УАФ применила рекордное наказание: Ротань получил ощутимый штраф и не только

Кратко:
- Руслан Ротань дисквалифицирован на 5 матчей и оштрафован на 200 тыс. грн
- Андриевский пропустит два матча, один из них - условно
- "Рух" победил "Полесье" 1:0 в 15-м туре УПЛ
Главный тренер житомирского "Полесья" Руслан Ротань дисквалифицирован на пять матчей из-за неспортивного поведения во время поединка 15-го тура УПЛ против "Руха", из которых два - условно, с испытательным сроком на один год, сообщает Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ.
Кроме того, Ротань должен заплатить штраф в размере 200 тысяч гривен, что стало рекордным финансовым наказанием для тренера в истории УПЛ.
Инцидент в матче
Матч, который состоялся 7 декабря, для тренера "Полесья" завершился красной карточкой. Ротань бурно отреагировал на удаление полузащитника своей команды Александра Андриевского на 11-й минуте, позволив себе непристойные и оскорбительные высказывания в адрес арбитра.
Наказание для Андриевского
Сам Андриевский получил дисквалификацию на два матча, из которых один - условно, с испытательным сроком на один год, за серьезное нарушение правил игры.
Поединок "Рух" - "Полесье" завершился со счетом 1:0 в пользу львовского клуба.
После первого круга житомирское "Полесье" с 27 очками занимает третье место в УПЛ, отставая на 5 пунктов от лидеров чемпионата - ЛНЗ и "Шахтера".
О персоне: Руслан Ротань
Руслан Петрович Ротань - выдающийся украинский футболист и тренер, родившийся 29 октября 1981 года в Полтаве.
Он провел блестящую карьеру игрока за "Днепр", киевское "Динамо" и сборную Украины (100 матчей, 8 голов), получив бронзу молодежного Евро-2023 как тренер U-21 и достигнув финала Лиги Европы 2015 года.
С мая 2025 года Ротань возглавляет ФК "Полесье" Житомир.
