Зимой авто "ест" больше топлива: эксперты рассказали, как реально сэкономить

Вы узнаете:
- Как правильно использовать эконом-режим в городе
- Какие электроприборы зимой увеличивают расход топлива зимой
- Сколько лишнего багажа влияет на расход бензина или дизеля
Зима не только украшает города снегом, но и существенно влияет на расход топлива. Даже если водитель не меняет стиль вождения, бензин или дизель потребляется активнее.
Главред решил рассказать о советах экспертов, которые помогут сэкономить до 20% расходов на авто.
Холодная погода заставляет двигатель работать интенсивнее, а авто - тратить больше топлива. UaMotors и международные автомобильные эксперты советуют несколько простых, но эффективных правил.
Не прогревайте двигатель на стоянке долго
Современные моторы быстро выходят на рабочую температуру во время движения. Оставлять авто на прогрев 5-10 минут бесполезно и тратите топливо впустую.
Контролируйте давление в шинах
Холод снижает давление в шинах, а каждые дополнительные 0,2 бар увеличивают сопротивление качению. Регулярная проверка и подкачка шин помогают экономить до 5% топлива.
Используйте эконом-режим в городе
Эко-режим смягчает реакцию на педаль газа, оптимизирует работу коробки передач и уменьшает расход в пробках.
Не перегружайте авто
Дополнительные 50 кг багажа повышают расход топлива на 0,3-0,5 л/100 км. Зимой важно оставлять только необходимые вещи.
Выключайте ненужные электроприборы
Обогрев сидений, кондиционер, подогрев зеркал и стекол увеличивают потребление энергии. Используйте их только тогда, когда действительно нужно.
Соблюдение этих правил не только поможет уменьшить расход топлива на 10-20%, но и продлит ресурс двигателя, уменьшит нагрузку на авто и положительно повлияет на бюджет и экологию.
Читайте также:
- Так делает каждый второй: какие привычки водителей незаметно "убивают" авто
- Большинство водителей делают ошибку: какие вещи опасно оставлять в машине зимой
- Прослужат значительно дольше: как избежать быстрого износа зимних шин
Об источнике: UaMotors
UaMotors - сайт, который предназначен для всех современных автолюбителей, которых интересуют актуальные и важные новости автомира. Как говорится в описании, главная задача сайта - сообщать отечественным автомобилистам обо всех последних событиях.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред