Пробьет ли доллар очередной "потолок": свежий прогноз финансовых аналитиков

Наибольшую угрозу в изменении этой картины представляют непредсказуемые внешние новости.

Прогноз курса валют на ближайшие дни / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Основные тезисы:

Гривна сохраняет стабильность

Спрос контролируемый

Внешние риски - главная угроза

На текущей неделе украинская гривна демонстрирует признаки стабильности, а валютный рынок - сдержанность без резких колебаний. Эксперты прогнозируют спокойное течение торгов, если не вмешаются внешние неожиданности.

Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Unex Bank, отмечает, что Национальный банк Украины активно вмешивается в рынок, продавая валюту на межбанке. Это позволяет сгладить потенциальные скачки курса и обеспечить равновесие в торговле, пишет УНИАН.

"Регулятор смягчает давление на курс, создавая условия для более спокойной торговли", - объясняет Золотько.

В то же время продолжается сезонный спрос со стороны крупных плательщиков, который растет постепенно. Это позволяет рынку оставаться контролируемым, без чрезмерной нагрузки. По словам Золотько, ближайшие дни пройдут под знаком умеренных колебаний, без резких изменений, если не возникнут внешние потрясения - такие как задержки международных поступлений или геополитические обострения.

Андрей Шевчишин, финансовый аналитик, подтверждает ожидания стабильности. По его прогнозу, валютные коридоры на межбанке останутся в пределах 41,90-42,15 грн за доллар, а наличный курс - 42,10-42,30 грн. Целевой уровень - 42,5-42,95 грн, и в случае уменьшения активности НБУ, доллар может вырасти активнее.

По евро, ожидается незначительное снижение или переход в "боковик" - период незначительных колебаний без четкой тенденции.

В общем, неделя обещает быть спокойной для гривны, если не вмешаются внешние факторы. Украинцы могут ожидать относительного валютного равновесия, что будет способствовать прогнозируемости финансовых решений.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Прогноз курса валют: мнение эксперта

По мнению аналитиков инвестиционной компании ICU, недавнее укрепление гривны в начале месяца не было случайным. Оно стало следствием продуманной политики Национального банка, который активно проводил валютные интервенции.

Специалисты предполагают, что в дальнейшем НБУ может допустить более заметные колебания курса, постепенно переходя к мягкой и управляемой девальвации.

Что будет с курсом доллара в Украине - последние новости

Ранее сообщалось о том, когда курс доллара может подскочить до 46 гривен. В Украине ожидается сезонное увеличение спроса на иностранную валюту.

Как сообщал Главред, финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявил, что новое торговое соглашение между США и Евросоюзом накладывает существенные финансовые обязательства на ЕС и имеет негативный характер в отношении европейской валюты.

Напомним, обменять доллары больше не так легко - какие-то купюры конфискуют безвозвратно. За услугу инкассо банки взимают комиссию, которая обычно составляет 7-10% от суммы транспортируемой иностранной валюты.

