Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Зимой авто "ест" больше топлива: эксперты рассказали, как реально сэкономить

Руслан Иваненко
24 декабря 2025, 00:50
8
Эксперты рассказали, что стоит делать по-другому, чтобы избежать ненужных расходов на топливо.
Авто
Какие привычки водителей могут скрыто влиять на расход бензина или дизеля / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как правильно использовать эконом-режим в городе
  • Какие электроприборы зимой увеличивают расход топлива зимой
  • Сколько лишнего багажа влияет на расход бензина или дизеля

Зима не только украшает города снегом, но и существенно влияет на расход топлива. Даже если водитель не меняет стиль вождения, бензин или дизель потребляется активнее.

Главред решил рассказать о советах экспертов, которые помогут сэкономить до 20% расходов на авто.

видео дня

Холодная погода заставляет двигатель работать интенсивнее, а авто - тратить больше топлива. UaMotors и международные автомобильные эксперты советуют несколько простых, но эффективных правил.

Не прогревайте двигатель на стоянке долго

Современные моторы быстро выходят на рабочую температуру во время движения. Оставлять авто на прогрев 5-10 минут бесполезно и тратите топливо впустую.

Контролируйте давление в шинах

Холод снижает давление в шинах, а каждые дополнительные 0,2 бар увеличивают сопротивление качению. Регулярная проверка и подкачка шин помогают экономить до 5% топлива.

Используйте эконом-режим в городе

Эко-режим смягчает реакцию на педаль газа, оптимизирует работу коробки передач и уменьшает расход в пробках.

Не перегружайте авто

Дополнительные 50 кг багажа повышают расход топлива на 0,3-0,5 л/100 км. Зимой важно оставлять только необходимые вещи.

Выключайте ненужные электроприборы

Обогрев сидений, кондиционер, подогрев зеркал и стекол увеличивают потребление энергии. Используйте их только тогда, когда действительно нужно.

Соблюдение этих правил не только поможет уменьшить расход топлива на 10-20%, но и продлит ресурс двигателя, уменьшит нагрузку на авто и положительно повлияет на бюджет и экологию.

Читайте также:

Об источнике: UaMotors

UaMotors - сайт, который предназначен для всех современных автолюбителей, которых интересуют актуальные и важные новости автомира. Как говорится в описании, главная задача сайта - сообщать отечественным автомобилистам обо всех последних событиях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто бензин дизтопливо автомобили
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Графики могут затянуться: эксперт назвал сроки восстановления мощности АЭС

Графики могут затянуться: эксперт назвал сроки восстановления мощности АЭС

01:50Энергетика
Смертельная авиакатастрофа: самолет с высшим военным командованием Ливии разбился под Анкарой

Смертельная авиакатастрофа: самолет с высшим военным командованием Ливии разбился под Анкарой

22:28Мир
Много огня и выбитые окна: в Чернигове РФ ударила дроном по многоэтажке

Много огня и выбитые окна: в Чернигове РФ ударила дроном по многоэтажке

21:57Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 23 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Для здоровья кишечника: ученые назвали напиток, который стоит пить ежедневно

Для здоровья кишечника: ученые назвали напиток, который стоит пить ежедневно

Китайский гороскоп на завтра 24 декабря: Лошадям - обиды, Свиньям - беспокойство

Китайский гороскоп на завтра 24 декабря: Лошадям - обиды, Свиньям - беспокойство

Отключение света в Украине — графики на 23 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 23 декабря (обновляется)

РФ подняла "ТУшки" и вывела носители "Калибров" в море: когда ожидать пукс ракет

РФ подняла "ТУшки" и вывела носители "Калибров" в море: когда ожидать пукс ракет

Последние новости

02:11

Это сохранит любимую одежду надолго: как правильно стирать одежду вручную

01:50

Графики могут затянуться: эксперт назвал сроки восстановления мощности АЭС

01:30

У легендарного американского певца обнаружили онкологию

00:50

Зимой авто "ест" больше топлива: эксперты рассказали, как реально сэкономить

23 декабря, вторник
23:55

РФ готовит новый массированный удар по Украины: названа опасная дата и цели

Когда ждать завершения войны в Украине: важный прогноз на 2026 годКогда ждать завершения войны в Украине: важный прогноз на 2026 год
23:55

