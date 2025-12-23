Укр
Завершение войны: в ГУР назвали вероятные сроки и раскрыли главное условие

Алексей Тесля
23 декабря 2025, 19:51
России не удастся расколоть украинское общество, убежден Вадим Скибицкий.
Скибицкий, ВСУ
Вадим Скибицкий оценил вероятность завершения войны / Коллаж: Главред, фото: 128 ОГШБр

Главное из заявлений Скибицкого:

  • Многое будет зависеть от переговорного процесса
  • России не удастся расколоть украинское общество

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий прокомментировал вероятность завершения войны в 2026 году.

Такой вариант развития событий может зависеть от нескольких факторов, подчеркнул он в комментарии "Новости.LIVE".

видео дня

Представитель ГУР пояснил, что в этом вопросе многое будет зависеть от переговорного процесса, а также от нашей стойкости как на фронте, так и в тылу.

"Враг в любом случае будет пытаться нас разделить, внести беспорядок, сделать так, чтобы здесь был хаос", - убежден он.

Скибицкий также добавил, что России не удастся расколоть украинское общество. "Украинский народ не поддастся на это и готов идти к победе", - резюмировал он.

Поиск путей завершения войны в тупике: мнение эксперта

Публицист Виталий Портников отмечает, что после нескольких этапов переговоров западные наблюдатели всё чаще говорят о застое в поиске вариантов окончания российско-украинской войны. Главным камнем преткновения остаётся территориальный вопрос. Даже президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что Владимир Путин стремится к контролю над всей Украиной, и непонятно, почему возникло мнение, будто он готов ограничиться лишь частью украинских регионов. Что касается Донбасса, то здесь, по словам Портникова, ключевой вопрос заключается в том, зачем Украине отказываться от земель, которые она успешно защищает.

Ранее был раскрыт худший сценарий завершения войны с капитуляцией. Единственным ответом может быть максимальная мобилизация общества для потребностей фронте, убежден Евгений Дикий.

Напомним, ранее появился мрачный прогноз насчет завершения войны. Украина должна принять кардинальные изменения в мобилизационных вопросах, считает Евгений Дикий.

Как сообщал Главред, ранее появился тревожный сценарий завершения войны. Для Дональда Трампа определяющим фактором является необходимость скорейшего завершения войны.

О персоне: Вадим Скибицкий

Вадим Скибицкий – генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

ГУР Вадим Скибицкий война России и Украины
Снег и морозы до -12 градусов: украинцам рассказали о погоде на Рождество

13:43

"Нормально": Готочкина рассказала, трудно ли ей скрывать роман с Цымбалюком

13:25

Как сохранить свежесть новогодней елки надолго: советы эксперта

