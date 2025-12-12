Кремль пытается сорвать репарационный кредит: подал иск против Euroclear

Российский центробанк потребует от суда взыскать с Euroclear "нанесенный ущерб".

Иск будет подан в Арбитражный суд Москвы

Сумма иска не сообщается

Банк России подает иск к бельгийскому депозитарию Euroclear из-за планов Еврокомиссии использовать его замороженные активы для репарационного кредита Украине. Об этом говорится в сообщении банка.

Иск "о взыскании причиненных Банку России убытков" будет подан в Арбитражный суд Москвы.

"В связи с незаконными действиями депозитария Euroclear, причиняющими убытки Банку России, а также в связи с официально рассматриваемыми Европейской комиссией механизмами прямого или косвенного использования активов Банка России без согласия Банка России, Банком России подается исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных Банку России убытков", - заявили в центробанке РФ.

Таким образом, российский центробанк потребует от суда взыскать с Euroclear "нанесенный ущерб". Его сумма не сообщается.

Бельгийский депозитарий Euroclear хранит в России около 16 миллиардов евро клиентских активов, что могут быть конфискованы по решению суда.

Как Украина может уничтожить экономику РФ - мнение эксперта

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Главреду заявил, что критическая точка для экономики и энергетики России наступит, но для ее достижения Украине нужно не останавливаться в системных действиях по поражению инфраструктуры агрессора. По его словам, одноразовые точные удары дают эффект, но периодические паузы отодвигают момент экономического коллапса.

"Игра на понижение все время продлевает сроки существования российского колоса на глиняных ногах. Сейчас уже экономисты заговорили о том, что с помощью "печатного станка" Россия протянет не более года. Но год - это очень много, за год еще много воды вытечет", - подчеркнул Жданов.

Замороженные российские активы - новости по теме

Напомним, ранее Россия заявила, что готова разрешить использование замороженных в Европе активов на сумму более 300 миллиардов долларов для восстановления Украины после войны. В то же время Кремль настаивает, чтобы часть этих средств была направлена на оккупированные ею территории.

Как сообщал Главред, ЕС планирует использовать замороженные российские активы для кредита Украине на 140 млрд евро. Кредит будет предоставлен траншами для обороны и бюджета, а возвращать его Киев будет после окончания войны и получения репараций от России.

Cоглашение о разблокировании замороженных российских активов в Европе на сумму до 100 миллиардов фунтов стерлингов для помощи Украине будет достигнуто всего за несколько дней. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Замороженные активы РФ С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину западные страны заморозили активы Центрального банка России на сумму около 300 миллиардов долларов. Часть прибыли от этих средств уже направляется на помощь Украине. В конце июля ЕС передал Украине первый транш из доходов активов РФ. Урсула фон дер Ляйен отметила, что эти деньги предназначены для поддержки обороны и восстановления Украины. В конце октбяря стало известно, что Великобритания выделит Украине почти 3 миллиарда долларов, используя замороженные российские активы. Кредит от Британии предназначен для бюджетной поддержки военных расходов Украины. Он направлен на то, чтобы страна инвестировала деньги в ключевое оборудование для поддержания своих усилий в войне, развязанной Россией. Речь идет о противовоздушной обороне, артиллерии и "более широкой поддержке оборудования".

