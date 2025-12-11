Евро безумно прыгнул вверх: неожиданный курс валют на 12 декабря

НБУ опубликовал официальный курс валют на пятницу, 12 декабря.

Курс валют на 12 грудня / Колаж: Главред, фото:Freepik

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 12 декабря

Изменился ли курс евро

Каким будет курс злотого 12 декабря

Национальный банк Украины снизил официальный курс гривны на 12 декабря 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На пятницу, 12 декабря, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 42,27 грн/долл., что на 1 копейку меньше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна незначительно усилила свои позиции относительно американской валюты.

Как изменился курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс евро значительно вырос. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 49,51 грн/евро. Относительно евро гривна ослабила свои позиции на 30 копеек.

Курс злотого на 12 декабря

11 декабря НБУ установил курс польского злотого на уровне 11,64 грн/злот. 12 декабря курс вырос на 7 копеек - 11,71. Таким образом гривна ослабила свои позиции относительно злотого.

Курс валют - последние новости

Ранее Главред публиковал свежий прогноз финансовых аналитиков. Регулятор смягчает давление на курс, создавая условия для более спокойной торговли. В то же время продолжается сезонный спрос со стороны крупных плательщиков, который растет постепенно. Это позволяет рынку оставаться контролируемым, без чрезмерной нагрузки.

Также экономист рассказал, что будет с курсом доллара и евро в ноябре. Андрей Новак убежден, что Национальный банк Украины имеет все необходимые инструменты для удержания валютного рынка в равновесии. По его словам, ключевую роль в этом играет внешняя финансовая поддержка, которую Украина получает от международных партнеров.

В то же время в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital говорится о том, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривны до конца 2025 года.

Другие новости:

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

