 13 декабря: Тиграм - ссоры, Собакам - беспокойство

Мыши исчезнут за одну ночь: обычный кухонный продукт творит настоящие чудеса

Мыши исчезнут за одну ночь: обычный кухонный продукт творит настоящие чудеса

