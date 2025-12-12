Трамп сказал, кто мешает мирному плану и дадут ли США гарантии безопасности Украине

На 13 декабря запланирована встреча в Европе. Президент США не уточнил, будет ли американская сторона присутствовать на переговорах.

Трамп заявил, что единственный, кому не нравится план — президент Зеленский / Коллаж: Главред, фото: ОП

Кратко:

США готовы предоставить Украине гарантии безопасности в рамках мирного урегулирования

Стороны были "очень близки" к заключению соглашения

План США включает 4–5 частей и предполагает распределение территорий

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка готова предоставить необходимые гарантии безопасности Украине. При этом, по его словам, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому якобы не нравится нынешний мирный план. Об этом глава Белого дома рассказал во время встречи с прессой в Белом доме 12 декабря.

В ходе разговора со СМИ Трампу напомнили, что в июле он пообещал Европе, что примет участие в миротворческом контингенте при условии достижения мирного соглашения. На это политик ответил, что США помогли бы Украине.

"Да, мы бы помогли. Мы бы помогли с безопасностью, потому что это, я думаю, необходимый фактор, чтобы все удалось", — сказал Трамп.

Президент США сообщил, что стороны были близки к заключению мирного соглашения. При этом, как он утверждает, президент Зеленский — единственный, кому концепция плана не нравится.

"Я думал, что мы были очень близки с Россией к заключению соглашения. Я думал, что мы были очень близки с Украиной к соглашению. На самом деле, кроме президента Зеленского, его люди были в восторге от концепции соглашения", — заявил Трамп.

По его словам, американский план состоит "из четырех или пяти пунктов". Он признал, что процесс переговоров является сложным, поскольку документ предусматривает распределение территорий.

"Мы кое-что предложили. Это та четырехчастная сделка, там четыре или пять разных частей. Это немного сложно, потому что ты разделяешь землю определенным образом. Это не самое простое дело. Это как сложное соглашение с недвижимостью, умноженное на тысячу. Но это соглашение, которое бы остановило гибель тысяч людей ежемесячно. Тысячи и тысячи жизней, преимущественно военных, но, как вы знаете, были и бомбардировки", - объяснил глава Белого дома.

Президент США также сообщил, что в субботу, 13 декабря, запланирована встреча в Европе. Он не уточнил, будет ли американская сторона присутствовать на переговорах.

"В субботу встреча. Увидим, мы ее посетим. Мы сказали, что придем на встречу, если будет хороший шанс. Они хотят, чтобы я пришел. Они хотят, чтобы мы пришли. И мы посетим встречу в субботу в Европе, если будет хороший шанс. Мы не хотим тратить много времени. Мы считаем это отрицательным. Мы хотим, чтобы все устроилось. Мы хотим спасти много жизней", - сказал Трамп.

Смотрите видео - Трамп сделал ряд заявлений о мирных переговорах в Украине:

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, 11 декабря в Белом доме сделали новое громкое заявление по поводу урегулирования войны России против Украины.

Пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт сказала, что Трамп "чрезвычайно разочарован обеими сторонами этого конфликта". Он больше не хочет разговоров, но хочет реальных действий по урегулированию.

"Трамп чрезвычайно разочарован обеими сторонами этого конфликта. Он устал от встреч, которые проводятся только ради встреч. Он не хочет больше разговоров, он хочет действий", - сказала Левитт.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

В ходе разговора с лидерами Франции, ФРГ и Великобритании 10 декабря Трамп якобы потребовал, чтобы они надавили на президента Украины Владимира Зеленского по вопросу условий "мирного плана" урегулирования российско-украинской войны.

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Трамп может отказаться от своих мирных инициатив, направленных на урегулирование войны в Украине. Глава Белого дома может пойти на такой шаг, если увидит, что соглашение между Киевом и Москвой является невозможным.

Как пишет The Telegraph, мирный план президента США оказался под угрозой срыва. Президент Украины Владимир Зеленский категорически заявил, что Киев не намерен уступать никакие территории.

При каких условиях закончится война в Украине: мнение эксперта

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что война России против Украины будет продолжаться независимо от персональных изменений во власти Кремля.

По его словам, даже физическая смерть президента РФ Владимира Путина не станет гарантией прекращения агрессии.

Тука допускает, что смена режима могла бы дать шанс на мир, однако считает маловероятным, что уход Путина автоматически приведет к трансформации политической системы России.

"Война в Украине будет продолжаться. И даже физическая смерть Путина не гарантирует того, что Россия остановит войну. Если его смерть приведет к смене режима, то будет шанс на установление мира. Но я не думаю, что смерть Путина обязательно повлечет за собой изменение политического устройства РФ", - сказал Тука в комментарии Главреду.

Другие новости:

О персоне: Георгий Тука Георгий Борисович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

