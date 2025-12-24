Зимой авто "ест" больше топлива: эксперты рассказали, как реально сэкономить

Эксперты рассказали, что стоит делать по-другому, чтобы избежать ненужных расходов на топливо.

Какие привычки водителей могут скрыто влиять на расход бензина или дизеля / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Зима не только украшает города снегом, но и существенно влияет на расход топлива. Даже если водитель не меняет стиль вождения, бензин или дизель потребляется активнее.

Главред решил рассказать о советах экспертов, которые помогут сэкономить до 20% расходов на авто.

Холодная погода заставляет двигатель работать интенсивнее, а авто - тратить больше топлива. UaMotors и международные автомобильные эксперты советуют несколько простых, но эффективных правил.

Не прогревайте двигатель на стоянке долго

Современные моторы быстро выходят на рабочую температуру во время движения. Оставлять авто на прогрев 5-10 минут бесполезно и тратите топливо впустую.

Контролируйте давление в шинах

Холод снижает давление в шинах, а каждые дополнительные 0,2 бар увеличивают сопротивление качению. Регулярная проверка и подкачка шин помогают экономить до 5% топлива.

Используйте эконом-режим в городе

Эко-режим смягчает реакцию на педаль газа, оптимизирует работу коробки передач и уменьшает расход в пробках.

Не перегружайте авто

Дополнительные 50 кг багажа повышают расход топлива на 0,3-0,5 л/100 км. Зимой важно оставлять только необходимые вещи.

Выключайте ненужные электроприборы

Обогрев сидений, кондиционер, подогрев зеркал и стекол увеличивают потребление энергии. Используйте их только тогда, когда действительно нужно.

Соблюдение этих правил не только поможет уменьшить расход топлива на 10-20%, но и продлит ресурс двигателя, уменьшит нагрузку на авто и положительно повлияет на бюджет и экологию.

