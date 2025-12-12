Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Трамп сказал, кто мешает мирному плану и дадут ли США гарантии безопасности Украине

Анна Ярославская
12 декабря 2025, 07:03
173
На 13 декабря запланирована встреча в Европе. Президент США не уточнил, будет ли американская сторона присутствовать на переговорах.
Трамп, Зеленский
Трамп заявил, что единственный, кому не нравится план — президент Зеленский / Коллаж: Главред, фото: ОП

Кратко:

  • США готовы предоставить Украине гарантии безопасности в рамках мирного урегулирования
  • Стороны были "очень близки" к заключению соглашения
  • План США включает 4–5 частей и предполагает распределение территорий

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка готова предоставить необходимые гарантии безопасности Украине. При этом, по его словам, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому якобы не нравится нынешний мирный план. Об этом глава Белого дома рассказал во время встречи с прессой в Белом доме 12 декабря.

В ходе разговора со СМИ Трампу напомнили, что в июле он пообещал Европе, что примет участие в миротворческом контингенте при условии достижения мирного соглашения. На это политик ответил, что США помогли бы Украине.

видео дня

"Да, мы бы помогли. Мы бы помогли с безопасностью, потому что это, я думаю, необходимый фактор, чтобы все удалось", — сказал Трамп.

Президент США сообщил, что стороны были близки к заключению мирного соглашения. При этом, как он утверждает, президент Зеленский — единственный, кому концепция плана не нравится.

"Я думал, что мы были очень близки с Россией к заключению соглашения. Я думал, что мы были очень близки с Украиной к соглашению. На самом деле, кроме президента Зеленского, его люди были в восторге от концепции соглашения", — заявил Трамп.

По его словам, американский план состоит "из четырех или пяти пунктов". Он признал, что процесс переговоров является сложным, поскольку документ предусматривает распределение территорий.

"Мы кое-что предложили. Это та четырехчастная сделка, там четыре или пять разных частей. Это немного сложно, потому что ты разделяешь землю определенным образом. Это не самое простое дело. Это как сложное соглашение с недвижимостью, умноженное на тысячу. Но это соглашение, которое бы остановило гибель тысяч людей ежемесячно. Тысячи и тысячи жизней, преимущественно военных, но, как вы знаете, были и бомбардировки", - объяснил глава Белого дома.

Президент США также сообщил, что в субботу, 13 декабря, запланирована встреча в Европе. Он не уточнил, будет ли американская сторона присутствовать на переговорах.

"В субботу встреча. Увидим, мы ее посетим. Мы сказали, что придем на встречу, если будет хороший шанс. Они хотят, чтобы я пришел. Они хотят, чтобы мы пришли. И мы посетим встречу в субботу в Европе, если будет хороший шанс. Мы не хотим тратить много времени. Мы считаем это отрицательным. Мы хотим, чтобы все устроилось. Мы хотим спасти много жизней", - сказал Трамп.

Смотрите видео - Трамп сделал ряд заявлений о мирных переговорах в Украине:

Скриншот

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, 11 декабря в Белом доме сделали новое громкое заявление по поводу урегулирования войны России против Украины.

Пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт сказала, что Трамп "чрезвычайно разочарован обеими сторонами этого конфликта". Он больше не хочет разговоров, но хочет реальных действий по урегулированию.

"Трамп чрезвычайно разочарован обеими сторонами этого конфликта. Он устал от встреч, которые проводятся только ради встреч. Он не хочет больше разговоров, он хочет действий", - сказала Левитт.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

В ходе разговора с лидерами Франции, ФРГ и Великобритании 10 декабря Трамп якобы потребовал, чтобы они надавили на президента Украины Владимира Зеленского по вопросу условий "мирного плана" урегулирования российско-украинской войны.

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Трамп может отказаться от своих мирных инициатив, направленных на урегулирование войны в Украине. Глава Белого дома может пойти на такой шаг, если увидит, что соглашение между Киевом и Москвой является невозможным.

Как пишет The Telegraph, мирный план президента США оказался под угрозой срыва. Президент Украины Владимир Зеленский категорически заявил, что Киев не намерен уступать никакие территории.

При каких условиях закончится война в Украине: мнение эксперта

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что война России против Украины будет продолжаться независимо от персональных изменений во власти Кремля.

По его словам, даже физическая смерть президента РФ Владимира Путина не станет гарантией прекращения агрессии.

Тука допускает, что смена режима могла бы дать шанс на мир, однако считает маловероятным, что уход Путина автоматически приведет к трансформации политической системы России.

"Война в Украине будет продолжаться. И даже физическая смерть Путина не гарантирует того, что Россия остановит войну. Если его смерть приведет к смене режима, то будет шанс на установление мира. Но я не думаю, что смерть Путина обязательно повлечет за собой изменение политического устройства РФ", - сказал Тука в комментарии Главреду.

