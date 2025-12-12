УАФ применила рекордное наказание: Ротань получил ощутимый штраф и не только

Главный тренер "Полесья" получил рекордный штраф и пропустит матчи из-за неспортивного поведения.

Дисциплинарные санкции коснулись и полузащитника Андриевского из-за грубого фола / Колаж: Главред, фото: facebook.com/fcpolissya

Руслан Ротань дисквалифицирован на 5 матчей и оштрафован на 200 тыс. грн

Андриевский пропустит два матча, один из них - условно

"Рух" победил "Полесье" 1:0 в 15-м туре УПЛ

Главный тренер житомирского "Полесья" Руслан Ротань дисквалифицирован на пять матчей из-за неспортивного поведения во время поединка 15-го тура УПЛ против "Руха", из которых два - условно, с испытательным сроком на один год, сообщает Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ.

Кроме того, Ротань должен заплатить штраф в размере 200 тысяч гривен, что стало рекордным финансовым наказанием для тренера в истории УПЛ.

Инцидент в матче

Матч, который состоялся 7 декабря, для тренера "Полесья" завершился красной карточкой. Ротань бурно отреагировал на удаление полузащитника своей команды Александра Андриевского на 11-й минуте, позволив себе непристойные и оскорбительные высказывания в адрес арбитра.

Наказание для Андриевского

Сам Андриевский получил дисквалификацию на два матча, из которых один - условно, с испытательным сроком на один год, за серьезное нарушение правил игры.

Поединок "Рух" - "Полесье" завершился со счетом 1:0 в пользу львовского клуба.

После первого круга житомирское "Полесье" с 27 очками занимает третье место в УПЛ, отставая на 5 пунктов от лидеров чемпионата - ЛНЗ и "Шахтера".

О персоне: Руслан Ротань Руслан Петрович Ротань - выдающийся украинский футболист и тренер, родившийся 29 октября 1981 года в Полтаве. Он провел блестящую карьеру игрока за "Днепр", киевское "Динамо" и сборную Украины (100 матчей, 8 голов), получив бронзу молодежного Евро-2023 как тренер U-21 и достигнув финала Лиги Европы 2015 года. С мая 2025 года Ротань возглавляет ФК "Полесье" Житомир.

