"Довел до слез": Вакарчук расстрогал моментом с подросшими детьми

Святослав Вакарчук показал своих наследников.

Святослав Вакарчук показал детей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Святослав Вакарчук

Фронтмент группы "Океан Ельзы" показал видео с детьми

Как выглядят дети Святослава Вакарчука

Украинский певец Святослав Вакарчук, который редко раскрывает детали личной жизни, показал трогательное общение со своими детьми. На фрагменте из фильма "Океан Эльзы. Наблюдение шторма", опубликованном на официальной странице в Instagram, можно увидеть сына и дочь артиста.

В кадре зафиксирован момент теплой видеосвязи со Святославом, его сыном Иваном и дочерью Соломией. Вакарчук пообещал детям скорую встречу и попросил быть послушными.

Святослав Вакарчук - сын Иван / скрин из видео

"Ваня, я тебя очень люблю. И тебя, и Соломийку. Как только папа сможет, папа уже скоро к вам приедет. Я вас обнимаю, целую. Хорошо там будьте, слушайтесь вежливо Олю и маму. Все, скоро увидимся", — сказал Вакарчук детям с улыбкой.

Поклонники "Океана Эльзы" были глубоко тронуты этим семейным эпизодом и поделились эмоциями в комментариях.

Святослав Вакарчук - дочка Соломия / фото: instagram.com, okeanelzy_movie

"Наши дети это наши сокровища и наше продолжение в жизни"

"Голос сквозь расстояние — нежность, которая трогает сердце"

"Этот трогательный момент в фильме довел до слез"

О персоне: Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук - украинский музыкант, певец, лидер группы Океан Эльзы. Заслуженный артист Украины. Создатель и председатель политической партии "Голос" (2019-2020). Выпустил 10 музыкальных альбомов в составе Океана Эльзы.

