Прослужат значительно дольше: как избежать быстрого износа зимних шин

Руслан Иваненко
22 декабря 2025, 20:52
31
Специалисты рассказали, как правильно ездить на новых шинах, чтобы не потерять шипы.
Прослужат значительно дольше: как избежать быстрого износа зимних шин
Автоэксперты отметили важность ротации передних и задних колес / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Как правильно ездить первые 300-500 км на новых шинах
  • Когда менять зимние шины и проверять глубину протектора
  • Правила хранения шин после зимнего сезона

Цены на зимние шины растут каждый год, однако их ресурс часто сокращается не из-за качества, а из-за ошибок водителей. Неправильное давление, агрессивная езда и отсутствие ротации колес "убивают" резину быстрее, чем холодная погода, пишет SUVNews

Главред решил собрать ключевые советы, которые помогут продлить срок службы зимних шин на 30-50% без ущерба для безопасности.

видео дня

Первые километры новых шин

Первые 300-500 км критически важны: резина "садится" на диск, протектор адаптируется к дорожному покрытию, а шипы фиксируются в посадочных местах. Эксперты советуют не превышать скорость 60-70 км/ч и избегать резких стартов, торможений и пробуксовок, чтобы не потерять шипы уже в первый сезон.

Балансировка и контроль давления

Регулярная балансировка колес каждые 10 000 км или после ударов (ямы, бордюры) сохраняет резину и подвеску. Дисбаланс ускоряет износ протектора, вызывает вибрации и увеличивает нагрузку на подвеску.

Давление в шинах зимой критически важно: при снижении температуры на 10°C оно падает на 0,1 бар. Недокачанные шины ухудшают сцепление, удлиняют тормозной путь и повышают расход топлива. Проверять давление рекомендуется каждые две недели, обязательно на холодных шинах.

Ротация колес и глубина протектора

Передние и задние колеса изнашиваются по-разному. Регулярная перестановка (каждые 8-10 тыс. км) выравнивает износ, сохраняет управляемость и продлевает ресурс шин. Эксперты советуют менять зимние шины при глубине протектора 5 мм, хотя ПДД позволяют эксплуатировать до 4 мм. Меньший протектор резко ухудшает сцепление и повышает риск заноса.

Дошиповка, перегрузка и скорость

Дошиповка эффективна для шин младше пяти лет с достаточной глубиной протектора и эластичной резиной. Старые или пересушенные шины восстановить невозможно, а перегрузка авто и превышение скоростного индекса снижают ресурс шин и управляемость. Эксперты советуют ориентироваться на состояние дороги, а не на возможности автомобиля.

Как правильно хранить автомобильные шины
Как правильно хранить автомобильные шины / Инфографика: Главред

Хранение после сезона

После использования шины нужно вымыть, высушить и хранить в сухом темном месте. На дисках - вертикально, без дисков - горизонтально, желательно в чехлах.

В условиях нестабильных зим и роста цен на шины продление их ресурса становится не только вопросом комфорта, но и экономики для водителей.

SUV News

SUVNews - это онлайн-ресурс, который специализируется на новостях, обзорах и информации о спортивно-утилитарных автомобилях (SUV), охватывая новые модели, подробные обзоры, сравнение различных моделей, новости отрасли и советы для покупателей, и является ценным ресурсом для всех, кто интересуется SUV.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Где на самом деле родился Кузьма Скрябин: интересные локации в родном городе музыканта