Другие новости:

О персоне: Георгий Тука

Георгий Борисович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США Дональд Трамп война России и Украины мирные переговоры Мирный план Трампа
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп сказал, кто мешает мирному плану и дадут ли США гарантии безопасности Украине

Трамп сказал, кто мешает мирному плану и дадут ли США гарантии безопасности Украине

07:03Мир
Ан-26 в Крыму взорвали вместе с военными РФ: всплыли детали мощного удара ВСУ

Ан-26 в Крыму взорвали вместе с военными РФ: всплыли детали мощного удара ВСУ

01:52Украина
Защита от мин и гранат: для украинских военных впервые закупят бронеодеяла

Защита от мин и гранат: для украинских военных впервые закупят бронеодеяла

23:12Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Скоро и до нас дойтет: в Швеции люди начали убирать с крыш солнечные панели

Скоро и до нас дойтет: в Швеции люди начали убирать с крыш солнечные панели

Карта Deep State онлайн за 11 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Украину накроет снегом, будет мощный ветер: синоптики предупредили о новом похолодании

Украину накроет снегом, будет мощный ветер: синоптики предупредили о новом похолодании

Китайский гороскоп на завтра 12 декабря: Крысам - обида, Змеям - гнев

Китайский гороскоп на завтра 12 декабря: Крысам - обида, Змеям - гнев

"Мама упала на пол и кричала": на фронте убили 22-летнего военного "Шеву"

"Мама упала на пол и кричала": на фронте убили 22-летнего военного "Шеву"

Последние новости

07:03

Трамп сказал, кто мешает мирному плану и дадут ли США гарантии безопасности Украине

06:10

Путин не готов к миру: сколько будет длиться войнамнение

05:53

Будет свежей до трех недель: хитрый трюк, как хранить зелень в холодильнике

05:17

Сад нуждается в уходе даже зимой: какие 8 растений следует всегда обрезать в декабре

04:40

Смелый ход или пустая трата денег: стоит ли клеить обои на потолок

Трамп создает вакуум для России в Европе: Владимир Горбач - о последствиях стратегии нацбезопасности СШАТрамп создает вакуум для России в Европе: Владимир Горбач - о последствиях стратегии нацбезопасности США
04:00

Трем знакам зодиака приготовиться: для кого наступил всплеск финансового успеха

03:30

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке яблок на бочке за 13 секунд

03:02

Для чего США начали давить на Украину в вопросе мира - раскрыт скрытый замысел

02:31

Как часто нужно стирать зимние куртки и пальто: эксперты дали четкий ответ

Реклама
02:00

"Я уже не такая, как раньше": Ирина Билык призналась, какого мужчину ищет

01:52

Ан-26 в Крыму взорвали вместе с военными РФ: всплыли детали мощного удара ВСУ

01:30

54-летний бывший муж Дженнифер Энистон готовится впервые стать отцом

00:54

Риск ликвидации Европейского союза: раскрыт неожиданный сценарий

11 декабря, четверг
23:53

Мыши исчезнут за одну ночь: обычный кухонный продукт творит настоящие чудесаВидео

23:49

Гороскоп на сегодня 12 декабря: Овнам - интересное предложение, Ракам - острый спор

23:26

"Такой красивый": у Даши Кацуриной появился тайный поклонник

23:12

Защита от мин и гранат: для украинских военных впервые закупят бронеодеяла

22:50

Украинцы могут остаться без пенсий: кому и когда грозит прекращение выплат

22:24

Не случайно: ученые объяснили, почему люди просыпаются до будильникаВидео

21:55

Спортсмены из РФ и Беларуси снова будут соревноваться под нацфлагами - решение МОК

Реклама
21:53

Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит ограничения на 12 декабряФото

21:51

У Трампа сделали важное заявление об урегулировании в Украине: что требуют СШАВидео

21:42

Мамина доця: Могилевская впервые полностью показала младшую дочь

21:39

До 16 часов без света: в Укрэнерго предупредили украинцев о критическом сценарии

21:12

Почему кот кусает, когда его гладят - объяснение удивит даже опытных хозяевВидео

20:53

Защищал Мариуполь и пережил плен: в Одессе разгорелся скандал с нападением ТЦК на военногоВидео

20:53

Трамп потребовал от лидеров Европы заставить Зеленского принять мирный план США – WSJ

20:51

Путин похвастался захватом крупного города на востоке: в ВСУ ответили на фейк

20:25

Почему коты на самом деле любят картонные коробки: ответ многих удивит

20:20

900 Шахедов и десятки ракет: РФ готова к обстрелу Украины - названы цели ударов

19:54

Дедлайн США для мира - из каких трех областей РФ выведет войска и что ждет Донбасс

19:52

Графики отключения света на 12 декабря: какими будут объемы ограничений и в каких областяхФото

19:46

Теракт в Киеве: в результате взрывов погиб боец НГУ, ранены полицейские

19:36

Можно ли перевозить елку в киевском метро: в подземке дали ответФото

19:35

В сети появилось фото Алины Гросу с беременным животом

19:26

Украину накроет снегом, будет мощный ветер: синоптики предупредили о новом похолодании

19:10

Почему у Украины нет карт?мнение

19:06

"Злость и отчаяние": Елена Мозговая напугала признанием

18:59

"Накаркала": у Волочковой большие проблемы с дочерью

18:55

Зеленский сказал, кто будет решать вопрос территорий для установления мира

Реклама
18:52

Почему золото дороже всего: невероятная тайна благородного металла раскрытаВидео

18:50

Евро безумно прыгнул вверх: неожиданный курс валют на 12 декабря

18:15

Путин отдал новый приказ войскам по войне в УкраинеВидео

18:02

В Украине рухнут цены на популярный продукт: эксперты советуют пождаться праздников

17:32

Почему 12 декабря нельзя носить старую одежду: какой церковный праздник

17:14

"Уже в опасности": в НАТО назвали следующую цель для российского наступления

17:12

Как выбрать оливковое масло для салатов и жарки: советы от профессиональных поваров

17:01

Ученые назвали "целебный" вид сыра, который снижает давление и улучшает здоровье сердца

16:46

В Британии снимут "Мастера и Маргариту": Джонни Депп сыграет главную роль

16:45

"Мама упала на пол и кричала": на фронте убили 22-летнего военного "Шеву"Эксклюзив

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийФилипп КиркоровПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
Легкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное менюПростые блюда
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять