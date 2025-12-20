Так делает каждый второй: какие привычки водителей незаметно 'убивают' авто

Ресурс автомобиля зависит от условий его эксплуатации.

Что не стоит делать водителям / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

От каких привычек водителям стоит отказаться

Как они влияют на состояние авто

Каждый владелец автомобиля хочет, чтобы его транспортное средство служило как можно дольше. Однако, многие забывают, что во время езды водитель сам может его медленно "убивать".

Главред решил разобраться, какие привычки незаметно убивают автомобиль.

Почему авто может быстрее сломаться

Издание Твоя машина рассказывает, что ресурс даже самого надежного автомобиля в значительной степени зависит от условий его эксплуатации.

Поэтому эксперты назвали три распространенные привычки украинских водителей, которые преждевременно убивают транспортное средство.

От чего стоит отказаться водителям:

Частое и резкое торможение. Это влияет на ресурс колодок, дисков, трансмиссии и двигателя. Специалисты советуют научиться держать дистанцию, предвидеть ситуацию на дороге и управлять автомобилем плавно.

Проезд "лежачих полицейских" на скорости. Такая привычка опасна тем, что постепенно убивает подвеску - амортизаторы, пружины и даже кузов. По словам механиков, регулярная скоростная езда через "лежачего полицейского" сокращает их ресурс на 20-30%.

Перегруженный багажник. Кроме лишнего расхода топлива, это негативно влияет на состояние подвески, шин и тормозов.