Секрет пышного цветения магнолии: эксперт раскрыл простые правила зимнего уходаВидео

22:55

Пенсия под угрозой: в ПФУ предупредили о потере стажа и дали важный совет

22:55

Шовковский определился с приоритетами после отставки: что известно

22:38

"Радость не отменяет печаль": жена Уиллиса раскрыла детали Рождества с больным деменцией актером

Реклама
22:28

Смертельная авиакатастрофа: самолет с высшим военным командованием Ливии разбился под Анкарой

21:57

Много огня и выбитые окна: в Чернигове РФ ударила дроном по многоэтажке

21:51

Не будет успеха: Андре Тан назвал цвета, в которых нельзя встречать 2026 год

21:43

"Настоящая": Ксения Мишина похвасталась беременностью

21:39

Отключение света для Днепропетровщине: ДТЭК вводит длительные ограничения на 24 декабряФото

21:25

Графики отключений света для Киева и области: ДТЭК вводит ограничения на 24 декабряФото

21:09

"Погибла соседка": известный ведущий рассказал о ночном обстреле Киева

21:02

Стало известно, почему король Чарльз не хочет передавать трон: дело в Уильяме

20:58

Взорван уникальный самолет РФ – "морской шпион": детали мощного удара СБУВидео

20:34

Существует вероятность нового удара по Украине в ближайшее время - что известно

20:33

Стоит есть каждый день: назван продукт, который улучшает работу иммунной системы

Реклама
20:32

Саркофаг ЧАЭС может обвалиться в случае нового удара россиян - директор станции

19:51

Завершение войны: в ГУР назвали вероятные сроки и раскрыли главное условие

19:20

Святвечер без света: где не будет электроэнергии в среду, 24 декабря

19:10

РФ готовит новую атаку на Украину: что задумали оккупантымнение

19:09

Головоломка для супер сообразительных: найдите число 623 всего за 32 секунды

18:49

Есть раненые и "прилеты": россияне нанесли удар по предприятию на Полтавщине

18:36

Силы обороны вышли из одного из городов в Донецкой области - Генштаб

18:28

РФ может сузить фронт для нового удара: генерал об угрозе для крупных городовВидео

18:24

Можно ли пить алкоголь на Святвечер: священник удивил ответомВидео

18:21

Гороскоп на завтра 24 декабря: Стрельцам - счастье, Водолеям - большая прибыль

18:08

Евро стремительно растет, а доллар подешевел: новый курс валют на 24 декабря

18:06

"Он подавал знаки с того света": россияне убили молодого военного ФилиповаЭксклюзив

17:40

Людей спасло чудо: "Флеш" назвал новую опасность российских атак

17:25

Будет манить удачу весь 2026 год: какой ваш счастливый цвет по дате рождения

17:15

Массированная атака РФ 23 декабря: эксперт раскрыл стратегическую цель ударов по энергетике

17:12

Базовый гардероб на зиму: какие свитера добавят образу модную изюминкуВидео

16:54

Без заморочек: рецепт божественного десерта из двух ингредиентов за 10 минут

16:54

Гороскоп на сегодня 23 декабря: Львам - приятные моменты, Скорпионам - ссора

16:30

Гениальный приём взорвал Сеть: нержавейка сияет и холодильник выглядит как новыйВидео

16:26

Придется заплатить 55 000 гривен: водителей массово штрафуют за "лишнюю" одежду

Реклама
16:22

Поздравления с Рождеством: теплые слова и красивые картинки

16:14

"Должны были": кто отказался от участия в "Танцах со звездами"

16:07

Мощно отработали F-16: в ВС назвали особенность отражения ночной атаки РФ

16:06

Повышение тарифов на воду в Украине: в правительстве сделали важное заявление

15:56

"Была погоня за карьерой": Педан признался, почему не работает на Рождество

15:45

Королевский салат на новогодний стол - идеальное сочетание всех ингредиентовВидео

15:43

В жизни трех знаков зодиака заканчивается "черная полоса": проблемы позади

15:37

Не нужно "ухаживать" за девушкой - украинский вариант русского словаВидео

15:29

Оставлять грязную посуду на ночь категорически нельзя: чем грозит такая привычка

15:18

Кирилл Буданов является политиком нового типа, - Forbes

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять