Завершение войны: в ГУР назвали вероятные сроки и раскрыли главное условие

Главное из заявлений Скибицкого:
- Многое будет зависеть от переговорного процесса
- России не удастся расколоть украинское общество
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий прокомментировал вероятность завершения войны в 2026 году.
Такой вариант развития событий может зависеть от нескольких факторов, подчеркнул он в комментарии "Новости.LIVE".
Представитель ГУР пояснил, что в этом вопросе многое будет зависеть от переговорного процесса, а также от нашей стойкости как на фронте, так и в тылу.
"Враг в любом случае будет пытаться нас разделить, внести беспорядок, сделать так, чтобы здесь был хаос", - убежден он.
Скибицкий также добавил, что России не удастся расколоть украинское общество. "Украинский народ не поддастся на это и готов идти к победе", - резюмировал он.
Поиск путей завершения войны в тупике: мнение эксперта
Публицист Виталий Портников отмечает, что после нескольких этапов переговоров западные наблюдатели всё чаще говорят о застое в поиске вариантов окончания российско-украинской войны. Главным камнем преткновения остаётся территориальный вопрос. Даже президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что Владимир Путин стремится к контролю над всей Украиной, и непонятно, почему возникло мнение, будто он готов ограничиться лишь частью украинских регионов. Что касается Донбасса, то здесь, по словам Портникова, ключевой вопрос заключается в том, зачем Украине отказываться от земель, которые она успешно защищает.
Ранее был раскрыт худший сценарий завершения войны с капитуляцией. Единственным ответом может быть максимальная мобилизация общества для потребностей фронте, убежден Евгений Дикий.
Напомним, ранее появился мрачный прогноз насчет завершения войны. Украина должна принять кардинальные изменения в мобилизационных вопросах, считает Евгений Дикий.
Как сообщал Главред, ранее появился тревожный сценарий завершения войны. Для Дональда Трампа определяющим фактором является необходимость скорейшего завершения войны.
Читайте также:
- Европейский план мира для Украины "слили" в СМИ: что предусмотрено в документе
- Трамп не углублялся в детали "мирного плана", - СМИ
- Это критический момент: Зеленский высказался о мирном плане
О персоне: Вадим Скибицкий
Вадим Скибицкий – генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред